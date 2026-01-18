Giới trẻ Hàn 'say điếu đổ' món tráng miệng của bà ngoại

Giới trẻ ở độ tuổi 20 và 30 hiện đang xếp hàng tại các cửa hàng bánh gạo và cửa hàng chuyên bán yakgwa (bánh kẹo truyền thống của Hàn Quốc) nổi tiếng. Họ bị thu hút bởi những món tráng miệng được gọi là “halmaenial desserts”, sự kết hợp giữa “grandmother” (bà) và “millennial” (thế hệ millennials) để mô tả sự khám phá lại các món ngọt truyền thống dưới góc nhìn hiện đại của thế hệ trẻ.

Xu hướng này thoạt nhìn có vẻ mang tính giải trí, hoài cổ, nhưng đằng sau đó là một sự thay đổi sâu sắc hơn trong cách giới trẻ Hàn suy nghĩ về sức khỏe, chế độ ăn uống và ăn vặt. Một điểm hấp dẫn chính là thành phần đơn giản hơn. Thay vì lượng đường và siro lớn, nhiều món ăn vặt truyền thống ngày nay tập trung vào các thành phần cơ bản như gạo, ngũ cốc, mật ong và siro mạch nha. Độ ngọt được giảm bớt, cho phép hương vị tự nhiên được thể hiện rõ. Với ít màu nhân tạo và hương liệu hơn, những món ăn này phù hợp với ý tưởng ngày càng phổ biến về "món tráng miệng chú trọng thành phần", nơi mọi người lựa chọn những món ăn vặt mà họ cảm thấy tốt hơn khi ăn.

Vai trò của những thực phẩm này cũng đã thay đổi. Bánh gạo, món tráng miệng của bà ngoại không còn chỉ là một món ăn ngọt mà giờ thường được dùng như một bữa ăn nhẹ thay thế của giới trẻ. Các phiên bản làm từ gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt hoặc đậu mang lại cảm giác no lâu hơn mà ít gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến chúng trở nên phổ biến trước hoặc sau khi tập luyện hoặc vào những buổi sáng bận rộn của thế hệ gen Z.

Điều làm cho những món tráng miệng này trở nên đặc biệt hấp dẫn là một phần nhỏ thường đủ để cảm thấy no. Đối với những người trẻ đang theo dõi cả lượng đường trong máu và cân nặng, sự cân bằng đó rất quan trọng. Những miếng yakgwa nhỏ hoặc thạch ngọt nhẹ được xem là những món ăn vặt cho phép thưởng thức điều độ, phản ánh xu hướng rộng hơn là từ chế độ ăn kiêng "tất cả hoặc không có gì" hướng tới sự tận hưởng có kiểm soát.

Đây cũng không chỉ là một trào lưu hoài cổ. Mặc dù thương hiệu dựa trên truyền thống, nhưng cách sản xuất những món tráng miệng này lại phù hợp với lối sống hiện đại: khẩu phần nhỏ hơn, bao bì dễ mang theo và thậm chí có cả lựa chọn bảo quản trong tủ đông. Thêm vào đó là thiết kế bắt mắt và bao bì thời trang, khiến những món ăn vặt truyền thống bỗng trở nên hiện đại. Chúng được lựa chọn một phần vì 'kỷ niệm' nhưng phần lớn là phát triển để phù hợp với lối sống hiện đại của giới trẻ hiện nay.

Sự trỗi dậy của các món tráng miệng halmaenial cũng phản ánh sự thay đổi thái độ đối với sức khỏe. Thay vì loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt, nhiều người đang tìm kiếm những món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe hơn. Bằng cách đơn giản hóa các thành phần và tập trung vào hương vị tự nhiên, các món tráng miệng truyền thống của bà ngoại đã dễ dàng phù hợp với xu hướng này. Đó là lý do tại sao bánh gạo, yakgwa và thạch không còn chỉ là những món ăn gợi nhớ kỷ niệm mà đã trở thành phiên bản "món tráng miệng tốt cho sức khỏe" của ngày nay tại Hàn Quốc.

