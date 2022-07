Nestlé MILO Tổng cục Thể dục thể thao khai mạc Giải Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2022

Giải Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc ‘Đường đua xanh’ năm 2022 vừa chính thức khai mạc tại TP. Hải Phòng, thu hút sự tham gia thi đấu của 25 đoàn vận động viên học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Hội đồng đội Trung ương, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng và nhãn hàng Nestlé MILO triển khai tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện bơi lặn, các kỹ năng an toàn và chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và cộng đồng. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động đồng hành, truyền cảm hứng về thể thao của nhãn hàng trong khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam.

Sau khai mạc, gần 500 vận động viên bước vào các nội dung thi đấu tại Bể bơi Bến Bính (Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) và được xếp theo 5 nhóm tuổi từ 6 đến 17. Các em tranh tài ở nhiều kiểu bơi như bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi và dìu người bị nạn. Ban tổ chức tiến hành thi đấu giao lưu 5 nội dung về tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi nhằm phổ biến và tạo thói quen cho thanh thiếu nhi tích cực học tập, thực hành về kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn cho trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Chiên, Phó vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, Tổng cục TDTT phát biểu: “Giải ‘Đường đua xanh’ là cơ hội để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng thời, các thanh thiếu nhi tham gia thi đấu được tạo điều kiện và thử thách để trau dồi kỹ năng bơi và cứu đuối, từ đó cũng giúp tìm ra các vận động viên đạt thành tích xuất sắc cho địa phương và quốc gia. Để giải đấu trở thành một sân chơi thành công và góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trên cả nước, không thể thiếu sự chung tay và nỗ lực của các cơ quan ban ngành địa phương và các doanh nghiệp như Nestlé MILO.”

Sau lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022 cũng diễn ra tại Hải Phòng vào tháng 5 vừa qua, giải ‘Đường đua xanh’ tiếp tục chứng kiến sự đồng hành tích cực của nhãn hàng Nestlé MILO trong vai trò là nhà tài trợ về công tác tổ chức, sữa và nước uống cho giải đấu.

Ông Vũ Nam Hà, Quản lý cấp cao nhãn hàng Nestlé MILO tại Công ty TNHH Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Kỹ năng cứu đuối và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em ngày càng trở nên thiết yếu bên cạnh những kỹ năng sống khác. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, trẻ vừa có khả năng bảo vệ mình nhờ biết bơi, vừa có thể cứu bạn nhờ được trang bị kỹ năng cứu nạn, dìu người bị nạn. Nhờ vậy, các bậc phụ huynh sẽ càng yên tâm hơn khi khuyến khích con hòa mình vào nhiều trải nghiệm cuộc sống, từ đó phát triển bản thân. Bên cạnh đó, khi tham gia các sân chơi dưới nước, trẻ được rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và hình thành ý chí bền bỉ thông qua những trải nghiệm thi đấu, luyện tập. Đó chính là mong muốn mà Nestlé MILO gửi gắm trong hành trình chung tay cùng các bậc phụ huynh hướng tới một thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện.”

Từ đầu năm 2022 đến nay, Nestlé MILO đã và đang đồng hành khởi xướng hàng loạt các hoạt động, giải đấu thể thao đa dạng cho trẻ em trên khắp mọi miền đất nước, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều vận động viên và đoàn thể thao học sinh. Riêng với môn bơi lội, ngoài các hoạt động và giải đấu vừa diễn ra tại Hải Phòng, Nestlé MILO cũng đồng hành cùng Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Đà Nẵng, cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của nhãn hàng để nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Năm 2016, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao cùng Ban Điều phối “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” (Đề Án 641), Nestlé Việt Nam thông qua thương hiệu Nestlé MILO triển khai chương trình Năng Động Việt Nam. Chương trình nằm trong nội dung của Đề án 641, khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các địa phương trong hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động thể thao như Giải Bóng Đá Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng Rổ Học Sinh TP.HCM, Giải Vovinam, Giải Bơi Lội Học Sinh Toàn Thành, Trại Hè Năng Lượng, Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động…