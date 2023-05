Nam sinh có bài báo khoa học tại hội nghị máy học thế giới

SVVN - Nguyễn Hoàng Khang (khoa Toán - Tin học, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) vừa có bài báo được chấp nhận tại Hội nghị International Conference on Machine Learning 2023 (ICML 2023), vị trí first author, với sự hướng dẫn của GS Hồ Minh Nhật (University of Texas, Austin).