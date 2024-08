SVVN - Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2005) là sinh viên sắp bước vào năm 2 chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bắt đầu xây dựng kênh TikTok với mong muốn chia sẻ nhật kí cuộc sống sinh viên, hiện tại, cô đã đạt được ‘quả ngọt’ hơn 2000 lượt người theo dõi và gần 90 nghìn lượt thích.

Chập chững bước vào thế giới của những nhà sáng tạo nội dung

TikTok nổi bật lên với vai trò là nền tảng video dạng ngắn, cập nhật thông tin nhanh trên nhiều lĩnh vực. Mạng xã hội này mở ra thế giới giải trí độc đáo, đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho người xem. Nhiều nhà sáng tạo nội dung đã nắm bắt được xu hướng yêu thích việc sử dụng TikTok của người xem nên đã tận dụng nó như cơ hội phát triển. Nguyễn Thị Ngọc Ánh là một trong những người bắt kịp xu hướng để chạm đến ước mơ trở thành nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Cô không ‘chạy’ theo việc sản xuất những nội dung thương mại hóa hay ‘ăn xổi’. Nội dung kênh của nữ sinh chủ yếu là các tuyến video chia sẻ kinh nghiệm của sinh viên Đại học, kĩ năng mềm mà cô góp nhặt được, những câu chuyện về chuyến đi tình nguyện… Kênh có mục đích truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên hiện nay. Tất cả những nội dung cô sáng tạo đều là những gì cô đã trải nghiệm nên sẽ mang đến cảm giác chân thật và dễ dàng chạm đến mọi người.

Với cô, TikTok là nơi Ngọc Ánh chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất và quý giá nhất của bản thân. “Mình có nhiều nỗi sợ khi bắt đầu xây kênh trên TikTok. Mình sợ bị người khác nhận xét là phông bạt, bị đánh giá là đang thể hiện. Nhưng sợ cũng chẳng để làm gì và nó không khiến mình tốt hơn. Mình nghĩ nếu đó thực sự là điều mình muốn làm, có mục đích tốt đẹp thì đâu gọi là phông bạt. Tránh xa nỗi sợ bị đánh giá, mình tin người khác làm được, mình cũng có thể làm được. Nếu bạn dám thử thì cơ hội của bạn đã lớn hơn 0%, còn nếu bạn không dám thử thì cơ hội tròn trĩnh là 0%”, Ánh chia sẻ.

Điểm tựa để nhấc bổng bản sắc cá nhân

Điểm tựa để Ngọc Ánh nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn chính là trường đại học và Đội Sinh viên Tình nguyện Nghệ An (Đội SVTN Nghệ An). Học viện Báo chí và Tuyên truyền được cô đánh giá là môi trường cởi mở, năng động. Đây là nơi trao cho Ngọc Ánh nhiều cơ hội để phát triển và thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp. Nữ sinh tự hào khi nói về Đội SVTN Nghệ An: “Khi bén duyên tham gia vào các hoạt động cùng Đội tại trường, mình được mở mang tầm mắt, được học hỏi rất nhiều. May mắn thay, mình nhận được sự hỗ trợ của các bạn, anh chị trong hành trình xây kênh của bản thân. Mọi người đều là những người giỏi, dày dặn kinh nghiệm và sẵn sàng ủng hộ những quyết định của mình.”

Điểm tựa để Ngọc Ánh tự tin tiếp tục theo đuổi hành trình chính là từ nguồn năng lượng tích cực của mình. Cô xác định rõ mình học ngành Quan hệ công chúng, làm việc liên quan nhiều đến lĩnh vực truyền thông nên việc xây dựng thương hiệu cá nhân sớm sẽ là một lợi thế. Dù nhận thấy mình là hạt cát giữa đại dương bao la nhưng Ngọc Ánh vẫn muốn là hạt cát được mọi người chú ý đến với bản sắc riêng. TikTok chính là thế giới mới để cô khám phá, làm điều khác biệt và bước ra vùng an toàn của cá nhân.

Bất chợt một ngày, quả ngọt đến

Những video đầu tiên của cô không phải đều nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Sau các video flop (tức bị “chìm”, không được nhiều người biết đến), nữ sinh đã tự nghiên cứu, phân tích và rút ra những bài học riêng cho cá nhân. Chính sự kiên trì nắm bắt cơ hội đã góp một phần để giúp cô đưa những nội dung chia sẻ đến gần hơn với người xem.

Ngọc Ánh nói: “Có những ngày mình nhận được những bình luận, những tin nhắn từ các bạn theo dõi kênh. Mình hồi hộp không biết các bạn tiếp nhận các video như thế nào. Dùng hết can đảm, mình đọc từng cái một để hiểu rõ hơn cái nhìn của khán giả. May mắn thay, mọi người dành những lời khen đối với các video. Hầu hết các bình luận đều thể hiện nội dung những gì mình đăng lên tạo cho mọi người cảm giác năng lượng hơn, truyền động lực tích cực.” Quả ngọt mà Ngọc Ánh làm được chính là tạo ra điểm chạm nơi trái tim của người xem.

Dần dần, Ngọc Ánh có sự đầu tư chỉn chu hơn về mặt nội dung với những chủ đề cụ thể nhằm thể hiện rõ màu sắc cá nhân của cô cũng như đem lại những giá trị tích cực hơn cho người xem. “Khi bản thân quyết định xây dựng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội và may mắn khi được mọi người ủng hộ và đạt được thành quả như hiện tại, mình cảm thấy vô cùng trân trọng. Càng nhiều người theo dõi, càng nhiều người ủng hộ đồng nghĩa với việc bản thân sẽ phải nỗ lực và sáng tạo hơn nữa để làm mới nội dung, cũng như làm sao để có thể giữ chân người xem.” Thái độ cầu toàn, mong muốn tiến lên đôi khi tạo cho Ngọc Ánh áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự yêu thương và sự đón nhận từ mọi người, cô có thêm động lực để cố gắng. Nữ sinh nhận thấy đây cũng là một trong những lý do giúp bản thân cô phải nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ngọc Ánh nhận mình là một người bình thường. Song cô không tầm thường và luôn trong tư thế của một người biết phấn đấu tiến lên. Cô nói: “Tất nhiên mình không phủ nhận những mặt hạn chế đang tồn tại. Điều quan trọng là phải biết cách đối mặt với những cái chưa hoàn hảo, bởi chính những phần chưa hoàn hảo đó sẽ làm mình trở nên khác biệt. Hành trình chứa đựng nước mắt, của những đêm vò đầu bứt tóc vì bí ý tưởng, từng hạnh phúc vì lời bình luận yêu thương, và cũng từng trách móc bản thân rất nhiều. Nhưng mà khi nhìn lại, mình thấy mọi thứ xảy ra đều là thành quả xứng đáng với những gì mình dám bỏ ra.”

Hành trình xây dựng kênh TikTok chỉ mới bắt đầu nhưng nữ sinh đã học thêm nhiều điều giá trị cốt lõi của cuộc sống, được thực hành các kỹ năng liên quan đến ngành học. Ngọc Ánh khẳng định: “Việc cần làm là có niềm tin vào con đường mình chọn, không ngừng cố gắng để tiến bộ, để sống hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Mình tin rằng một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ trở thành một phiên bản mà những người khác cũng phải ao ước.”

(Ảnh: NVCC)