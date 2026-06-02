Nam sinh tốt nghiệp với GPA 4.0: ‘Thủ khoa chỉ là một bước đệm, không phải chiếc chìa khóa vạn năng’

SVO - Tốt nghiệp sớm với GPA tuyệt đối 4.0, Trần Thế Vũ, sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, danh hiệu thủ khoa hay bảng điểm đẹp chỉ là bước khởi đầu, không phải 'chìa khóa vạn năng' cho thành công sau này. Phía sau thành tích tưởng chừng hoàn hảo là những khó khăn phải một mình vượt qua.

Phía sau bảng điểm gần như hoàn hảo là những lần thức trắng vì khóa luận, quãng thời gian tự nghi ngờ bản thân sau cú trượt học bổng và cả suy nghĩ muốn “buông” GPA 4.0 để bớt áp lực tâm lý.

“Cú trượt học bổng khiến mình mất đi sự tự tin vốn có”

Trần Thế Vũ là sinh viên Khóa 64, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong 4 năm đại học, Vũ giành học bổng Khuyến khích học tập của trường ở 5/6 kỳ học, đồng thời nhận học bổng từ Ngân hàng VietinBank và Ngân hàng NCBank.

Trần Thế Vũ tốt nghiệp sớm với GPA tuyệt đối 4.0 nhưng cho rằng, danh hiệu thủ khoa chỉ là một bước đệm trên hành trình trưởng thành.

Ngoài việc học, nam sinh cũng tham gia hoạt động tại IVolunteer Vietnam, CyberKid Vietnam và từng giành vị trí Quán quân ở một cuộc thi học thuật do câu lạc bộ thuộc Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Nhìn vào GPA 4.0 và việc tốt nghiệp sớm, nhiều người thường nghĩ đến một hành trình quá hoàn hảo. Nhưng với Vũ, đó lại là quãng thời gian phải đánh đổi khá nhiều thứ.

“Có những giai đoạn, mình dồn hết sức cho việc học và đi làm đến mức bỏ bê cả sức khỏe. Tuần cuối làm khóa luận tốt nghiệp, mình gần như thức trắng, mỗi ngày chỉ chợp mắt vài tiếng để vừa hoàn thiện bài, vừa duy trì công việc thực tập. Thời gian dành cho gia đình hay bạn bè lúc đó cũng phải gác lại”, Vũ chia sẻ.

Nam sinh cho biết, giai đoạn áp lực nhất là học kỳ đầu tiên của năm thứ ba, khi bắt đầu đi thực tập.

Việc vừa muốn hoàn thành tốt công việc, vừa cố giữ phong độ trên giảng đường khiến Vũ rơi vào trạng thái quá tải. Đúng lúc tinh thần mệt mỏi nhất, Vũ nhận tin mình trượt học bổng Khuyến khích học tập sau thời gian khá mong đợi và đã từng 3 kỳ liên tiếp đạt được trước đó.

“Sự cố đó giống như một gáo nước lạnh. Mình bắt đầu hoài nghi bản thân, tự hỏi, phải chăng mình đang thụt lùi và năng lực thực sự chỉ đến thế thôi”, Vũ nói.

Nam sinh NEU từng trải qua giai đoạn mất tự tin và hoài nghi bản thân sau cú trượt học bổng ở năm thứ ba.

Sau khoảng thời gian mất cân bằng, nam sinh quyết định xin nghỉ thực tập để tập trung trở lại cho việc học.

“Mình nhận ra, bản thân không thể tiếp tục ôm đồm. Mình bắt đầu học cách quản lý thời gian khoa học hơn, tập trung nghe giảng và sát sao hơn trong từng bài tập nhóm để đảm bảo điểm số thành phần không bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu”, Vũ kể.

Kỳ học sau đó, Vũ tiếp tục giành lại học bổng và nằm trong nhóm sinh viên có điểm số cao nhất.

“Có lúc, mình chỉ muốn có một điểm B+ để trở lại bình thường”

Theo Vũ chia sẻ, ý nghĩ muốn buông GPA 4.0 từng xuất hiện không chỉ một lần, đặc biệt vào mỗi mùa thi cuối kỳ.

“Lịch thi ở NEU khá dày và sát nhau. Có những lúc, mình quá tải vì phải ôn nhiều môn cùng lúc. Khi mệt mỏi, mình từng nghĩ, thôi thì chấp nhận một mức điểm tàm tạm để đỡ áp lực”, nam sinh nói.

“Mình từng tự hỏi, liệu mình có thực sự đủ giỏi để nhận danh hiệu ‘thủ khoa’ này hay không. Có thời điểm, áp lực tâm lý lớn đến mức mình nghĩ: Hay là mình nên có một điểm B+ trong bảng điểm để không còn GPA 4.0 nữa, để được trở lại làm một sinh viên bình thường như bao bạn khác”, Vũ kể.

Đằng sau bảng điểm hoàn hảo là những mùa thi căng thẳng và áp lực phải duy trì thành tích suốt nhiều năm đại học.

Sau những lần dao động như vậy, nam sinh nhận ra, việc tự hạ thấp bản thân chỉ là một cách trốn tránh nỗi sợ.

“Mình tự hỏi: Tại sao mình có khả năng làm tốt hơn mà lại chủ động lùi lại? Tại sao phải tự giới hạn bản thân chỉ vì sợ áp lực?”, Vũ nói.

Với nam sinh NEU, điều quan trọng nhất để duy trì kết quả học tập không nằm ở việc “quá giỏi”, mà là kỷ luật.

Theo Vũ, đời sống sinh viên luôn có rất nhiều cám dỗ và mối bận tâm ngoài việc học. Nếu không quản lý tốt thời gian và nghiêm túc với kế hoạch đề ra, rất dễ bị xao nhãng.

“Thủ khoa chỉ là một bước đệm, không phải chiếc chìa khóa vạn năng”

Nói về việc tốt nghiệp sớm, Vũ cho biết, cảm xúc lớn nhất là tự hào xen lẫn tiếc nuối.

“Mình tự hào vì đã không ngừng cố gắng suốt những năm học tại NEU. Nhưng đôi khi nhìn lại, mình vẫn tiếc vì có lẽ bản thân đã đi quá nhanh và chưa trải nghiệm nhiều như mong muốn”, Vũ nói.

Nam sinh cho rằng, điều đáng giá nhất sau hành trình 4 năm đại học không phải GPA 4.0, mà là việc rèn được tính kỷ luật.

“Nhờ kỷ luật với bản thân, mình mới có cơ hội chạm tay vào GPA 4.0. Và mình mong sẽ tiếp tục giữ được điều đó ở những chặng đường sau”, Vũ chia sẻ.

Với Trần Thế Vũ, điều đáng giá nhất sau 4 năm đại học không phải GPA 4.0 mà là những người đồng hành và bài học về sự kỷ luật.

Trong môi trường cạnh tranh như Đại học Kinh tế Quốc dân, Vũ cho rằng, áp lực phải có CV đẹp hay luôn “xuất sắc” là điều gần như sinh viên nào cũng từng đối mặt.

“Đối với mình, GPA 4.0 chỉ phản ánh năng lực học thuật. Trong khi cuộc sống ngoài kia rộng lớn và đa chiều hơn rất nhiều”, nam sinh nói.

Hiện tại, Vũ đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp tại các tập đoàn đa quốc gia trong 1 - 2 năm tới, trước khi tiếp tục học lên cao học ngành MBA hoặc Tài chính.

“Mình luôn nghĩ, thủ khoa chỉ là một danh hiệu, là bước đệm tốt chứ không phải chiếc chìa khóa đảm bảo cho thành công sau này”, Vũ nói.