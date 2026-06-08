Nam sinh Bách khoa vươn mình trên sàn diễn quốc tế

SVO - Không chỉ gói gọn bản thân trên giảng đường Kỹ thuật, Đào Huy (sinh năm 2002) - sinh viên năm cuối, Đại học Bách khoa Hà Nội, đang khẳng định dấu ấn riêng trên sàn catwalk với tư duy khác biệt và tính kỷ luật cao. Từ những bước đi bỡ ngỡ ban đầu, cho đến cơ hội sải bước tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Harbin Fashion Week, Đào Huy đã chứng minh rằng: Bản lĩnh của một người mẫu trẻ không chỉ nằm ở ngoại hình, mà là hành trình không ngừng phá vỡ giới hạn của chính mình.

Đào Huy (sinh năm 2002) hiện là sinh viên năm cuối, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đối với Đào Huy, thời trang không chỉ đơn thuần là nguồn sống, mà còn là môi trường để học hỏi và phát triển. Anh luôn hoài bão và khám phá bản thân qua từng dự án thời trang, cũng như những giờ phút đứng trên sàn diễn.

Theo Đào Huy, sự phát triển của một con người không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tư duy, kiến thức và kỷ luật trong cuộc sống. Chính vì vậy, ngoài công việc người mẫu, Đào Huy thường dành thời gian cho các hoạt động thể thao và nghệ thuật để gia tăng tri thức và kinh nghiệm sống.

Đối với Đào Huy, thời trang không chỉ đơn thuần là nguồn sống, mà còn là môi trường để học hỏi và phát triển.

Đào Huy đến với nghề người mẫu một cách tự nhiên, ban đầu anh chỉ xem đây là cơ hội để thử thách bản thân. Tuy nhiên, theo thời gian, Đào Huy nhận ra rằng, điều hấp dẫn không chỉ nằm ở ánh đèn sân khấu hay những bộ trang phục đẹp, mà còn là quá trình trưởng thành của chính mình. Đào Huy chia sẻ: "Mỗi lần casting, mỗi buổi chụp hình hay mỗi show diễn đều giúp mình hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân".

Một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp người mẫu của Đào Huy là chuyến đi đến Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc để tham gia casting cho các hoạt động thời trang quốc tế. Khi bước vào phòng casting, Đào Huy không khỏi choáng ngợp trước số lượng người mẫu từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, thay vì so sánh bản thân với những người khác, Đào Huy quyết định tập trung vào những điều bản thân có thể kiểm soát, bao gồm sự chuẩn bị, thái độ làm việc, tinh thần học hỏi và cách thể hiện bản thân. Đào Huy chia sẻ: "Giá trị của một người mẫu không nằm ở việc giống người khác đến đâu, mà nằm ở việc họ hiểu bản thân mình đến đâu".

Đào Huy "sải bước" tại sàn diễn quốc tế Harbin Fashion Week.

Khó khăn lớn nhất trong nghề người mẫu đối với Đào Huy chính là những lúc nghi ngờ bản thân. Trong một môi trường cạnh tranh cao, Đào Huy từng cảm thấy áp lực khi so sánh bản thân với những người giỏi hơn. Tuy nhiên, sự kiên trì và kỷ luật đã giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Đào Huy nhấn mạnh: "Mình duy trì việc tập luyện, học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày".

Trong hành trình người mẫu, Đào Huy đã có cơ hội tham gia nhiều dự án thời trang với những vai trò khác nhau, từ chụp hình đến trình diễn trên sàn catwalk. Đào Huy không chỉ thực hiện các bộ ảnh thời trang, mà còn tham gia các chương trình thời trang trong và ngoài nước. Một trong những thành công lớn của anh là tham gia trình diễn tại Harbin Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Cáp Nhĩ Tân), nơi Đào Huy có cơ hội làm việc với các nhà thiết kế từ nhiều quốc gia.

Trong hành trình người mẫu, Đào Huy đã có cơ hội tham gia nhiều dự án thời trang với những vai trò khác nhau, từ chụp hình đến trình diễn trên sàn catwalk.

Gần đây, Đào Huy cũng đã tham gia Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025, mở rộng thêm trải nghiệm cũng như tạo dấu ấn trong ngành thời trang. Đây không chỉ là một cơ hội trình diễn mà còn là dịp để Đào Huy tiếp xúc với nhiều phong cách sáng tạo và cái nhìn mới về thời trang.

Đào Huy nhấn mạnh về quan điểm của mình đối với nghề nghiệp: "Mình không quan trọng số lượng show diễn hay dự án, mà là những trải nghiệm và bài học mình tích lũy được". Chặng đường hoạt động trong ngành thời trang không chỉ mang lại cho anh những thành tích nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để mở rộng góc nhìn và trưởng thành hơn.

Đào Huy mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu một cách nghiêm túc, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Anh hướng đến hình ảnh của một người trẻ hiện đại, kỷ luật, không ngừng học hỏi và luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mỗi ngày.

Một câu nói yêu thích của Đào Huy: “Discipline sharpens the beast”. Theo Đào Huy, tài năng có thể giúp một người bắt đầu nhanh hơn, nhưng chính sự kỷ luật mới là yếu tố quyết định khả năng đi xa trên hành trình của cuộc đời. Những bài học từ nghề người mẫu không chỉ là về thời trang, mà còn là về sự kiên trì và kỷ luật trong cuộc sống.

(Ảnh: NVCC)