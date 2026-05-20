Mang tiếng cười và sự tử tế lên sân khấu: Hành trình ‘lột xác’ của nam sinh AJC đa năng

SVO - Từng trượt ngành học mơ ước, Nguyễn Khả Bình Minh (Hớn Minh) – sinh viên chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại tìm thấy cho mình một hành trình trưởng thành khác từ sân khấu, truyền thông và những trải nghiệm không ngừng nghỉ của tuổi trẻ. Là sinh viên xuất sắc, Đội trưởng Đội Kịch, Đội Văn nghệ Xung kích và từng làm việc tại nhiều đơn vị truyền thông lớn, Bình Minh lựa chọn theo đuổi con đường đa kỹ năng, với mong muốn mang đến tiếng cười, năng lượng tích cực và những giá trị tử tế cho cộng đồng; chứng minh rằng, mọi ngã rẽ tưởng chừng không ngờ tới, lại chính là cơ hội để tỏa sáng và tìm thấy lối đi phù hợp cho bản thân.

Từ cậu học sinh đam mê sân khấu đến quyết định theo đuổi nghề báo

Trước khi trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bình Minh từng nuôi giấc mơ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Từ nhỏ, nam sinh đã yêu thích diễn xuất, thích cảm giác được đứng trước đám đông và thể hiện bản thân trên sân khấu.

Bình Minh hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thế nhưng, một bước ngoặt đến khi Minh tham gia cuộc thi tranh biện “Trường Teen 2020” của VTV. Lần đầu được xuất hiện trên truyền hình, được chia sẻ quan điểm cá nhân và trực tiếp trải nghiệm môi trường báo chí – truyền hình đã khiến Minh thay đổi hoàn toàn định hướng.

Bình Minh (phải) tham gia chương trình tranh biện "Trường Teen 2020" của Đài Truyền hình Việt Nam.

“Lúc đó, mình nhận ra bản thân rất thích việc được nói lên góc nhìn của mình và truyền tải nó đến mọi người. Từ trải nghiệm ấy, mình bắt đầu yêu nghề báo, đặc biệt là lĩnh vực truyền hình”, Bình Minh chia sẻ.

Tìm hiểu thêm về Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Minh bị thu hút bởi môi trường năng động, với rất nhiều hoạt động, sự kiện và cơ hội để sinh viên thể hiện bản thân. Với nam sinh, đây là nơi vừa có chất nghề báo, vừa cho người trẻ những “sân khấu” đúng nghĩa để tỏa sáng.

Dù không đủ điểm vào ngành Báo Truyền hình như mong muốn ban đầu và phải học ngành Báo mạng điện tử theo nguyện vọng 2, nhưng Bình Minh cho biết, anh chưa bao giờ hối hận. “Nếu không có cú trượt đó thì có lẽ sẽ không có mình của ngày hôm nay”, Minh nói.

Hành trình của một người trẻ không muốn bị tụt lại phía sau

Hiện tại, Bình Minh là sinh viên xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, nam sinh cho biết, anh từng có một khởi đầu không mấy thuận lợi, khi kết quả học tập không được như mong đợi vì “nghỉ ngơi quá đà” sau thời gian ôn thi đại học căng thẳng.

Nhận ra bản thân đang chững lại, Minh bắt đầu thay đổi cách học và nghiêm túc hơn với mục tiêu của mình. Những học kỳ sau đó, Minh liên tục đạt loại Giỏi, Xuất sắc và giành học bổng của Học viện.

Không chỉ tập trung học tập, Bình Minh còn dành phần lớn thời gian cho hoạt động ngoại khóa và công việc thực tế. Hiện tại, anh là Đội trưởng Đội Kịch trực thuộc Đội Văn nghệ Xung kích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tham gia nhiều vở diễn lớn của trường.

Bình Minh đang là Đội trưởng Đội Kịch trực thuộc Đội Văn nghệ Xung kích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trong đó, dấu ấn khiến Minh tự hào nhất là Liveshow Kịch “Những người bình thường” – chương trình mang thông điệp về những giá trị giản dị của con người và cuộc sống. “Mình hạnh phúc khi những điều người trẻ muốn truyền tải được khán giả đón nhận”, Minh chia sẻ.

Bình Minh (phải) tại "Liveshow Kịch 2026: Những người bình thường" - chương trình lớn của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Bình Minh cũng sớm bước chân vào môi trường truyền thông chuyên nghiệp từ năm nhất đại học. Nam sinh từng làm content creator, VJ, sản xuất video ngắn cho nhiều đơn vị.

Theo Minh, việc liên tục học hỏi và trau dồi kỹ năng là điều cần thiết trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang thay đổi mạnh mẽ bởi AI. “Thời đại ngày nay có rất nhiều người giỏi và đa năng. Nếu mình không chịu học thêm các kỹ năng thì rất dễ bị thay thế. Mình muốn bản thân biết nhiều thứ, làm được nhiều việc và biết cách ứng dụng AI để hỗ trợ công việc tốt hơn”, nam sinh bày tỏ.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian để dám làm và dám vượt qua

Nhìn lại quãng thời gian sinh viên, Bình Minh cho rằng, điều khó nhất không nằm ở việc học mà là cách cân bằng mọi thứ, khi nhiều công việc cùng lúc xuất hiện.

Nam sinh nhớ, có giai đoạn vừa ôn thi học kỳ, vừa chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, vừa làm trưởng một vở kịch cho một chương trình lớn. Khối lượng công việc dồn dập từng khiến anh cảm thấy quá tải và không biết phải bắt đầu từ đâu. “Lúc đó, mình chỉ nghĩ là cứ làm từng việc một thôi. Hết việc này, mình sẽ làm đến việc khác, không xong thì mình chưa nghỉ”, Minh kể.

Chính khoảng thời gian ấy giúp Minh học được cách quản lý thời gian, phân chia công việc và giữ cho bản thân tinh thần không bỏ cuộc. “Mọi thứ sinh ra không phải để cản đường mình mà là để mình vượt qua”, Minh nói.

Với Bình Minh, tuổi sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất để người trẻ dám thử và dám sai, bởi đó là lúc mỗi người chưa bị ràng buộc quá nhiều bởi áp lực cuộc sống. “Mình luôn nghĩ rằng, nếu không làm thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Còn chỉ cần bắt đầu thì dù sớm hay muộn, mình cũng sẽ nhận lại điều gì đó”, Minh chia sẻ.

Bình Minh có cơ hội tham gia nhiều vở diễn lớn của trường.

Mang đến niềm vui bằng những điều bình dị nhất

Ngoài nghệ thuật và truyền thông, Bình Minh cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Một trong những kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là chuyến đi tình nguyện tới Sơn La để quyên góp đồ cho trẻ em vùng cao. “Điều mình nhớ nhất là những tiếng cười của các em nhỏ khi được vui chơi cùng mọi người. Có những niềm vui rất giản dị nhưng lại khiến mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng”, Minh kể.

Nam sinh cho rằng, đóng góp cho xã hội không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao. Đôi khi chỉ cần sống tử tế, có trách nhiệm và mang lại niềm vui cho người khác cũng đã là một cách cống hiến.

Bởi vậy, trong từng vở kịch mình tham gia, Bình Minh luôn muốn gửi gắm những thông điệp gần gũi về gia đình, tình yêu thương, sự đoàn kết và lòng nhân ái. “Dù nhỏ thôi nhưng mình tin, chính những điều nhỏ bé ấy sẽ góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn”, nam sinh bày tỏ.

(Ảnh: Ngọc Anh - NVCC)