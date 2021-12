Mỹ Anh khiến khán giả 'nấc ngẹn' khi nói về những giọt nước mắt của mẹ

SVVN - Sau màn trình diễn ấn tượng tại lễ hội âm nhạc “Head in the clouds”, Mỹ Anh không chỉ khiến Vnet tự hào mà còn hé lộ thêm nhiều cảm xúc trước những bình luận từ khán giả và diva Mỹ Linh.

Dự án 11 STATION là podcast do Universal Music Việt Nam thực hiện và được dẫn dắt bởi 'host' Dustin Nguyễn. Trong chương trình, khán, thính giả sẽ được gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt, cùng lắng nghe nhiều câu chuyện xoay quanh các sản phẩm âm nhạc, cuộc sống của họ và thưởng thức những tiết mục live độc quyền chỉ có tại trạm. Người đầu tiên 'mở bát' cho 11 STATION chính là Mỹ Anh - nàng ca sĩ gen Z đầy cá tính, tài năng và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây.

Tham gia The heroes 2021, Mỹ Anh có cơ hội bộc lộ được những phẩm chất nghệ sĩ và sáng tạo của mình, đồng thời đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với công chúng. Bản cover Real love của nữ ca sĩ đưa bản hit này 'sống' trở lại sau nhiều năm, trở thành tiết mục thành công nhất trong chương trình. Đầu tháng Mười Một vừa qua, Mỹ Anh trở thành ca sĩ Việt đầu tiên trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds trên đất Mỹ, chung sân khấu với nhiều tên tuổi như CL (2NE1), Keshi...

Chia sẻ về dấu mốc để đời của mình với 'host' Dustin Nguyễn, Mỹ Anh cho biết 3 tuần sau buổi diễn, cô vẫn chưa tin là chuyện này đã xảy ra, lúc đứng trên sân khấu cũng cảm giác 'chưa thật'. Mỹ Anh rất vui sướng khi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là NIKI - người bạn thân thiết của nữ idol đình đám Lisa nhóm BLACKPINK. Và không chỉ có Mỹ Anh hạnh phúc trong ngày này.

Giọng ca Yên đã có tiết lộ thú vị về phản ứng của diva Mỹ Linh khi xem con gái biểu diễn: “Hôm đó livestream bị chậm khoảng 30 phút, tức là mình diễn xong vẫn xem lại được livestream của buổi diễn. Lúc đấy, mẹ mình gọi, không nói được câu nào, cứ “I’m so proud of you (mẹ rất tự hào về con)”. Mẹ vừa gọi mình, vừa xem livestream, cảm giác rất xúc động, vì mình chưa bao giờ thấy mẹ khóc như thế”.

Bên cạnh những màn hỏi đáp từ Dustin Nguyễn và Mỹ Anh, chương trình còn đưa đến những lời nhắn nhủ, tâm tư, những câu hỏi từ khán giả trong chuyên mục Mail box. Từ đây, cả hai tiếp tục chia sẻ sâu hơn về những quan điểm, suy nghĩ của mình. Khi một khán giả tâm sự về việc dù đã đến với người mới nhưng vẫn vấn vương người cũ, Dustin đặt câu hỏi cho Mỹ Anh rằng, đã từng trải qua cảm giác tương tự hay chưa, Mỹ Anh không ngần ngại thừa nhận đã trải qua và ở ngay lúc này luôn.

Mỹ Anh bộc bạch thêm: “Thật ra, giờ không có người nào mới nhưng đã một khoảng thời gian lâu rồi mà mình vẫn nghĩ về họ. Cũng không hẳn là còn tình cảm, mình nghĩ cần nhìn ra được sự khác biệt giữa việc vẫn yêu và chỉ nhớ cảm giác khi bên cạnh họ”. Nữ ca sĩ còn cho biết, đôi khi cô nhớ về người cũ là để tìm kiếm chất liệu viết nhạc. “Nhiều lúc, mình kiểu bí ý tưởng quá, lại cố quay lại những cảm xúc ngày xưa. Mặc dù đã ổn hơn rồi nhưng mình cần viết bài hát mới. Mình thấy vui mà, có thể lục những cảm xúc cũ vài phút rồi quay lại bình thường”.

Trái ngược những lúc 'đào' lại cảm xúc trong những mối tình cũ, Mỹ Anh lại không bao giờ nghe hay xem lại các màn trình diễn, bài hát của mình. Những sân khấu viral như Real love cùng Khắc Hưng cũng không phải ngoại lệ, chắc phải sau vài tháng cô mới xem lại. Con gái Mỹ Linh chia sẻ, trong quá trình làm nhạc, đã nghe và sửa từng chút một trong khoảng thời gian dài, nên lúc bài hát ra mắt cảm thấy rất 'ngán', không thể nghe lại được.

Qua những chia sẻ của mình, Mỹ Anh đã thể hiện mình là một gen Z sống nội tâm chính hiệu. Cô cho biết, tỉ lệ hướng nội khi đi thi The heroes là 95%, còn khi ở nhà với bố mẹ thì chỉ là 50%: “Vòng đầu tiên, lúc các master đang đánh giá phần trình diễn, mình đứng yên như một khúc gỗ. Còn với gia đình, Mỹ Anh sẽ là chính mình nhất. Nhiều lúc có nhu cầu ở một mình nên mình cố cân bằng để dành thời gian cho bản thân và cho gia đình. Và ở nhà là nơi an toàn nhất để mình cảm thấy thoải mái với sự cân bằng đấy”.

Khoảng thời gian vừa qua là vô cùng đáng nhớ với Mỹ Anh. Không chỉ được công nhận thực lực và cá tính âm nhạc, cô nàng đã có những sự cải thiện nhất định về mặt giao tiếp và phong thái trình diễn trên sân khấu. Qua từng vòng thi tại The heroes và tiếp đến là sân khấu đầu tiên trên đất Mỹ, nữ ca sĩ đã tự tin, quen với khán giả, kết nối cùng những người nghe nhạc của mình tốt hơn rất nhiều. Mặc dù là người hướng nội và ngại đám đông, Mỹ Anh tin tưởng rằng đây là các kỹ năng đều có thể học và tiến bộ được. Ở phần cuối chương trình, Mỹ Anh còn tiết lộ thêm về dự định ra mắt album mới trong năm 2022. Đây chắc chắn sẽ là thông tin mà những ai yêu thích âm nhạc của 'cô nàng' phải lưu tâm.