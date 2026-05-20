Từ ánh đèn sân khấu đến giấc mơ làm truyền hình của nữ sinh Báo chí đa tài

SVO - Không chỉ sở hữu bảng thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào, Trần Lê Ngọc Hân (năm cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) còn gây ấn tượng khi theo đuổi song song đam mê nghệ thuật và nghề báo. Từ giải Ba Giải Báo chí Sóng Trẻ, với phim ngắn 'Eyes', học bổng loại Xuất sắc, đến vai trò Đội trưởng Đội Múa và quá trình thực tập tại Đài Truyền hình Việt Nam, cô gái trẻ đang từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành người làm truyền hình chuyên nghiệp.

Chọn Báo chí để theo đuổi giấc mơ đứng trước công chúng

Ngay từ những năm học THCS, THPT, Ngọc Hân đã yêu thích các hoạt động nghệ thuật như nhảy, múa, dẫn chương trình và thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khóa. Chính sự yêu thích môi trường năng động cùng mong muốn được kết nối với công chúng đã khiến cô lựa chọn theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu hoặc tham gia tổ chức các chương trình dành cho sinh viên. Có lẽ vì vậy mà mình muốn theo đuổi một công việc vừa gắn với sáng tạo, vừa có cơ hội lan tỏa giá trị tới mọi người”, Ngọc Hân chia sẻ.

Trong quá trình học tập tại chuyên ngành Báo truyền hình, cô được tiếp cận với nhiều công việc khác nhau như sản xuất chương trình, làm phóng sự, quay phim hay xây dựng phim ngắn. Những trải nghiệm thực tế ấy giúp nữ sinh nhận ra nghề báo không chỉ dừng lại ở việc viết tin, bài mà còn đòi hỏi khả năng tư duy hình ảnh, sáng tạo nội dung và làm việc đa nhiệm.

Những bài học trưởng thành phía sau ánh đèn sân khấu

Song song với việc học, Ngọc Hân dành phần lớn quãng thời gian đại học cho các hoạt động ngoại khóa và công tác Đoàn – Hội. Với vai trò Đội trưởng Đội Múa, trực thuộc Đội Văn nghệ Xung kích của Học viện, cô tham gia biểu diễn và tổ chức nhiều chương trình lớn dành cho sinh viên.

Theo Ngọc Hân, phía sau một tiết mục biểu diễn chỉ vài phút trên sân khấu là cả quá trình chuẩn bị kéo dài với rất nhiều công việc khác nhau như xây dựng ý tưởng, biên đạo, dựng nhạc, chuẩn bị ánh sáng, thiết kế LED hay kết nối tài trợ. Chính môi trường ấy đã giúp cô rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và xử lý áp lực.

“Nhiều người nghĩ, nhảy múa chỉ là biểu diễn, nhưng thực tế, mình học được rất nhiều kỹ năng từ những công việc phía sau sân khấu. Mỗi chương trình đều cho mình thêm kinh nghiệm về truyền thông, tổ chức sự kiện và cả cách làm việc với tập thể”, cô nói.

Không chỉ năng nổ trong hoạt động phong trào, Ngọc Hân còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như: Giải Ba Giải Báo chí Sóng Trẻ, với tác phẩm phim ngắn Eyes, danh hiệu “Ngôi sao tháng Ba”, năm 2026, học bổng loại Xuất sắc, Học kỳ I, năm học 2025 - 2026, cùng nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trưởng thành từ những áp lực của nghề

Gần đây, Ngọc Hân có cơ hội thực tập tại Ban Văn hóa – Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam. Quá trình cọ xát với môi trường làm việc thực tế giúp cô hiểu rõ hơn về yêu cầu của nghề truyền hình và nhận ra bản thân cần tiếp tục học hỏi để tiến xa hơn với đam mê.

Theo nữ sinh Báo chí, điều khó khăn nhất trong hành trình học tập không nằm ở việc phải làm nhiều, mà là áp lực phải liên tục hoàn thiện bản thân. “Có những lúc, mình cảm thấy mọi thứ quá khó, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Mỗi lần vượt qua một thử thách, mình lại trưởng thành thêm một chút”, cô tâm sự.

Bên cạnh việc theo đuổi chuyên môn, Ngọc Hân cho rằng, người trẻ muốn sống có ích cho xã hội trước tiên cần trở thành một người có ích, có kiến thức, biết sẻ chia và sống trách nhiệm với cộng đồng.

Cô luôn tâm niệm câu nói: “Vì mình có khả năng vượt qua nên thử thách này mới xuất hiện". Với Ngọc Hân, đó không chỉ là châm ngôn sống mà còn là động lực để cô không ngừng cố gắng trên hành trình theo đuổi giấc mơ làm truyền hình chuyên nghiệp.

