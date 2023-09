Jung Woo và Han Ye Ri được chọn làm giám khảo tại 'Liên hoan phim quốc tế Busan'

SVVN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) vừa thông báo diễn viên Jung Woo và Han Ye Ri đã được chọn làm giám khảo cho giải thưởng “Diễn viên của năm”.

Giải thưởng Diễn viên của năm xuất hiện từ năm 2014 nhằm phát hiện những diễn viên mới có tiềm năng dẫn dắt tương lai của điện ảnh Hàn Quốc. Ban giám khảo sẽ chọn ra nam và nữ diễn viên mới xuất sắc có màn trình diễn ấn tượng nhất năm trong các bộ phim dài tập độc lập. Jung Woo và Han Ye Ri sẽ đích thân trao giải tại lễ bế mạc BIFF và người đoạt giải Diễn viên của năm sẽ nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu won.

Han Ye Ri xuất hiện trong các bộ phim As One, Worst Woman và The Table cũng như các bộ phim truyền hình như Tuổi trẻ muôn màu, Hoa Nokdu và Gia đình xa lạ của tôi. Cô đặc biệt nhận được sự chú ý trên toàn thế giới qua vai Monica, một bà mẹ nhập cư Hàn Quốc, trong bộ phim Minari năm 2020, đã giành được Giải thưởng lớn của Ban giám khảo và Giải thưởng khán giả tại Liên hoan phim Sundance 2020. Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay sẽ khai mạc vào ngày 4/10.