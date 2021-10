Con gái Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện tại quảng trường Thời Đại ở Mỹ khiến cả Vnet 'xôn xao'

SVVN - Sau các 'đàn chị' như Bích Phương, Hoàng Thùy Linh, Suboi, Mỹ Anh chính là cái tên tiếp theo tại Việt Nam được Spotify chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch EQUAL. Nữ ca sĩ trẻ được đặt cạnh nhiều tên tuổi nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới, nổi bật trong số đó là 'chị đại K-pop' CL.

Ca khúc của Mỹ Anh xuất hiện trong playlist EQUAL Global là Real Love, một bản cover cùng Khắc Hưng từng làm mưa làm gió các Bảng xếp hạng V-pop thời gian qua. Ngoài ra, ở playlist EQUAL Vietnam, Mỹ Anh có 2 bài hát góp mặt Real Love và Pillar, đồng thời cô nàng cũng xuất hiện ở trang bìa playlist này. Đặc biệt, hình ảnh của Mỹ Anh đã xuất hiện ở quảng trường Thời Đại. Để quảng bá cho EQUAL, Spotify đã thuê banner quảng cáo khổng lồ tại đây với gương mặt của một số nữ nghệ sĩ tiêu biểu trong playlist.

Quảng trường Thời Đại New York là địa điểm vô cùng nổi tiếng của nước Mỹ. Khu vực này là một trong những địa điểm tấp nập nhất thế giới, với số lượng người qua lại mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm nghìn. Chính vì thế, các biển quảng cáo đặt tại đây luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Sự kiện này chắc chắn sẽ là niềm vinh dự không nhỏ đối với Mỹ Anh.

Con gái Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc: “Mỹ Anh rất vui và cảm thấy tự hào khi có cơ hội được xuất hiện trong chiến dịch EQUAL cùng với những nữ nghệ sĩ vô cùng tài năng khác. Chiến dịch lần này thật sự rất có ý nghĩa với Mỹ Anh vì thông điệp của chiến dịch là để ủng hộ những nữ nghệ sĩ trên khắp mọi nơi. Được là một phần của nó khiến Mỹ Anh không khỏi hãnh diện. Mỹ Anh muốn gửi lời cảm ơn tới những người phụ nữ trong cuộc đời mình, vì đã luôn tin tưởng và truyền cảm hứng cho Mỹ Anh”.

EQUAL Global là chiến dịch toàn cầu tầm cỡ, mang tính dài hạn của Spotify nhằm tăng nhận thức và thúc đẩy sự bình đẳng dành cho phái nữ trong môi trường âm nhạc. Playlist EQUAL và các chương trình liên quan đã xuất hiện ở 35 thị trường, trải dài hơn 50 quốc gia, từ Nhật Bản, Argentina, Malaysia cho đến Vương quốc Anh. Chiến dịch này mang đến cho người dùng 2 điểm đặc trưng nhất của nền tảng stream nhạc lớn nhất thế giới: khả năng chọn lọc danh sách phát nhạc bậc thầy và cùng khâu marketing 'cao tay'. Playlist EQUAL dù ở từng quốc gia hay trên phạm vi toàn cầu đều được tạo ra với mục đích giúp tiếng nói của phụ nữ trong âm nhạc được lan tỏa mạnh mẽ, đến gần hơn với các khán giả đại chúng.

Ngoài ra, Mỹ Anh sẽ tiếp tục phát hành single Yên. Đây cũng là ca khúc được nữ ca sĩ sáng tác bằng tiếng Việt đầu tiên. Toàn bộ phần hòa âm phối khí cũng do một mình Mỹ Anh 'cân' càng khiến công chúng thêm nể nữ nghệ sĩ Gen Z này. Không dừng lại, Mỹ Anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được 88Rising mời tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds tổ chức tại Los Angeles vào ngày 6-7/11 tới đây và đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Mỹ Anh cho biết khi vừa nhận được lời mời từ chính CEO của 88Rising, cô cảm thấy rất xúc động và bất ngờ. Bởi từ lâu, nữ ca sĩ luôn mong muốn được trình diễn và làm việc với hãng thu âm nổi tiếng 88Rising. Bên cạnh sự vui mừng thì bản thân Mỹ Anh cũng khá áp lực khi được đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi lớn như CL, Joji, Niki, Rich Brian… và coi đây là cơ hội quý giá để học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng từ các thế hệ đàn anh, đàn chị. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm đã dành ra 2 tháng chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn từ luyện thanh, tập luyện thể chất… Tại lễ hội âm nhạc lần này, Mỹ Anh bật mí sẽ trình diễn 3 ca khúc đã ra mắt trước đó nhưng sẽ làm mới theo phong cách hoàn toàn khác, đồng thời mong đợi khán giả luôn yêu thương và ủng hộ cô.