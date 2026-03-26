Phó Chủ tịch Hội Sinh viên với thành tích Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố và dấu ấn nghiên cứu khoa học

SVO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Hoàng Thị Bích Hậu (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 Khoa Quản trị nhân lực, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Thương mại, tích cực tham gia và tổ chức nhiều hoạt động phong trào gắn với học thuật. Với hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, cùng các đề tài nghiên cứu quốc tế và học bổng Nitori, Bích Hậu góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm trong cộng đồng sinh viên.

Lựa chọn theo đuổi ngành học từ sự thấu hiểu con người

Khi đứng trước lựa chọn ngành học, Bích Hậu nhận thấy bản thân không phù hợp với những công việc chỉ xoay quanh con số hay quy trình, mà quan tâm nhiều hơn đến yếu tố con người và cách mỗi cá nhân phát triển trong môi trường tập thể. Nhiều năm học đội tuyển Văn giúp Bích Hậu rèn luyện khả năng lắng nghe, quan sát và đồng cảm, từ đó hình thành cách tiếp cận thiên về con người. “Với mình, Quản trị nhân lực không đơn thuần là quản lý, mà là hành trình lắng nghe, thấu hiểu và tạo điều kiện để mỗi người có thể phát huy tốt nhất trong môi trường của mình”, Bích Hậu chia sẻ.

Bích Hậu rạng rỡ tại Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống 9/1 của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thương mại, năm học 2025-2026.

Bên cạnh việc học, Bích Hậu đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Hội Sinh viên và thực tập tại doanh nghiệp, vì vậy áp lực về thời gian là điều thường xuyên. Từ quá trình đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, Bích Hậu nhận ra rằng làm nhiều chưa chắc mang lại hiệu quả nếu thiếu sự tập trung và sắp xếp hợp lý.

Trong học tập, Bích Hậu tập trung nghe giảng để hiểu bài ngay trên lớp, sau đó tự hệ thống lại kiến thức theo cách của mình nhằm tăng khả năng vận dụng. Sau mỗi buổi học, Bích Hậu ghi lại các ý chính và duy trì nhịp học đều trong tuần để tránh dồn kiến thức vào cuối kỳ. Phương pháp học tập này cùng với việc duy trì kỷ luật cá nhân và quản lý thời gian hợp lý đã giúp Bích Hậu giữ vững danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, nhận học bổng khuyến khích học tập, đồng thời vẫn cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào và thực tập tại doanh nghiệp.

Bích Hậu nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025.

Học bổng quốc tế và hành trình nghiên cứu giúp định hình hướng đi trong quản trị nhân lực

Việc hai năm liên tiếp nhận học bổng quốc tế Nitori (2024, 2025) trở thành dấu mốc quan trọng, giúp Bích Hậu thay đổi cách nhìn về việc học và định hướng phát triển bản thân. Từ trải nghiệm này, Bích Hậu nhận ra sinh viên không chỉ cần kiến thức học thuật mà còn phải rèn luyện kỹ năng, tích lũy trải nghiệm thực tế và tham gia các hoạt động cộng đồng để phát triển toàn diện. “Học bổng giúp mình thay đổi cách tiếp cận việc học, mình chủ động sắp xếp thời gian để kết hợp học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động và thực tập, qua đó rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề”, Bích Hậu chia sẻ.

Bích Hậu là một trong 10 sinh viên tiêu biểu của Nhà trường, vinh dự nhận học bổng quốc tế Nitori năm 2024 và 2025.

Song song với học tập, Bích Hậu tham gia nghiên cứu khoa học và trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2025, qua đó rèn luyện tư duy nghiên cứu, khả năng phân tích và kết nối giữa lý thuyết với thực tiễn trong lĩnh vực quản trị nhân lực. Quá trình nghiên cứu giúp Bích Hậu hiểu rõ hơn cách các yếu tố như con người, văn hóa tổ chức và cơ cấu vận hành ảnh hưởng đến động lực, hiệu quả và năng suất làm việc trong tổ chức.

Bích Hậu tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập tại Trường.

Các đề tài mà Bích Hậu theo đuổi tập trung vào văn hóa học tập trong tổ chức, trí tuệ nhân tạo xanh, quản trị nhân lực xanh và lãnh đạo chuyển đổi xanh. Theo Bích Hậu, việc nghiên cứu các chủ đề này giúp cô hình thành tư duy phân tích đa chiều, hiểu sâu hơn về các vấn đề nhân sự hiện đại và chuẩn bị nền tảng chuyên môn để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường nhân sự thực tế trong tương lai.

Rèn luyện để trưởng thành từ môi trường Hội Sinh viên

Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, Bích Hậu cho rằng để cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và rèn luyện, điều quan trọng là xác định rõ mục tiêu và quản lý thời gian một cách chủ động. “Mình luôn tự hỏi bản thân muốn gì, cần gì và phải làm gì để tiến gần hơn đến mục tiêu, từ đó xác định rõ trọng tâm trong từng giai đoạn”, Bích Hậu chia sẻ. Bên cạnh đó, Bích Hậu cho rằng việc duy trì tinh thần học hỏi, tích cực tham gia hoạt động, rèn luyện kỹ năng, đồng thời biết nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng là yếu tố giúp duy trì sự cân bằng trong thời gian dài.

Khoảnh khắc Bích Hậu được xướng tên tại Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố.

Trong vai trò Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên, Bích Hậu tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai các hoạt động sinh viên. Từ việc quan sát, lắng nghe và kết nối với cán bộ Hội, hội viên và sinh viên, Bích Hậu nhận ra rằng một tập thể gắn kết là nền tảng để hoạt động hiệu quả. Đặc biệt trong Tháng Thanh niên - thời điểm tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và cống hiến, vai trò của cán bộ Hội càng đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể. “Qua từng chương trình, mình học được cách lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo chương trình diễn ra đúng kế hoạch”, Bích Hậu cho biết.

Khoảnh khắc Bích Hậu nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô, năm học 2024-2025.

Từ hành trình học tập và hoạt động của mình, Bích Hậu cho rằng sinh viên ngành Quản trị nhân lực muốn phát triển toàn diện cần bắt đầu từ việc hiểu rõ bản thân, xác định mục tiêu và kiên trì theo đuổi định hướng đã chọn. Trong tinh thần Tháng Thanh niên, tháng của khát vọng, cống hiến và trưởng thành, Bích Hậu cho rằng mỗi sinh viên cần chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, tận dụng cơ hội học hỏi và trải nghiệm để hoàn thiện bản thân. “Mình nghĩ mỗi bạn nên chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, tận dụng cơ hội học hỏi và trải nghiệm, vì mỗi thử thách đều giúp mình trưởng thành hơn”, Bích Hậu chia sẻ. Theo Bích Hậu, khi kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng, trải nghiệm thực tế và tinh thần học hỏi, sinh viên không chỉ phát triển bản thân mà còn có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường làm việc trong tương lai.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Bích Hậu cùng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thương mại tại Ngày hội Học sinh, sinh viên 2025.

(Ảnh: NVCC)