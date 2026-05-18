''Mỹ nhân không tuổi' Lee Da Hee sụt cân vì thất tình

Tuệ Nghi
SVO - Lee Da Hee trải lòng về cuộc chia tay đau lòng, sau 3 năm hẹn hò.

Lee Da Hee (41 tuổi) tiết lộ rằng cô từng hẹn hò với bạn trai trong ba năm và đã trải qua giai đoạn đau khổ sau khi chia tay.

Trong tập 6 của chương trình tạp kỹ Sáu người độc thân dưới một mái nhà (Gugidong Friends) của đài tvN, các 'ngôi sao' Jang Do Yeon, Lee Da Hee, Choi Daniel, Jang Geun Suk, Ahn Jae Hyun và Kyung Soo Jin đã tham gia vào những trải nghiệm đặc biệt nhờ có “những người bạn thân khác giới”.

Trong chương trình, Lee Da Hee đã trải lòng về việc chia tay với người yêu sau ba năm hẹn hò: "Tôi từng bị sụt cân vì đau khổ về mặt tình cảm. Khi chia tay với người mà tôi đã hẹn hò trong một thời gian dài, khoảng ba năm, tôi không thể làm gì được. Tôi cứ cố gắng níu kéo sau khi họ nói muốn chia tay. Tôi đau lòng đến mức đã đi du lịch Ulsan với gia đình, nhưng ngay cả lúc đó tôi vẫn không thể quên được. Ngay cả bây giờ, nghĩ lại vẫn thấy đau. Chúng tôi liên lạc lại và gặp nhau, rồi hẹn hò lại một thời gian dài sau đó, nhưng cuối cùng lại chia tay. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể cho người đó, nên tôi đã thấy ổn hơn”.

Lee Da Hee sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh 'Husbands in Action' bên cạnh Jin Sun Kyu, Gong Myoung, Yoon Kyung Ho, Kang Han Na... Cô đảm nhận một nhân vật chủ chốt trong thế giới ma túy và là vợ của nhân vật phản diện Do Joon (Kim Ji Suk).

