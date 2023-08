Vừa tỏa sáng làm 'Kẻ giám hộ', Kim Nam Gil lập tức 'thoát xác' với hình ảnh 'người anh hùng nô lệ'

SVVN - "Thief: Sound of the Sword" là dự án phim gây chú ý và có chi phí sản xuất 'cực khủng'– ước tính khoảng 30 tỷ won (tương đương 600 tỷ đồng) và cũng là 'thử thách' đáng mong chờ đối với Kim Nam Gil.

Bộ phim truyền hình gốc Netflix The Thief: The Sound of a Knife được chấp bút bởi Han Jeong Hoon và dưới sự chỉ đạo của bàn tay đạo diễn Hwang Jun Hyeok và Park Hyun Seok, cuối cùng đã phát hành poster quảng cáo và đoạn giới thiệu teaser vào ngày hôm nay (25/8). Ngày phát hành cũng đã được xác nhận: ngày 22/9.

Kim Nam Gil đóng vai Lee Yoon, thủ lĩnh của bọn trộm, đã chia sẻ về vai diễn trong phim: "Bộ phim là 2 câu chuyện được hòa quyện vào nhau về những người sống để giành lại đất nước của mình và những người sống để bảo vệ những người xung quanh mình”.

Đây là bộ phim hành động lãng mạn, kể câu chuyện về những người Hàn Quốc chiến đấu cho quê hương của họ ở Jiandao vào những năm 1920, khi Hàn Quốc vẫn dưới sự cai trị của Nhật Bản. Kim Nam Gil vào vai một nô lệ bẩm sinh, người kiếm được tự do sau khi triều đại Joseon kết thúc và gia nhập quân đội để tạo dựng tương lai cho chính mình.