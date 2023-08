Một bức ảnh của NCT đang gây 'náo loạn', Knet đồng loạt nhảy vào 'mổ xẻ' một cách vui vẻ

Vào ngày 27/8, bức ảnh các thành viên NCT (NCT Dream, NCT U và WayV) đang thưởng thức hwae-sik (nhậu cùng đồng nghiệp, một bữa tối phổ biến ở các công ty Hàn Quốc đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc. Một người đăng chia sẻ bức ảnh trên Instiz viết: “Tôi đang xem bức ảnh bữa tối của công ty NCT và thật buồn cười khi cái bàn phía sau bên phải toàn là người nước ngoài, ngoại trừ Haechan". Theo người đăng, bức ảnh được chụp vào đêm khuya ngày 26, rạng sáng ngày 27.

Trong phần bình luận, người hâm mộ giúp nhau tìm ra các thành viên và để lại nhiều phản ứng khác nhau: "Winwin, lâu rồi không gặp!"; "Hahaha Mark trông như say thật đấy"; "Các thành viên người nước ngoài trong bữa tối giao tiếp bằng ngôn ngữ nào với nhau vậy?"; "Có người nói riêng một bàn chỉ dùng tiếng Hàn cho Haechan, hahaha"; "Tôi cũng muốn tổ chức một bữa tối công ty như thế này"; "Hahaha, Jungwoo rất dễ thương!"...

Buổi hòa nhạc nhóm của NCT cuối cùng cũng đã khai mạc. NCT NATION: To The World đã được tổ chức tại Sân vận động trung tâm Chunhak vào ngày 26/8 lúc 6:00 chiều và được phát sóng trực tuyến đồng thời thông qua nền tảng toàn cầu Beyond LIVE. Buổi hòa nhạc này là buổi hòa nhạc nhóm ngoại tuyến đầu tiên của NCT kể từ khi ra mắt, bao gồm các sân khấu của NCT 127, NCT DREAM, WayV và NCT Do Jae-jeong, cũng như liên minh giới thiệu nhiều sự kết hợp âm nhạc khác nhau của các thành viên. Tại đây, khán giả cũng được thưởng thức sân khấu của NCT U, nhóm đang nhận được sự chú ý cao từ người hâm mộ toàn cầu. Đặc biệt, NCT đã hé lộ sân khấu của các ca khúc mới bao gồm Baggy Jeans và Golden Age, ca khúc chủ đề kép của album thứ tư, phát hành vào ngày 28/8.