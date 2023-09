Cư dân mạng 'bùng nổ' yêu cầu nữ thần tượng này chia tay sau màn tức giận gây 'sốc' của bạn trai

SVVN - Cựu thành viên Wonder Girls, Yubin đang phải đối mặt với lời kêu gọi chia tay bạn trai, sau màn thể hiện tức giận của anh ta tại "Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2022" (diễn ra vào năm 2023 do dịch COVID-19) lan truyền.

Vào ngày 25/9, tay vợt Hàn Quốc xếp hạng 112, Kwon Soon Woo đấu với tay vợt xếp hạng 636, Samrej Kasidit của Thái Lan trong một trận đấu mà Samrej Kasidit đã thắng (2-1).Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra sau trận đấu khi tay vợt Hàn Quốc nổi giận vì thua và đập vợt vào ghế sau nhiều lần đập vào nền sân.

Tệ hơn nữa, các báo cáo còn tiết lộ rằng Kwon Soon Woo đã không bắt tay Samrej Kasidit sau trận đấu, đây là phép tắc cơ bản nhất trong thể thao. Vụ việc kể từ đó đã lan truyền khắp châu Á, với một báo cáo cho biết video đã được xem bởi hơn 6 triệu lần chỉ riêng ở Trung Quốc. Màn tỏ tình của Kwon Soon Woo cũng trở thành chủ đề 'nóng' ở Hàn Quốc, khi ngôi sao quần vợt này hiện đang công khai mối quan hệ tình cảm với cựu thành viên Wonder Girls, Yubin.

Cư dân mạng chỉ trích Kwon Soon Woo, nhiều người bày tỏ mong muốn nữ thần tượng chia tay với vận động viên này vì thiếu kiểm soát cơn tức giận của mình: Đó là lựa chọn của cô ấy, và tôi biết mình hơi tọc mạch, nhưng Yubin, đừng cưới anh ta; Loại hành vi bạo lực đó không nên được dung thứ; Tôi chỉ thấy những người không thể kiềm chế cơn tức giận của mình trong những tình huống này trên bản tin thể thao, vì vậy tôi rất 'sốc' khi thấy điều này tại một sự kiện quốc tế; Anh ấy thậm chí còn trả lời các câu hỏi về bạn gái khi rời Hàn Quốc, nhưng đây là cách anh ấy hành động và bạn gái anh ấy đang bị chỉ trích vì anh ấy; Họ đã kết hôn chưa? Nếu không thì nhanh chóng chia tay đi; Nếu Yubin là con gái tôi, tôi sẽ không bao giờ để con mình kết hôn với người như vậy...