Thủ khoa 2025 đồng hành cùng sĩ tử 2026 Nữ sinh đạt 29,25 điểm C00 chỉ ra những sai lầm dễ khiến sĩ tử mất điểm trước kỳ thi THPT

SVO - Nhiều học sinh cho rằng, mất điểm trong kỳ thi THPT thường đến từ những câu hỏi khó. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Huế, thí sinh đạt 29,25 điểm khối C00 trong kỳ thi năm 2025, lại có trải nghiệm khác. Theo nữ sinh, những điểm số đáng tiếc nhất thường bị đánh mất ở các lỗi rất quen thuộc như đọc lướt đề, chủ quan với kiến thức cơ bản, hoặc quá tập trung vào việc luyện đề mà quên nhìn lại lỗi sai của bản thân.

Những ngày cuối chỉ nên tập trung hệ thống lại kiến thức và sửa lỗi sai

Từ kinh nghiệm ôn thi của bản thân, Nguyễn Thị Huế khuyên các sĩ tử không nên cố gắng học thêm quá nhiều kiến thức mới trong giai đoạn nước rút. Theo nữ sinh, những tuần cuối trước kỳ thi là thời điểm thích hợp để rà soát lại toàn bộ kiến thức đã học và tập trung khắc phục những điểm còn hạn chế.

Huế chia sẻ, trong giai đoạn này của một năm trước, cô xây dựng thời gian biểu tương đối rõ ràng để việc ôn tập diễn ra có mục tiêu. Buổi sáng được dành cho việc ôn lại lý thuyết, đọc lại các tác phẩm văn học, hệ thống hóa sự kiện lịch sử và củng cố những nội dung trọng tâm của môn Địa lí. Buổi chiều là thời gian luyện đề và xử lý những dạng bài còn yếu.

Theo kinh nghiệm của Huế, hiệu quả ôn tập không nằm ở số lượng đề thi đã làm mà nằm ở cách học sinh nhìn lại bài làm của mình sau mỗi lần thi thử. Nữ sinh cho biết, cô luôn dành thời gian xem lại những câu làm sai hoặc còn phân vân, sau đó phân loại lỗi theo từng nhóm như chưa chắc kiến thức, đọc sai yêu cầu đề bài, suy luận chưa chính xác hay mất tập trung trong quá trình làm bài.

Để tránh lặp lại sai sót, Huế duy trì một cuốn sổ ghi chép riêng về lỗi sai. Cô thường xuyên xem lại cuốn sổ này để nhắc nhở bản thân những lỗi từng mắc phải và tìm cách khắc phục.

Nguyễn Thị Huế, đạt 29,25 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, là thủ khoa đầu vào ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) và được vinh danh trong chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025”.

Từ trải nghiệm của mình, Huế cho rằng, nhiều học sinh đang quá chú trọng vào điểm số của các bài thi thử mà bỏ quên giá trị quan trọng nhất của chúng. Theo cô, điểm số chỉ phản ánh kết quả tại một thời điểm, trong khi điều cần quan tâm hơn là bài thi đó giúp người học nhận ra mình còn yếu ở đâu và cần cải thiện điều gì.

Bên cạnh việc học, Huế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn cận thi. Nữ sinh duy trì thời gian ngủ từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày, hạn chế thức khuya và dành thời gian thư giãn bằng những hoạt động nhẹ nhàng như nghe nhạc, xem phim hoặc trò chuyện với bạn bè.

Huế cho rằng, học tập hiệu quả không phụ thuộc vào việc ngồi học bao nhiêu giờ mà nằm ở mức độ tập trung trong mỗi giờ học. Khi cơ thể mệt mỏi, việc cố gắng học thêm thường không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Mỗi môn học cần một phương pháp tiếp cận khác nhau

Theo Huế, một trong những yếu tố giúp cô đạt kết quả cao ở tổ hợp C00 là tìm được phương pháp học phù hợp với từng môn học thay vì áp dụng một cách học chung cho tất cả.

Với môn Ngữ văn, Huế từng mắc sai lầm khi quá phụ thuộc vào sách tham khảo và cố gắng học thuộc nhiều ý mẫu. Sau một thời gian, cô nhận ra cách học này khiến bản thân khó hiểu sâu tác phẩm và gặp khó khăn khi triển khai bài viết.

Từ đó, nữ sinh chuyển sang đọc kỹ tác phẩm gốc, tập trung tìm hiểu nội dung, tư tưởng và thông điệp của từng tác phẩm. Theo Huế, thay vì học thuộc văn mẫu, học sinh nên xây dựng hệ thống ý chính và hiểu được bản chất vấn đề. Khi đã hiểu sâu nội dung, việc diễn đạt trong bài làm sẽ tự nhiên và linh hoạt hơn.

Ngoài ra, Huế cũng khuyên học sinh nên duy trì thói quen luyện viết thường xuyên. Việc viết các đoạn văn nghị luận xã hội hoặc nghị luận văn học giúp rèn khả năng diễn đạt, đồng thời phát hiện những hạn chế trong cách lập luận và triển khai ý.

Đối với môn Lịch sử, Huế đặc biệt khuyến khích học sinh sử dụng sơ đồ tư duy. Theo nữ sinh, đây là phương pháp giúp cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về môn học này.

Thay vì ghi nhớ các sự kiện một cách rời rạc, Huế xây dựng sơ đồ cho từng chuyên đề, trong đó thể hiện rõ nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của sự kiện. Việc sử dụng màu sắc khác nhau cho từng nhóm thông tin cũng giúp quá trình ghi nhớ trở nên dễ dàng hơn.

Với môn Địa lí, Huế chia sẻ rằng, bản đồ và Atlat là những công cụ không thể thiếu trong quá trình ôn tập. Theo cô, việc gắn kiến thức với hình ảnh trực quan giúp ghi nhớ lâu hơn nhiều so với học thuộc lòng.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng thường xuyên luyện tập các dạng bài liên quan đến bảng số liệu, biểu đồ và kỹ năng khai thác Atlat. Đây là cách giúp tăng tốc độ xử lý thông tin và hạn chế lúng túng khi bước vào phòng thi.

Đừng để sự chủ quan lấy mất những điểm số đáng tiếc

Nếu phải chỉ ra lỗi sai lớn nhất trong quá trình ôn thi, Huế cho rằng, đó chính là sự chủ quan.

Theo nữ sinh, có những thời điểm, cô nghĩ mình đã nắm chắc kiến thức nên đọc đề bài quá nhanh và trả lời ngay. Chỉ đến khi xem lại bài làm, cô mới phát hiện mình hiểu sai yêu cầu hoặc bỏ sót những dữ kiện quan trọng.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Huế khuyên học sinh không nên xem nhẹ những câu hỏi cơ bản. Nhiều điểm số đáng tiếc không đến từ câu hỏi khó mà xuất phát từ việc đọc chưa kỹ đề bài, nhầm lẫn đơn vị tính hoặc bỏ sót từ khóa quan trọng.

Để khắc phục điều này, Huế hình thành thói quen đọc chậm hơn, gạch chân các từ khóa và luôn dành thời gian kiểm tra lại bài làm trước khi nộp.

Theo nữ sinh, đây là điều các sĩ tử đặc biệt cần lưu ý trong những ngày cuối trước kỳ thi. Nhiều học sinh dành quá nhiều thời gian cho những câu hỏi khó nhưng lại bỏ qua những câu hỏi nền tảng có thể giúp tích lũy điểm số một cách chắc chắn.

Nhìn lại hành trình ôn thi, Huế cũng thừa nhận, bản thân từng trải qua những giai đoạn liên tiếp nhận kết quả thi thử thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, thay vì chìm trong lo lắng, cô lựa chọn đối diện với vấn đề bằng cách lập danh sách những phần kiến thức còn yếu, sắp xếp theo mức độ ưu tiên và xây dựng lại kế hoạch học tập phù hợp.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử 2026, Huế cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là giữ sự bình tĩnh và tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của bản thân.

Nữ sinh khuyên các thí sinh không nên học dồn, không nên cố nhồi nhét thêm quá nhiều kiến thức mới trong những ngày cuối. Thay vào đó, hãy tập trung hệ thống lại kiến thức trọng tâm, xem lại những lỗi sai thường gặp và duy trì sức khỏe tốt nhất trước ngày thi.

Huế cũng nhắn nhủ học sinh tránh tự tạo áp lực bằng việc so sánh bản thân với người khác. Theo cô, mỗi người có một tốc độ học tập và phương pháp ôn luyện khác nhau. Điều đáng quan tâm không phải là mình học nhiều hơn người khác bao nhiêu, mà là bản thân đã tiến bộ hơn so với chính mình của ngày hôm qua hay chưa. Chính sự tự tin và tâm lý ổn định sẽ là hành trang quan trọng giúp sĩ tử bước vào kỳ thi với trạng thái tốt nhất.