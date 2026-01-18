Jungkook 'lậm sâu' Winter đến mức 'bùng' lên cuộc tranh cãi không hồi kết

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

SVO - Những tin đồn hẹn hò giữa Winter của aespa và Jungkook của BTS tiếp tục gây tranh cãi trên mạng, dù đã hơn một tháng kể từ khi chúng xuất hiện.

Mặc dù cả hai thần tượng đều chưa lên tiếng về những lời đồn đoán, người hâm mộ vẫn đang theo dõi sát sao hành động của Jungkook để tìm kiếm những gợi ý tinh tế.

tin-don-hen-ho.jpg

Những tin đồn ban đầu bắt đầu lan rộng sau khi cư dân mạng cho rằng, Jungkook được phát hiện có hình xăm ở cùng vị trí với hình xăm của Winter. Kể từ đó, mọi diễn biến mới liên quan đến hai 'ngôi sao' đều bị soi xét kỹ lưỡng, bao gồm cả album sắp ra mắt của BTS.

Vào ngày 16/1, BTS đã tiết lộ tên album mới của họ và sau đó phát sóng trực tiếp trên Weverse. Trong buổi phát sóng, nhóm chia sẻ rằng, Jungkook đích thân thiết kế logo của album, với ba vòng tròn màu đỏ.

g-ydyn4bkaa1-ak.jpg

Gần như ngay lập tức, một số cư dân mạng bắt đầu so sánh logo này với hình xăm "ba chú cún con" của Jungkook, thiết kế nổi tiếng mà nhiều người cho là hình xăm đôi giữa anh và Winter.

jungkook.jpg

Theo "giả thuyết" này, ba vòng tròn trong logo không chỉ liên quan đến tên album mà còn tượng trưng cho ba biểu cảm mắt khác nhau của ba chú chó con trong hình xăm. Tuy nhiên, suy luận này cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Mặc dù vậy, những lời đồn đoán này đã gây ra những phản ứng dữ dội. Thậm chí, có người còn cáo buộc Jungkook đã "phá hỏng" màn comeback của BTS.

Thu Hiền
#Tin đồn hẹn hò giữa thần tượng #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sao Hàn #Chuyện tình cảm của Winter và Jungkook #Phân tích ý nghĩa logo album BTS #Tranh cãi về hình xăm của Jungkook #Ảnh hưởng của tin đồn đến hoạt động nhóm #Sự phản ứng của cộng đồng mạng #Chuyện hậu trường của nhóm nhạc BTS

