Nàng mẫu ảnh Hà Tĩnh khoe nhan sắc ngọt ngào cùng Sen

Mai Trà My (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ, được tiếp xúc với các lĩnh vực như múa, nhảy và ca hát. Từ đó, Trà My có cơ hội được phát triển thêm niềm đam mê với diễn xuất và chụp ảnh. Hiện, cô bạn đang theo học nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh và được biết đến là người mẫu ảnh tự do. Với ngoại hình sáng, nhan sắc ngọt ngào cùng sự chỉn chu trong công việc, Trà My luôn khiến cộng đồng mạng phải xao xuyến với nhiều bộ ảnh của mình. Đặc biệt trong những bộ ảnh mới gần đây, Trà My bên cạnh đóa hoa sen khoe nhan sắc rạng ngời cùng những bộ trang phục truyền thống của Việt Nam đã dành được sự chú ý và cảm tình của mọi người. Trà My chia sẻ: “Hoa sen là loài hoa được mệnh danh là quốc hoa của Việt Nam, thể hiện sức sống mãnh liệt và những phẩm chất của người Việt. Hoa sen sống trong bùn lầy, nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ, nở rộ đẹp đẽ. Do đó, hoa sen chính là biểu tượng cho sự bất khuất, mạnh mẽ của con người trong xã hội, nơi mà có những chất làm cho thân và tâm dễ bị vấy bẩn. Cũng vì vậy, hoa sen đối với mình luôn mang ý nghĩa đặc biệt không thể nào phai”. Việc được sống và cống hiến cho công việc là niềm vui, cũng như sở thích riêng của chính bản thân Trà My. Yêu thích diễn xuất bởi nó giúp cô bạn được sống, trải nghiệm nhiều cuộc đời, nhiều cảm xúc khác nhau. Và hạnh phúc nhất chính là được làm việc mà bản thân đam mê, được hy sinh và cống hiến. Trải qua rất nhiều khó khăn, Trà My thấy rằng, mỗi khó khăn đều có những bài học riêng, giúp cô bạn có thêm kinh nghiệm hơn trong môi trường làm việc sau này. Dự định trong thời gian sắp tới, Trà My sẽ đặt cho bản thân mục tiêu rèn luyện và phát triển bản thân trong học tập, cuộc sống lẫn công việc mà cô bạn đang theo đuổi nhằm có thêm nhiều kỹ năng riêng cho bản thân. Trà My hy vọng: “Qua ống kính máy ảnh có thể giúp mọi người lưu giữ lại thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ và tươi đẹp nhất!”. Thảo Trần