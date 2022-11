Người đẹp An Thuỳ mong muốn Argentina vô địch World Cup 2022 vì có thần tượng Messi

SVVN - An Thuỳ (quê Bá Thước, Thanh Hoá) là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô mong muốn Argentina vô địch vì có thần tượng của cô, Lionel Messi.

Lý do đưa mình đến với niềm đam mê bóng đá có lẽ là do môi trường sống của mình. Đầu tiên phải kể đến việc người bố thân thương của mình, mỗi lần có giải bóng hay trận đấu nào, đều đưa mình đi xem cùng. Tiếp đến là mình may mắn được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê có phong trào đá bóng phát triển rất mạnh. Vậy nên từ nhỏ mình đã được tiếp xúc với bộ môn thể thao vua này, lâu dần nó ăn sâu vào mình và mình đã đam mê nó từ lúc nào không hay.

World Cup là ngày hội bóng đá sân cỏ lớn nhất hành tinh, là một người vừa đam mê đá bóng vừa đam mê xem bóng thì chắc chắn mình rất yêu thích và hào hứng với World Cup 2022. Để bàn luận về đội nào vô địch World Cup 2022, mình không dám nhận định đội nào sẽ chắc chắn một mặt vì trong bóng đá thường có bất ngờ, mặt khác vì 4 năm giải đấu mới tổ chức một lần, đây là khoảng thời gian đủ dài cho các đội chuẩn bị và tập luyện để sẵn sàng bùng cháy tại World Cup 2022. Còn đối với cá nhân mình thì vẫn mong muốn Argentina vô địch, vì ở đó có Lionel Messi là idol mà mình rất trân quý.