Người đẹp Lệ Nam ‘hút mắt’ dân tình với lưng trần gợi cảm, body nuột nà đúng chuẩn 'beauty queen'

SVVN - Với bộ ảnh mới nhất, Nguyễn Thị Lệ Nam khoe vẻ đẹp chín muồi cùng tâm thế sẵn sàng trước đêm chung kết 'Miss Universe Vietnam 2023'.

Loạt ảnh mới của Nguyễn Thị Lệ Nam theo phong cách ‘beauty queen’ tinh tế và tôn lên được tối đa nhan sắc ngày cảng thăng hạng của cô. Đây là những hình ảnh mới nhất mà 'người đẹp' thực hiện trước thềm đêm chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023.

Cô nàng Lệ Nam hóa thân thành đóa hồng nhung rực rỡ với thiết kế dạ hội tinh tế, khoe khéo đôi lưng trần. Ngoài ra, cô còn trở nên huyền bí trong chiếc váy đen xẻ tà, với phần bèo nhúm quanh eo tạo sự mềm mại, nữ tính.

‘Mỹ nhân’ này diện một thiết kế ấn tượng, cá tính với phần vải xếp ly được đính kết độc đáo. Tiếp đó, Lệ Nam trở nên sắc nét với chiếc váy xẻ đính đá lấp lánh. 'Người đẹp 9X' nổi bật với vẻ đẹp chín muồi, phong thái dịu dàng và đầy cuốn hút. Kiểu tóc nhẹ nhàng với lối trang điểm đơn giản là điểm cộng giúp Lệ Nam "ghi điểm" khi khéo léo khoe vẻ đẹp thanh tú ở gương mặt.

Lệ Nam có sự tự tin cùng tinh thần lăn xả và quyết tâm cao khi trở lại với Miss Universe Vietnam 2023. Nhiều fan nhan sắc nhận định Lệ Nam là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất mùa thi năm nay. Bản thân Lệ Nam cũng khẳng định vương miện chắc chắn là mục tiêu cao nhất của mọi cô gái. Tuy nhiên, hơn hết vẫn là việc thể hiện tinh thần "thi đấu" và cơ hội để thể hiện bản thân.

Hiện tại, Lệ Nam đang tất bật hoàn thiện bản thân hơn để không khiến khán giả thất vọng. Cô không chỉ chuẩn bị về mặt hình thể mà còn bận rộn tiếp thu thêm nhiều kỹ năng mềm, sẵn sàng bước vào chặng nước rút đến chiếc vương miện danh giá.

Lệ Nam cao 1m75, từng giành giải “Best face” và lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đó, cô là Quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, vào Top 9 The Face Vietnam cùng năm. Gần đây nhất, Lệ Nam gây quỹ phòng chống bạo lực và chia sẻ yêu thương Send our love của mình, để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn.