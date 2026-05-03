Mang nghệ thuật Hát Bội đi khắp phố phường

Ban đầu là nghệ thuật trong đình làng
Lăng Ông Bà Chiểu (phường Gia Định) là địa điểm trình diễn quen thuộc của Nhà hát vào thứ bảy hàng tuần nhằm quảng bá nghệ thuật hát bội đến gần hơn với công chúng. Chia sẻ lý do lựa chọn thứ bảy để trình diễn, nghệ sĩ Khổng Minh Khương (46 tuổi) nói: "Có những khán giả vào thứ bảy họ sẽ nghỉ. Còn những ngày bình thường, học sinh sẽ đi học, phụ huynh bận đi làm, lượng khán giả cũng không đáp ứng được bằng các ngày cuối tuần".
Nhóm nghệ sĩ trẻ của Nhà hát mở màn với tiết mục Vè hát bội. Các khuôn mặt được vẽ trên những chiếc xề tre. Đó là khuôn mặt của các loại hình nhân vật như: mặt đỏ vai nhân vật trung thần, mặt trắng mốc vai nhân vật nịnh thần, gian xảo, mặt đen rằn trong vai nhân vật hung hãn, có sức mạnh hơn người... Tiết mục đã cung cấp kiến thức về nhận diện tính cách nhân vật qua lớp hóa trang.
Sau khi diễn xong, các nghệ sĩ thường gấp rút tẩy trang. Một số diễn viên trở về Rạp hát Thủ Đô để tập dượt chương trình. Một số diễn viên tiếp tục chuẩn bị cho suất thứ hai. Một số khác trở về nhà để chuẩn bị cho suất diễn thứ 3 vào buổi tối. Theo nghề gần 30 năm, nghệ sĩ Khổng Minh Khương tiết lộ những khó khăn Nhà hát từng gặp phải: "Bộ môn hát bội tuy là giống quý, nhưng mà phổ biến ra giới trẻ thì lại không được sự lan tỏa nhiều, bởi vậy trong cuộc sống lúc trước lương bổng, thu nhập của anh em rất thấp".
Nay, đã “phá kén” đi ra ngoài phố
Năm 2023, sân khấu hát Bội đã trở nên sinh động hơn vì có sự kết hợp với các trường đại học. Trong đó, chương trình "Mang nghệ thuật Hát bội và âm nhạc truyền thống đến với công chúng" diễn ra trên đường phố thu hút đông đảo khán giả đến xem.
Chiều, các nghệ sĩ Nhà hát tiếp tục lưu diễn ở ngoại thành. Nghệ sĩ Ngọc Giàu đang hóa trang cho vai diễn của mình tại đình Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.
Không chỉ diễn ra tại nội thành, Nhà hát còn mang hát bội đến với khán giả ngoại thành nhằm mục đích phục vụ khán giả và quảng bá nghệ thuật.
Trong ánh sáng lung linh, những nhân vật của nghệ thuật Hát Bội truyền thống hiện lên với trang phục rực rỡ. Những đường nét được thêu dệt tinh xảo đã làm sống lại một phần linh hồn văn hóa Việt Nam. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt là một câu chuyện đậm chất lịch sử và tâm hồn dân tộc.