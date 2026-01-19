'Nam thần phản diện' Dũng Bino kể về thời tuổi trẻ khép kín, dễ mở lòng với người ngoài hơn gia đình

SVO - Với chủ đề 'khi bất ổn tâm lý của giới trẻ trở thành vấn nạn', diễn viên Dũng Bino đã có những phút giây trải lòng về cuộc sống cá nhân vốn ít ai biết đến tại chương trình '24h nói thật'.

Dũng Bino là nam diễn viên được biết đến khi tham gia sitcom 5S online. Sau đó, anh ghi dấu với những vai phản diện trong nhiều phim khác như Bệnh viện thần ái, Anh yêu em được bao lâu…

Anh còn được khán giả yêu thích qua chương trình Sao nhập ngũ 2018. Anh cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC của kênh iTV, VTC và từng lọt vào danh sách top 10 "hot boy điển trai nhất Việt Nam".

Tại chương trình, nhớ lại quãng thời gian trung học, Dũng Bino thừa nhận, anh từng dễ mở lòng với những người bên ngoài hơn là chia sẻ cùng gia đình. Theo nam diễn viên, khi còn non nớt, anh chỉ đơn giản chọn tâm sự ở nơi khiến mình cảm thấy thoải mái. Đồng thời cho biết, những người anh thường tâm sự là bạn bè thân thiết hoặc những người dễ đồng cảm.

Bàn về việc nhiều bạn trẻ không chọn bố mẹ làm nơi giãi bày tâm tư, Dũng Bino nhìn nhận, mâu thuẫn giữa con cái và phụ huynh là điều phổ biến. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh nhận ra phần lớn những xung đột ấy thực chất khá nhỏ và mang tính nhất thời.

Theo anh, việc chia sẻ với người khác đôi khi không giúp giải quyết triệt để vấn đề, nhưng lại có tác dụng làm nhẹ đi cảm xúc. Khi tâm trạng ổn định hơn, việc quay lại đối thoại với cha mẹ cũng trở nên dễ dàng.

“Khi đặt mình vào vai trò của một người làm cha mẹ, tôi mới hiểu rằng, nhiều cảm xúc của con trẻ có thể rất nhỏ nhặt, thậm chí bị cho là vớ vẩn. Nhưng thay vì phán xét hay bỏ qua, điều quan trọng là ngồi lại, trò chuyện với con như những người bạn”, Dũng Bino bày tỏ.

Nhớ lại các nhân vật trong những bộ phim từng tham gia, Dũng Bino cho rằng, hình ảnh những nhân vật nổi loạn, không nghe lời khuyên và phải trả giá cho lựa chọn của mình phản ánh khá rõ hành trình trưởng thành của người trẻ.

Nam diễn viên nhận định: “Bên cạnh những lời khuyên đúng đắn luôn tồn tại cả sự xúi giục và cám dỗ. Để phân biệt đúng và sai, đôi khi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình trải nghiệm và đối mặt với hậu quả”.