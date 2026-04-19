'Những kẻ ngốc' giành Quán quân tại 'Escape Debate Competition 2026'

SVO - Vòng Chung kết cuộc thi tranh biện học thuật 'Escape Debate Competition' do nhóm sinh viên khoa Truyền thông, trường ĐH FPT Hà Nội tổ chức vừa diễn ra sôi nổi, khép lại hành trình tìm lời giải cho chủ đề 'AI và Echo Chamber'.

Trong bối cảnh năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề của không gian số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh đến hành vi và niềm tin xã hội. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các thuật toán cá nhân hóa có xu hướng “đóng khung” người dùng trong những luồng thông tin một chiều, tạo ra “buồng vọng thông tin” (Echo Chamber), từ đó làm suy giảm khả năng tiếp nhận đa chiều.

Xuất phát từ thực tế này, chiến dịch truyền thông ESCAPE - Press Escape, Shape Your Mind được triển khai nhằm giúp người trẻ nhận diện và vượt qua những tác động vô hình của thuật toán. Dự án do nhóm sinh viên: Đặng Viết Tùng (trưởng nhóm), Hoàng Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Bùi Xuân Bắc, Phạm Thanh Mai và Nguyễn Minh Đức thực hiện. Đồng hành cùng dự án là Đoàn Thanh niên trường ĐH FPT và các giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, báo chí và công nghệ: ThS Hoàng Mai Anh, TS Phạm Bình Dương, PGS. TS Phạm Thanh Tịnh, ThS Bùi Quang Hưng, ThS Lương Trung Kiên.

Những màn đối đầu kịch tính và sắc bén của các thí sinh trong đêm Chung kết 'Escape Debate Competition 2026'.

Dự án được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp Truyền thông, Báo chí, Công nghệ thông tin và kỹ năng mềm, tạo nên hệ sinh thái hoạt động đa dạng. Mở đầu là talkshow “Tôi tư duy nên không bị AI thay thế”, thu hút hơn 300 sinh viên tham gia. Chương trình tập trung phân tích mối quan hệ giữa AI và thuật toán cá nhân hóa, nhấn mạnh vai trò của tư duy độc lập và kỹ năng kiểm chứng thông tin trong môi trường số.

Tiếp đó, Không gian tương tác AR (Augmented Reality) giúp người tham gia trực quan hóa các khái niệm như “bong bóng lọc” (Filter Bubble) hay “thiên kiến xác nhận” (Confirmation Bias). Thay vì tiếp nhận thụ động, người tham gia được dẫn dắt để tự khám phá cơ chế vận hành của thuật toán và cách thoát khỏi sự chi phối của chúng.

Các bạn sinh viên dùng điện thoại thông minh để tương tác với các mô hình thuật toán trong không gian AR.

Song song, công cụ Escape AI Debate Chatbot đóng vai trò môi trường thực hành, cho phép người dùng tranh biện với các lập luận đa chiều do AI tạo ra. Với gần 1.000 lượt trải nghiệm, nền tảng này góp phần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin và tư duy phản biện trong môi trường số.

Trong hệ sinh thái đó, cuộc thi tranh biện Escape Debate Competition là điểm nhấn nổi bật. Vượt xa quy mô của một đồ án tốt nghiệp, cuộc thi đã thu hút hơn 30 đội thi, với trên 100 thí sinh thuộc các ngành Truyền thông, Báo chí và Marketing tại Hà Nội. Cuộc thi diễn ra từ ngày 28/3 đến 14/4/2026, với 3 giai đoạn thử thách.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, 'Escape - Press Escape, Shape Your Mind' hướng tới xây dựng cộng đồng người trẻ có khả năng tư duy độc lập, biết kiểm chứng thông tin và làm chủ công nghệ.

