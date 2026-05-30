Nữ sinh Ngoại thương không ngừng thử sức, định hình hành trình tuổi trẻ đa trải nghiệm

SVO - Sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành Y, Nguyễn Trần Phương Thùy (sinh năm 2004) lại chọn rẽ hướng sang lĩnh vực Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Không chỉ nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, cô còn rất năng nổ trong hoạt động Đoàn - Hội và liên tục làm mới bản thân...

Đam mê học thuật và dấu ấn trong công tác Đoàn - Hội

Là người năng động, yêu thích sáng tạo và luôn mong muốn khám phá những giới hạn mới của bản thân, Phương Thùy nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập tại Trường Đại học Ngoại thương. Bên cạnh việc học trên giảng đường, nữ sinh dành nhiều thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Phương Thùy lựa chọn theo học Kinh doanh quốc tế, dù sinh ra trong gia đình có truyền thống gắn bó với ngành y.

Trong suốt ba năm liên tiếp, cô tham gia các dự án nghiên cứu, nhằm mở rộng kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy học thuật và khả năng giải quyết vấn đề. Với Phương Thùy, nghiên cứu khoa học không chỉ là cơ hội tiếp cận tri thức chuyên sâu mà còn giúp bản thân hình thành tư duy phản biện và kỹ năng làm việc bài bản.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Phương Thùy còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào sinh viên. Từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thể thao, cô tham gia tổ chức nhiều hoạt động dành cho sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và kết nối cộng đồng trong nhà trường.

Những đóng góp trong công tác Đoàn - Hội đã giúp Phương Thùy được ghi nhận với danh hiệu" Sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đoàn, năm học 2024 - 2025".

Trong ba năm liên tiếp, Phương Thùy tham gia nghiên cứu khoa học để rèn tư duy học thuật và năng lực giải quyết vấn đề.

Chủ động bước ra khỏi vùng an toàn

Không giới hạn bản thân trong môi trường học đường, Phương Thùy luôn chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm thực tế. Từ những công việc quen thuộc của sinh viên như gia sư, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm sống, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với nhiều môi trường khác nhau.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào giai đoạn chuẩn bị hoàn thành chương trình đại học, khi Phương Thùy không tiếp tục lựa chọn lộ trình nghề nghiệp quen thuộc gắn với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, mà quyết định thử sức ở lĩnh vực báo chí. Cô bắt đầu tham gia một số hoạt động cộng tác, hỗ trợ sự kiện tại Báo Tiền Phong.

Ở giai đoạn cuối đại học, Phương Thùy tiếp tục thử sức trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và sản xuất nội dung.

Đối với nữ sinh Ngoại thương, đây là cơ hội để tiếp cận một môi trường làm việc hoàn toàn mới, đồng thời thử thách bản thân trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất nội dung.

Chia sẻ về cơ hội này, Phương Thùy cho biết: “Mình cảm thấy rất may mắn khi được tin tưởng trao cơ hội. Mình hy vọng đây không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ, mà còn là cơ hội để bản thân tiếp tục học hỏi, rèn luyện và trưởng thành hơn trong tương lai”.

Vượt qua áp lực để khẳng định bản thân

Bước chân vào Trường Đại học Ngoại thương, Phương Thùy từng trải qua những áp lực không nhỏ. Trong môi trường quy tụ nhiều sinh viên có thành tích nổi bật, nữ sinh từng cảm thấy choáng ngợp trước sự tự tin và năng lực của những người xung quanh.

Với Phương Thùy, mỗi trải nghiệm đều là hành trang giúp bản thân trưởng thành và hiểu rõ hơn con đường phía trước.

Có thời điểm, sự hoài nghi về năng lực bản thân khiến cô gặp nhiều áp lực trong quá trình thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, thay vì thu mình lại, Phương Thùy lựa chọn đối diện với những khó khăn đó bằng tinh thần cầu tiến và sự kiên trì.

Theo cô, việc liên tục so sánh bản thân với người khác không phải là cách để phát triển. Điều quan trọng là tập trung hoàn thiện mình qua từng trải nghiệm, từng cơ hội học tập và rèn luyện.

Chính quá trình tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, công tác tình nguyện và những trải nghiệm thực tiễn đã giúp nữ sinh từng bước xây dựng sự tự tin, xác định rõ mục tiêu và khẳng định giá trị của bản thân.

Những chuyến đi tình nguyện đáng nhớ của tuổi trẻ

Bên cạnh học tập và hoạt động phong trào, Phương Thùy còn dành nhiều thời gian cho các chương trình tình nguyện và hoạt động cộng đồng.

Ngay từ những năm đầu đại học, cô đã trở thành cộng tác viên tích cực của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Nữ sinh thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ sinh viên, hoạt động gây quỹ, chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' và nhiều hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Khát vọng được trải nghiệm và đóng góp cho cộng đồng cũng đưa Phương Thùy đến với tổ chức tình nguyện vì giáo dục VEO (Volunteer for Education Organization).

Thông qua các chương trình của VEO, nữ sinh có cơ hội tham gia những chuyến đi dài ngày tới các vùng sâu, vùng xa. Tại đây, cô không chỉ hỗ trợ các hoạt động giáo dục dành cho trẻ em mà còn tham gia các chương trình cải thiện môi trường sống và phát triển du lịch cộng đồng.

Đối với Phương Thùy, những chuyến đi ấy mang lại nhiều bài học thực tế mà không giáo trình nào có thể thay thế. Việc tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau giúp cô hiểu hơn về cuộc sống, rèn luyện khả năng thích nghi và bồi đắp tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, nữ sinh cho rằng, việc cho đi không chỉ tạo ra giá trị cho xã hội mà còn giúp mỗi người trưởng thành hơn, biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Mọi trải nghiệm đều là hành trang cho tương lai

Nhìn lại chặng đường đã qua, Phương Thùy cho rằng, mỗi trải nghiệm đều mang lại những giá trị riêng.

Những trải nghiệm trong công tác Đoàn - Hội giúp Phương Thùy rèn luyện kỹ năng tổ chức, kết nối và làm việc tập thể.

“Đừng sợ khi bản thân lựa chọn một hướng đi khác với kế hoạch ban đầu hay những khuôn mẫu quen thuộc. Trải nghiệm không bao giờ là lãng phí. Hãy mạnh dạn thử sức và khám phá những điều mới, bởi chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành và hiểu rõ bản thân hơn”.

Với những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, công tác tình nguyện, cùng tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, Phương Thùy đang từng bước xây dựng hành trình riêng của mình, đồng thời cho thấy hình ảnh một sinh viên năng động, chủ động và không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

(Ảnh: NVCC)