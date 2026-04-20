Hồ sơ xin việc bị... AI loại

SVO - Trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế con người trong khâu sàng lọc hồ sơ, buộc các ứng viên trẻ phải thay đổi tư duy tiếp cận thị trường lao động. Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Đức An - Trưởng phòng Thu hút nhân tài tại K&G Việt Nam cho biết, các hệ thống AI hiện nay có thể dễ dàng đánh trượt hàng loạt hồ sơ ứng tuyển rập khuôn chỉ trong vài giây. Do đó, các bạn trẻ cần biến thương hiệu cá nhân và kinh nghiệm thực chiến thành "vũ khí" sinh tồn.

Theo chuyên gia Nguyễn Đức An, nguồn cung lao động trình độ cử nhân lớn hơn cầu tạo ra một áp lực khổng lồ. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao, nhưng yêu cầu đầu vào cũng trở nên khắt khe hơn rất nhiều, tạo ra khoảng cách lớn giữa thế hệ trẻ mới ra trường và tiêu chí của nhà tuyển dụng.

Anh Nguyễn Đức An nhận định, sự bùng nổ của công nghệ càng làm gia tăng sức ép lên ứng viên, đặc biệt là khi quy trình tuyển dụng hiện tại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Doanh nghiệp hiện nay chỉ cần đẩy hồ sơ vào hệ thống, trí tuệ nhân tạo sẽ tự quét, trích xuất toàn bộ thông tin ra một bảng tính và chấm điểm mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.

Sáng 19/4, chuyên gia nhân sự Nguyễn Đức An chia sẻ góc nhìn thực tế về thị trường lao động tại workshop "Kỹ năng ứng tuyển trong kỷ nguyên số", thuộc khuôn khổ sự kiện DAV Career Day 2026.

"Bây giờ chúng tôi chỉ cần đẩy hồ sơ của ứng viên vào thư mục, sau đó AI sẽ tự đọc, lọc toàn bộ thông tin ra một bảng tính và chấm điểm mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng. Nhà tuyển dụng không cần đọc từng hồ sơ mà chỉ chọn những ứng viên có điểm số cao nhất", anh Đức An chia sẻ.

Như vậy, nhà tuyển dụng không cần đọc từng hồ sơ mà chỉ xem xét những ứng viên có điểm số cao nhất. Trong khi đó, thực tế có tới 70% đến 80% hồ sơ ứng tuyển trông giống hệt nhau, từ việc dùng chung một mẫu thiết kế cho đến cách điền kinh nghiệm làm việc sao chép y nguyên từ bản mô tả công việc. Đứng trước bộ lọc tự động vô cảm của trí tuệ nhân tạo, những hồ sơ rập khuôn này chắc chắn sẽ bị loại bỏ ngay từ vòng đầu.

Theo anh Nguyễn Đức An, để vượt qua "cửa ải" công nghệ và lọt vào tầm ngắm của con người, ứng viên phải thể hiện rõ thương hiệu cá nhân ngay trong hồ sơ ứng tuyển. Thương hiệu cá nhân không đơn thuần là sự nổi tiếng trên mạng xã hội hay những hình ảnh hào nhoáng. Đó là tập hợp những cá tính, thái độ làm việc, cách ứng xử và giá trị thực chất mà ứng viên mang lại cho tổ chức.

Để đưa thương hiệu cá nhân vào hồ sơ, ứng viên cần linh hoạt chọn mẫu thiết kế phù hợp với đặc thù tính cách và ngành nghề. Điểm mấu chốt nằm ở phần mục tiêu nghề nghiệp; thay vì những câu sáo rỗng như "mong muốn học hỏi", ứng viên cần thể hiện rõ hành trình nỗ lực, kết quả thực tế bằng những con số và tư duy đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ứng viên không nên mù quáng chạy theo trào lưu làm việc tự do hay làm việc từ xa. Anh Nguyễn Đức Anh cho biết, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã sa thải hàng chục nghìn nhân sự làm việc từ xa chỉ qua một thư điện tử cắt quyền truy cập, bởi đây là nhóm dễ bị loại bỏ nhất khi doanh nghiệp tối ưu chi phí.

Lời khuyên của chuyên gia là người trẻ nên chủ động dấn thân, tích lũy kinh nghiệm thực chiến từ các công việc thực tập, làm bán thời gian ở những môi trường chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chấp nhận đánh đổi những lợi ích ngắn hạn để gắn bó tối thiểu sáu tháng tại một tổ chức sẽ giúp ứng viên thực sự hiểu rõ cách vận hành của bộ máy, rèn luyện sức chịu đựng và tích lũy đủ kinh nghiệm để gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chia sẻ với phóng viên, chuyên gia nhấn mạnh thêm việc các bạn trẻ cần có tư duy học trong lúc làm: "Đa phần mọi người đi làm chỉ nghĩ làm là để xong việc, rất ít người coi đó là cơ hội học hỏi mang lại giá trị cho bản thân. Ngay cả khi môi trường làm việc có áp lực hay khắt khe, đôi khi đó chính là thực tế giúp các bạn cứng cáp hơn. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn sinh viên là hãy chủ động học ngay trong chính công việc hàng ngày, chứ đừng chờ đợi ai đó cầm tay chỉ việc".