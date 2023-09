'Ma nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn' hợp cùng 'mỹ nam hoàng tử gây thương nhớ' khiến netizen 'sốt xình xịch'

SVVN - Tình yêu vượt thời gian của Lee Se Young và Bae In Hyuk trong bộ phim truyền hình lãng mạn giả tưởng mới khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'.

MBC đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về bộ phim truyền hình sắp tới The Story of Park’s Wedding Contract (tạm dịch).

Dựa trên webtoon cùng tên, The Story of Park’s Wedding Contract là bộ phim tình cảm xuyên thời gian kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa chàng độc thân Kang Tae Ha (do Bae In Hyuk thủ vai) và Park Yeon Woo (Lee Se Young). người đã du hành đến thời hiện đại từ thế kỷ 19 Joseon.

Đoạn teaser mới được phát hành bắt đầu từ thời Joseon, khi nhân vật Park Yeon Woo nói: “Định mệnh… dù anh ở đâu hay có chuyện gì xảy ra… Em yêu em”. Park Yeon Woo, một người lãng mạn vô vọng, bị suy sụp khi chồng cô qua đời vào đêm tân hôn.

Tuy nhiên, sau khi bị ném xuống giếng một cách bí ẩn, cô tỉnh dậy ở thế kỷ 21, nơi cô giật mình gặp một người đàn ông trông giống hệt người chồng quá cố của mình. Trước sự ngạc nhiên của cô, 'người song trùng' này cũng muốn kết hôn với cô nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.

Khi cặp đôi bước vào một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, nhân vật Kang Tae Ha nói: “Em chắc chắn có thể bay được đến nơi em mong muốn”.

The Story of Park’s Wedding Contract sẽ ra mắt vào tháng Mười Một, dự kiến phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần trên MBC.