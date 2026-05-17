Double2T và Phí Phương Anh dốc sức vượt thử thách giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận gần 200 triệu đồng

SVO - Tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, ca sĩ Phí Phương Anh và rapper Double2T không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ. Hai nghệ sĩ đã nỗ lực hết mình, bất chấp hình tượng để mang về tiền thưởng hỗ trợ các gia đình.

Rapper Double2T không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh của các nhân vật. Nam rapper nghẹn lòng trước hoàn cảnh các em sớm thiếu vắng tình thương của mẹ, từ nhỏ đã được bà yêu thương, chăm sóc. Đến nay, bà vẫn tiếp tục gồng gánh cả gia đình khiến anh vô cùng xúc động.

Ca sĩ Phí Phương Anh cũng nghẹn ngào bật khóc khi lắng nghe câu chuyện của các em nhỏ. Khoảnh khắc cô bé bật khóc nói nhớ mẹ dù không còn ký ức rõ ràng về mẹ khiến nữ ca sĩ không khỏi đau lòng. Điều khiến Phí Phương Anh cảm phục hơn cả là em chưa từng oán trách mẹ vì đã rời bỏ mình, mà vẫn luôn mong một ngày được gặp lại mẹ.

MC Đại Nghĩa không giấu được sự xúc động khi nghe cô bé Anh Tú mới 9 tuổi chia sẻ ước mơ lớn lên thật nhanh để đi làm kiếm tiền phụ giúp bà nội. Sự hiểu chuyện và tình thương của cô bé khiến nam MC vừa nghẹn ngào vừa cảm phục. Anh cũng nhẹ nhàng động viên em hãy luôn yêu thương, trân trọng bà nội, cha và chị gái, đồng thời đừng mặc cảm hay tự ti về hoàn cảnh của mình.

Bên cạnh những lời động viên và sẻ chia, Phí Phương Anh cùng Double2T còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang về những phần thưởng ý nghĩa cho các em nhỏ. Trong phần thi đặc biệt, cả hai liên tục vận động để phá bóng bay, thu thập những quả bóng mini và nhanh chóng đưa về đích.

Thử thách đòi hỏi người chơi phải trườn qua lớp bột mì trắng xóa cùng nhiều chướng ngại vật trên đường đi. Dù thấm mệt, cơ thể lấm lem từ đầu đến chân, hai khách mời vẫn không bỏ cuộc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để góp phần mang đến những phần quà thiết thực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Thị Hoài Thương về thứ ba, nhận 17 triệu đồng; gia đình em Lê Quốc Anh về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Trần Thị Nhật Anh giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 58 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 97 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến gần 200 triệu đồng.