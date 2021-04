Mlee và Chi Pu đọ dáng trong bộ bodysuit cắt khoét táo bạo: Mỹ nhân nào nóng bỏng hơn?

SVVN - Chia tay thế giới cổ tích đầy mê hoặc của 'Maleficent' hay 'Come Away', mùa Hè này, Angelina Jolie sẽ trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm giật gân 'Those Who Wish Me Dead' (Những kẻ nguyền ta chết) .