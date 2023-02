Nam sinh sở hữu IELTS 8.5 gợi ý những trích dẫn hay nhất cho Valentine

SVVN - Bùi Thành Việt từng đạt 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia, mới đây là thành tích IELTS 8.5 đáng nể. Chàng sinh viên ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao cho biết, một trong những nguồn cảm hứng lớn để cậu học tiếng Anh là nữ ca sĩ Taylor Swift. Nhân dịp Lễ Tình nhân Valentine 14/2, cậu gợi ý cho độc giả chuyên trang Sinh Viên Việt Nam một số trích dẫn hay về Tình yêu từ chủ nhân của 11 giải thưởng Grammy.

Ngoài việc là một sinh viên năm cuối, Thành Việt đang là Trưởng nhóm học thuật của một công ty giáo dục và giáo viên dạy IELTS. Cậu từng giành Học bổng Xuất sắc của Học viện Ngoại giao, có thời gian cộng tác với chương trình “IELTS FACE-OFF” của VTV7 và là đại diện sinh viên tham gia giao lưu với ba trường đại học tại Hàn Quốc vào tháng 1/2023. Sau nhiều lần thi, hiện cậu sở hữu điểm IELTS 8.5, trong đó các kỹ năng Reading (Đọc) 9.0, Speaking (Nói) 8.5, Listening (Nghe) 8.5, và Writing (Viết) 8.5.

Trong nhiều chia sẻ trên mạng xã hội, cậu nhận mình là một “life-long fan” (người hâm mộ suốt đời) của Taylor Swift: “Taylor, to me, is not just a singer, she is my sister who I seek when I'm down, my mother who raised me with her songs and fed my world with her stories” (Đối với tôi, Taylor không chỉ là một ca sĩ, cô ấy còn như một người chị mà tôi tìm đến khi buồn; một người mẹ đã nuôi nấng tôi bằng những bài hát của bà và nuôi dưỡng thế giới của tôi bằng những câu chuyện của bà).

Dưới đây là 5 trích dẫn về tình yêu từ các bài hát của Taylor Swift mà Thành Việt muốn giới thiệu cùng độc giả. Hy vọng đây là sẽ là những gợi ý hữu ích cho những bạn trẻ đang tìm kiếm ý tưởng cho những lời chúc, lời tỏ tình trong ngày Valentine sắp tới:

“I’m on my guard for the rest of the world, but with you, I know it’s no good” – Sparks Fly

Sparks Fly được viết vào năm Taylor Swift chỉ mới 16 tuổi, sau đó được cô chỉnh sửa để phát hành trong album peak Now năm 2010. Trong lời bài hát này, cụm từ “On my guard” đại diện cho sự phòng vệ, đóng cửa trái tim. Vào thời điểm đó, Taylor đã trải qua nhiều mối tình và đa số là kết thúc trong sự tan vỡ. Việc mở lòng cho một ai đó thật sự rất khó khăn, đặc biệt là khi mình đã bị lừa dối, phản bội nhiều lần.

Dù vậy, khi Taylor gặp chàng trai trong bài hát, cô biết rằng việc mình không cần phải khoá trái tim, vì có khoá cũng không có tác dụng. Taylor biết chàng trai này hiểu cô, thông cảm cho cô và sẵn sàng cùng cô mở lòng để đón nhận một tình yêu mới.

“You’re my best friend” - You are in love

Chúng ta có thể xem rằng “tình yêu” phải hết sức say mê và nồng nhiệt, phải khiến ta trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc. Đôi khi phim ảnh dạy chúng ta rằng tình yêu có thể đau khổ, rằng đôi khi việc yêu một người nào đó có thể gây tổn thương, nhưng “đáng giá”.

You are in love là ca khúc nằm trong album 1989 của Taylor Swift, với những câu chữ miêu tả sự lãng mạn theo một cách trong sáng nhất. Người mình yêu không nhất định phải người khiến mình trải qua những thăng trầm của cảm xúc, họ có thể chỉ đơn giản là một người bạn, cùng mình chia sẻ những điều giản đơn nhất của cuộc sống. Bởi vì Tình yêu, xét cho cùng, là để khiến cho chúng ta thấy được yêu, được hỗ trợ, và phát triển bản thân.

“I don’t want to think of anything else now that I saw you” - Daylight

Đây là ca khúc nằm trong album Lover phát hành năm 2019 khi Taylor vừa tròn 30 tuổi. Trước đó, cô đã có hai album Speak Now và Red đều diễn tả nỗi đau khi chia tay, và 1989 - album thể hiện sự độc lập trong cuộc sống. Khi đến với Lover, cô dường như đã vứt bỏ hết quá khứ cùng những niềm đau để sẵn sàng đi tìm hạnh phúc cùng bạn trai Joe Alwyn.

Câu hát “Em chỉ muốn nghĩ tới anh” thể hiện tình yêu thuần khiết mà Taylor dành cho người bạn trai của mình. Đó là chàng trai chiếm trọn trái tim của Taylor, anh là niềm vui, là niềm cảm hứng cho cô để viết lên những ca khúc ngọt ngào và lãng mạn.

“The devil’s in the details, but you got a friend in me” - peace

peace là ca khúc thứ 15 trong album folkore của Taylor Swift, được cô chuẩn bị trong thời gian cách ly vì đại dịch COVID-19 và phát hành bất ngờ vào năm 2020. Thành ngữ “The devil’s in the details” (con quỷ ở bên trong) nhằm miêu tả một thứ tưởng chừng như rất đơn giản nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Nhưng nếu nhìn từ kỹ từ bên trong, vào từng “detail” (chi tiết) của sự vật, ta sẽ thấy rất nhiều vấn đề. Trong tiếng Việt, câu tục ngữ “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” có ý nghĩa khá tương đồng với thành ngữ trên.

Taylor có thể đang muốn bày tỏ “Yêu em sẽ có nhiều vấn đề đấy, nhưng mà em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Anh là người bạn thân nhất của em, và em sẽ ở bên anh bất chấp mọi vấn đề mà chúng ta có thể có”.

“Forever is the sweetest con” - cowboy like me

cowboy like me là bài hát thứ 11 trong album phòng thu thứ 9 của Taylor Swift - evermore. Câu hát này có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau: chữ “con” thường được dùng trong cụm từ “con artist”, ám chỉ một người hay đi dỗ ngọt và khiến người khác tin vào những điều sai sự thật; hoặc cũng có thể được hiểu là từ trong cụm “pros and cons” (lợi và hại).

Như vậy, câu hát này có thể được hiểu như sau: dù trong tình yêu, sự mãi mãi có thể là một điều không đáng tin hoặc một điều bất lợi, nhưng Taylor vẫn sẵn sàng dành phần đời còn lại với người mình yêu, bởi đây chính là điều “ngọt ngào” nhất. Đối với Thành Việt, đây là câu hát mà cậu thích nhất, một lời nhạc mà cậu thấy trong đó là sự chấp nhận. Taylor hiểu rằng tình yêu không là vĩnh viễn, nhưng cô vẫn hy vọng có thể gắn bó cuộc đời mình với chàng trai được nhắc đến trong bài.