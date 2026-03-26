Nam sinh UEF bền bỉ bứt phá trong môi trường quốc tế, từng bước khẳng định bản lĩnh công dân toàn cầu

SVO - Nguyễn Lương Anh Tuấn (sinh năm 2002), sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ ghi dấu ấn với thành tích học tập nổi bật mà còn khẳng định năng lực qua nhiều chương trình quốc tế về học thuật, giao lưu văn hóa và trao đổi sinh viên. Với tinh thần cầu tiến cùng sự bền bỉ, Anh Tuấn không ngừng mở rộng giới hạn bản thân, phát triển tư duy hội nhập và khả năng thích ứng trong môi trường đa quốc gia. Những trải nghiệm trong môi trường học thuật đa văn hóa, đa quốc gia cũng trở thành nền tảng quan trọng giúp nam sinh khẳng định dấu ấn riêng trên hành trình phát triển bản thân.

Nguyễn Lương Anh Tuấn tại sân khấu Global Uniforce 2025 (Jeju, Hàn Quốc) thể hiện

﻿bản lĩnh của sinh viên Việt trong môi trường đa quốc gia.

Hành trình xây dựng nền tảng học thuật cho khát vọng toàn cầu

Theo học ngành Quản trị Marketing, Anh Tuấn luôn lấy tri thức làm kim chỉ nam cho hành trình phát triển dài hạn. Trong suốt quá trình học tập, nam sinh nhiều lần ghi dấu với thành tích học tập xuất sắc khi được vinh danh với danh hiệu “Sinh viên Toàn năng”, nhận thư khen của Hiệu trưởng qua nhiều năm liền và đạt điểm tuyệt đối 10/10 cho khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Anh Tuấn còn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt”, huy chương thể thao, đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và công bố đề tài học thuật, từng bước xây dựng nền tảng tri thức vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh và marketing.

Vượt qua hơn 2.300 thí sinh, nam sinh trở thành thành viên Samsung Galaxy Campus Friends Mùa 2.

Anh Tuấn còn chủ động thử sức tại nhiều sân chơi học thuật chuyên môn với loạt thành tích như Quán quân The Creator UEF, Quý quân Recruitment Conqueror, giải thưởng tại Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam – Vạn Xuân Awards… Đặc biệt, nam sinh còn là một trong 50 sinh viên xuất sắc toàn quốc vượt qua hơn 2.300 thí sinh để trở thành thành viên chương trình Samsung Galaxy Campus Friends Mùa 2. Những trải nghiệm học thuật và sân chơi chuyên môn này không chỉ giúp Anh Tuấn rèn luyện tư duy phân tích, khả năng sáng tạo và tinh thần chủ động học hỏi, mà còn trở thành nền tảng quan trọng để nam sinh từng bước định hình tư duy hội nhập và khát vọng vươn ra môi trường quốc tế.

Anh Tuấn học tập cùng sinh viên Đại học Pittsburgh Hoa Kỳ, mở rộng kết nối

﻿trong môi trường đa văn hóa.

Chủ động bước ra thế giới qua các chương trình giao lưu học tập đa văn hóa

Không dừng lại ở môi trường học tập trong nước, Anh Tuấn chủ động tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm quốc tế thông qua các chương trình giao lưu học thuật, trao đổi sinh viên và hoạt động hợp tác đa văn hóa. Trong suốt 4 năm học tập, nam sinh đã tham gia nhiều chương trình với vai trò từ thí sinh đến đại biểu cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia hàng đầu về giáo dục như Mỹ, Pháp, Anh… đồng thời tham gia nhiều hội thảo học thuật và tọa đàm chuyên đề với sự góp mặt của giảng viên, chuyên gia và sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Anh Tuấn tham gia Global Startup Meetup dành cho sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc.

Nam sinh còn sở hữu nhiều thành tích quốc tế nổi bật như Daejeon Regional Universities Alliance Award (2025), Diamond Award - Global Uniforce (2025), Young Global Leaders for Sustainable Development… Qua các hoạt động này, Anh Tuấn không chỉ trao đổi góc nhìn với bạn bè quốc tế mà còn lan tỏa niềm tự hào trí tuệ Việt Nam.

Anh Tuấn học tập cùng bạn bè quốc tế từ nhiều quốc gia.

Định hình bản lĩnh và tư duy hội nhập của thế hệ công dân trẻ toàn cầu

Từ những trải nghiệm học thuật, các cuộc thi chuyên môn đến những chương trình giao lưu quốc tế, Nguyễn Lương Anh Tuấn từng bước hình thành tư duy hội nhập và bản lĩnh của một sinh viên thế hệ mới. Với nam sinh, việc bước ra môi trường quốc tế không chỉ là cơ hội tích lũy thành tích, mà còn là hành trình học hỏi không ngừng nhằm mở rộng tầm nhìn và phát triển năng lực cá nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời chủ động mang tri thức, góc nhìn và tinh thần của sinh viên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Những trải nghiệm đa dạng đã giúp Anh Tuấn không chỉ nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa, biết cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều lăng kính văn hóa và bối cảnh khác nhau. Đồng thời, nam sinh cũng dần hình thành năng lực làm việc và tư duy vận hành theo chuẩn quốc tế, hướng đến hiệu quả, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa, từng bước tiệm cận với những tiêu chuẩn cạnh tranh của nguồn nhân lực toàn cầu.

Hơn cả việc học hỏi, những trải nghiệm đa quốc gia giúp Anh Tuấn nhận ra sứ mệnh của người trẻ trong việc kết nối tri thức toàn cầu. Bằng nỗ lực trau dồi không ngừng, nam sinh kỳ vọng biến những năm tháng đại học thành bệ phóng vững chắc, tự tin vươn ra biển lớn để cống hiến cho xã hội và mang niềm tự hào trí tuệ Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu.