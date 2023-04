Mãi nhút nhát sẽ mất đi những cơ hội đáng quý

SVVN - Lương Thảo An, sinh năm 2000, hiện đang định cư cùng gia đình tại Cyprus (Đảo Síp), quốc đảo xinh đẹp với điều kiện sống thuận lợi, thường thu hút nhiều du khách tới thăm. Lựa chọn sinh sống và làm việc tại Đảo Síp được xem là cơ hội trải nghiệm thực tế của Thảo An với nhiều thử thách nhưng cũng là mở mang kiến thức và học cách hòa nhập các nền văn hóa.

Thảo An sinh ra tại Hưng Yên nhưng lớn lên ở Quảng Ninh và đã có 6 năm định cư cùng gia đình tại Cyprus. Thời gian đầu tới đây với nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, thử thách, buộc cô phải tập trung hơn và mạnh dạn hơn.

Thảo An kể: “Đầu tiên phải kể đến rào cản ngôn ngữ, lúc đó mình vẫn chưa tự tin giao tiếp với người bản địa và khá nhút nhát. Mỗi khi cần nói về vấn đề gì đó mình sẽ rất run và không nói nên lời, điều đó khiến bản thân không thể biểu đạt được hết ý mà mình muốn nói. Nhưng sau dần khi mình nhận ra rằng nếu mình không cố gắng hoàn thiện kĩ năng giao tiếp thì mình sẽ mãi tự ti và không phát triển được, đôi khi nó khiến mình mất đi những cơ hội đáng quý.

Thứ hai là sự khác biệt trong văn hoá, khi bắt đầu cuộc sống ở đảo Síp và phải học cách thích nghi với văn hoá mới, mình đã khá mất định hướng và căng thẳng. Hầu hết những ai mới đi nước ngoài lần đầu cũng sẽ trải nghiệm qua cảm giác “sốc văn hoá”. Tuy nhiên đây cũng không phải là điều gì đó quá kinh khủng mà mình không thể vượt qua. Một điều khá dễ thở ở nơi mình sinh sống là tính cạnh tranh thực sự rất ít, nhịp sống cũng nhẹ nhàng. Mọi người thường có xu hướng vừa làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Vậy nên mình rút ra 1 điều rằng chúng ta hoà nhập chứ không hoà tan, chọn lọc những tư tưởng tiến bộ, có ích và gạt bỏ những định kiến chưa được hợp lý để có thể nâng cao tầm nhìn hơn.

Thứ ba là kinh tế, cuộc sống ở nước ngoài tuy có nguồn thu nhập cao nhưng cũng đồng nghĩa là mức chi phí sẽ cao hơn ở Việt Nam. Ngoài chi phí thuê nhà, điện nước, ăn uống thì mình cũng phải trả tiền thuế và tiền bảo hiểm hàng tháng. Thời gian đầu mình rất khó để tìm việc làm vì mình chưa giỏi tiếng, hơn nữa là không có kinh nghiệm gì cả. Mình đã chấp nhận làm thêm với mức lương chỉ vừa đủ để trang trải những chi tiêu cần thiết nhưng thay vào đó mình đã học được nhiều kinh nghiệm và có nền tảng vững chắc hơn. Mình cũng không nhớ mình đã đổi bao nhiêu công việc và mỗi một nơi làm việc lại cho mình những trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau. Hơn hết mình được học cách quản lý tài chính từ đó giúp bản thân trưởng thành hơn và tự lập hơn”.

Bên cạnh những khó khăn đó Thảo An may mắn vì được gặp những người bạn mới, được học hỏi những điều mới mẻ, thú vị giúp cô mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Hiện tại Thảo An đang làm 2 công việc là Pharmacy Assistant (trợ lý dược phẩm) và Spa Reception (lễ tân Spa) tại Cyprus.

Thảo An cho biết gia đình lựa chọn Đảo Síp là nơi định cư mà không phải đất nước khác cũng là câu chuyện tình cờ. “Có thể nói Cyprus là đất nước yên bình, có nhiều cảnh đẹp và dễ lấy được quốc tịch. So với các nước khác thì chi phí cho việc đi du học hay xuất khẩu lao động rất đắt đỏ, cơ hội được đi cũng khó khăn và mất nhiều thời gian. Lúc đó gia đình mình cũng khó khăn nên lựa chọn đảo Síp là lựa chọn an toàn vì chi phí đi qua đây rẻ và thủ tục nhanh chóng. Điều mình thích nhất ở đảo Síp là vẻ đẹp của thiên nhiên, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp khác nhau cùng với nền văn hoá đa dạng. Tuy nhiên, bản thân vẫn luôn mong một ngày trong tương lai được trở về sinh sống và làm việc ở quê hương. Dù cuộc sống Việt Nam khá vội vã, cạnh tranh nhiều nhưng đó sẽ là môi trường tốt để mình phát triển. Với mình dù ở đâu đi chăng nữa thì cuộc sống ở Việt Nam vẫn thích nhất. Không khí ở Việt Nam vẫn luôn cho mình cảm giác muốn trở về” – An chia sẻ.

Trong thời gian vượt qua khó khăn nơi đất khách Thảo An luôn nghĩ tới câu nói yêu thích như một nền tảng tư tưởng giúp cô mạnh mẽ hơn: “Dù luôn có lý do để khẳng định bạn không thể làm được một điều gì đó, nhưng hãy nhớ có hàng trăm người từng đối mặt với hoàn cảnh tương tự, họ đã vượt qua và thành công.” Ngày hôm nay chưa đạt được mục tiêu không có nghĩa ngày mai sẽ không tới. Trong tương lai Thảo An ấp ủ dự định về Việt Nam kinh doanh Spa, cô mong muốn bản thân là một người tự do tài chính, giúp đỡ được những người mình yêu thương.