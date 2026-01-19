Park Seo Joon lần đầu chia sẻ suy ngẫm về 'sự đánh mất nhân tính' trong giới truyền thông sau 15 năm debut

Mới đây, Park Seo Joon đã chia sẻ quan điểm thẳng thắn của mình về tác hại của tin giả và nhìn lại sự nghiệp 15 năm. Buổi thảo luận diễn ra sau khi bộ phim truyền hình cuối tuần của đài JTBC, Waiting for Gyeong-do kết thúc phát sóng vào ngày 11/1. Bộ phim kể về cuộc hội ngộ của Lee Gyeong Do, do Park Seo Joon thủ vai, và Seo Ji Woo, do Won Ji An thủ vai, những người vô tình vướng vào một vụ bê bối tình ái được công khai.

Park Seo Joon nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc của mình trong vai Lee Gyeong Do, một phó biên tập viên nhân hậu tại báo Dongun Ilbo. Khi nhìn lại vai diễn của mình, anh cho biết kinh nghiệm làm nhà báo trước đây của đạo diễn đã tạo nên nền tảng chân thực cho bộ phim. Anh đặc biệt đề cập đến việc bối cảnh tòa soạn thực tế và những hiểu biết chuyên môn, chẳng hạn như văn hóa ngành tránh sử dụng danh xưng kính trọng giữa các đồng nghiệp, đã giúp anh nhập vai một cách tự nhiên.

Vì bộ phim Waiting for Gyeong-do lấy bối cảnh tại một tòa soạn tin tức giải trí, một số cảnh phim khắc họa những tổn thương về mặt cảm xúc do tin giả xoay quanh một vụ ly hôn đình đám. Khi được hỏi, liệu những miêu tả này có phản ánh cuộc sống của chính mình hay không, Park Seo Joon nhận xét rằng, hầu hết các diễn viên có lẽ đều phải đối mặt với những thách thức tương tự trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay. Anh nhìn lại những năm đầu sự nghiệp với một chút hoài niệm, nhớ về thời điểm các phóng viên và diễn viên gặp gỡ trực tiếp. Anh mô tả những ngày đầu đó có một sự "lãng mạn" và "tính nhân văn" nhất định, bởi vì các câu chuyện bắt nguồn từ đối thoại trực tiếp và sự thật đã được xác minh. Ngược lại, anh bày tỏ sự tiếc nuối rằng, thông tin hiện đại thường bị xử lý quá mức và được tiêu thụ như nội dung dùng một lần. Mặc dù cho biết, kinh nghiệm đã giúp anh hiểu rõ hơn lý do tại sao ngành công nghiệp này lại thay đổi, anh cũng thừa nhận rằng, vẫn rất khó để hoàn toàn chấp nhận sự thiếu chân thành trong một số báo cáo kỹ thuật số.



Từ phim tình cảm đến phim giả tưởng, và thậm chí cả việc lấn sân sang Hollywood, Park Seo Joon luôn kiên trì đón nhận thử thách, lựa chọn tiến về phía trước thay vì dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, những thử thách này không phải do bị ép buộc. Anh chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên và tiếp tục đón nhận những thử thách mới, khi tuổi tác cho phép: "Mở rộng phạm vi diễn xuất có vẻ hơi quá sức đối với tôi. Tôi luôn lựa chọn những vai diễn phù hợp nhất với độ tuổi của mình, và phạm vi hoạt động của tôi đã mở rộng một cách tự nhiên. Nhìn chung, tôi thường chọn những vai diễn mà mình có thể đồng cảm, vì vậy, tôi đã chọn những vai diễn phù hợp với độ tuổi của mình. Tuy nhiên, tôi cũng đã thử nghiệm với nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như thử một thể loại khác vào lần tới, nếu lần này tôi làm một thể loại nào đó. "Waiting for Gyeong-do" cũng được chọn vì lý do đó. Sau hai năm quay phim "Gyeongseong Creature", tôi đã nảy sinh mong muốn kể một câu chuyện có tính hiện thực. Thay vì có một lý do cụ thể nào, tôi chỉ đơn giản là theo đuổi những dự án phù hợp với mình".

Nhân kỷ niệm 15 năm kể từ khi ra mắt năm 2011, Park Seo Joon đã chia sẻ về tinh thần làm việc không ngừng nghỉ và cuộc đấu tranh với tình trạng kiệt sức. Anh trải lòng về giai đoạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, dẫn đến việc anh phải nghỉ ngơi một năm để hồi phục sức khỏe, cách đây hai năm. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này đã trở thành bước ngoặt quan trọng, và anh tiết lộ rằng, Waiting for Gyeong-do mang ý nghĩa đặc biệt, vì đây là dự án đầu tiên anh lựa chọn sau khi tìm lại được niềm đam mê với nghề.

Với Park Seo Joon, "Waiting for Gyeong-do" là một tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu sắc, và những đoạn đối thoại đầy ý nghĩa trong phim có thể mang đến cho người xem những tầng lớp ý nghĩa mới khi xem lại lần thứ hai.

Cảm thán trước tốc độ trôi của thời gian, Park Seo Joon hài hước than thở: "Tại sao thời gian cứ trôi đi mà chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta?" và dự đoán rằng, kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của mình cũng sẽ đến nhanh như vậy.