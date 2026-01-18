'Rò rỉ' slot ảnh bán khỏa thân 'nóng bỏng mắt' của Jennie BLACKPINK

Những bức ảnh ấn tượng của nữ nghệ sĩ toàn cầu Jennie (BLACKPINK) đã được tiết lộ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hong Jang Hyun đã đăng tải một số bức ảnh vào ngày 18/1, với chú thích Triển lãm ảnh JENNIE <J2NNI5>.

Những bức ảnh ghi lại nhiều khía cạnh khác nhau của Jennie ở tuổi 25, như thư giãn trong bồn tắm, với khuôn mặt mộc tự nhiên toát lên vẻ phóng khoáng, khung hình 'táo bạo' khi nằm trên giường trong trạng thái bán khỏa thân, và một bức ảnh dễ thương, với mái tóc được tạo kiểu hình trái tim, hé lộ một nét quyến rũ khác. Ngay cả khi Jennie, chỉ mặc quần jeans và áo bralette cũng tôn lên vóc dáng mảnh mai, hút hồn khi nhìn chăm chú vào máy ảnh. Jennie cũng cho thấy phong cách cổ điển hoàn hảo nhưng vẫn sành điệu, với mái tóc mái bằng, kiểu tóc búi cao và lối trang điểm mắt khói ấn tượng, một lần nữa cho thấy cá tính và sự hiện diện độc đáo của cô.

Triển lãm ảnh đầu tiên của Jennie, JENNIE PHOTO EXHIBITION <J2NNI5> diễn ra tại Youthquake, Jongno-gu, Seoul, từ ngày 16 đến 29/1, thu hút sự chú ý với việc phát hành phiên bản giới hạn 3.000 cuốn sách ảnh trên toàn thế giới. JENNIE PHOTO EXHIBITION <J2NNI5> giới thiệu những khoảnh khắc tự nhiên, hé lộ những khía cạnh chân thực nhất của cô. Những bức ảnh chưa từng được công bố của Jennie, khi đó 25 tuổi, do các nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Hàn Quốc Hong Jang Hyun, Shin Sun Hye và Mok Jung Wook chụp, sẽ được trưng bày.

Đặc biệt trùng với dịp sinh nhật của Jennie, triển lãm này chứng kiến ​​sự tham gia trực tiếp của Jennie vào toàn bộ dự án, từ việc xuất bản sách ảnh đến lên kế hoạch và tổ chức triển lãm, tạo nên ý nghĩa đặc biệt, thấm đẫm cá tính riêng của cô. Triển lãm, sách ảnh và các sản phẩm đi kèm tạo thành một dự án cô đọng góc nhìn và cảm xúc của Jennie, được kỳ vọng sẽ chia sẻ một cách tự nhiên những khoảng thời gian và cảm xúc mà Jennie đã trải qua.

Triển lãm độc đáo này được hoàn thiện như một dòng chảy liền mạch qua nhiều không gian khác nhau chứ không phải là một triển lãm ảnh thông thường. Khách tham quan di chuyển qua từng không gian trên mỗi tầng để bắt gặp những khoảnh khắc chân thực nhất của Jennie ở tuổi 25, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ý định hay khái niệm cụ thể nào.

Triển lãm kết thúc bằng một cuộc phỏng vấn độc quyền hậu trường về quá trình sản xuất triển lãm ảnh và sách ảnh, do chính Jennie thực hiện, giúp tăng cường sự trải nghiệm của người xem. Cùng với triển lãm, cuốn sách ảnh được sản xuất với số lượng giới hạn 3.000 bản trên toàn thế giới. Cuốn sách gồm hơn 692 trang ghi lại năm thứ 25 của Jennie, bao gồm hơn 50 concept đa dạng, và có cả những tác phẩm không được trưng bày trong triển lãm, khiến nó trở nên rất đáng sưu tầm. Mỗi người chỉ được mua tối đa một bản, người mua bản đầu tiên sẽ nhận được giấy chứng nhận và thẻ đánh dấu sách phiên bản giới hạn.

15 loại hàng hóa lưu niệm triển lãm cũng được phát hành để kỷ niệm sự kiện này. Các mặt hàng gồm trò chơi xếp hình, nến thơm, lịch và sổ kế hoạch năm 2026, áo hoodie và các vật dụng phong cách sống khác, kèm theo thẻ đánh dấu sách được tặng ngẫu nhiên khi mua sách ảnh.