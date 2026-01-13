Nguyễn Duy Linh - Thủ khoa tiếng Italia HANU với hành trình học thuật và hội nhập quốc tế

SVO - Nguyễn Duy Linh (sinh năm 2006, Hà Nội), sinh viên chuyên ngành Biên phiên dịch và Du lịch, Khoa tiếng Italia Trường Đại học Hà Nội (HANU), là gương mặt trẻ nổi bật với học lực và năng khiếu nghệ thuật. Thủ khoa đầu vào hệ tiên tiến, sở hữu IELTS 7.0, Linh đạt nhiều giải tranh biện, ca hát tiếng Anh, từng góp mặt tại The Voice Kids, biểu diễn trên VTV7 và giành học bổng trao đổi Erasmus 3 tháng tại Italia, khẳng định sự phát triển toàn diện của sinh viên hội nhập.

Thủ khoa đầu vào tiếng Italia, IELTS 7.0 và bước chuyển học thuật tại châu Âu

Không theo đuổi tiếng Italia từ một định hướng nghề nghiệp sớm, Duy Linh đưa ra lựa chọn này sau quá trình cân nhắc giữa những ngoại ngữ quen thuộc từng theo học. Thay vì tiếp tục với tiếng Anh hay tiếng Pháp, Linh quyết định rẽ sang một lĩnh vực ít phổ biến hơn khi nhận thấy sự phù hợp ngay từ những buổi học đầu tiên. Quyết định đó sớm mang lại dấu mốc đáng chú ý khi Linh trở thành thủ khoa đầu vào Khoa tiếng Italia. Hiện là sinh viên năm hai theo định hướng Biên phiên dịch và Du lịch, Linh tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tiễn và khai thác chiều sâu văn hóa, coi tiếng Italia là nền tảng học thuật và công cụ nghề nghiệp dài hạn.

Duy Linh biểu diễn tại lễ hội Fresher Fiesta của Trường Đại học Hà Nội.

Không coi tiếng Anh là mục tiêu thành tích ngắn hạn, Duy Linh xây dựng năng lực ngôn ngữ này từ sớm thông qua việc sử dụng thường xuyên trong đời sống. Thay cho lối học luyện thi, Linh chủ động tạo môi trường tiếp xúc riêng như viết nhật ký, sáng tác lời nhạc, nghe tiếng Anh hằng ngày và tự đặt mình vào các tình huống giao tiếp giả định. Việc tham gia các hoạt động ngoại ngữ như Sing Out Loud 2023 và KELLA in Life 2023 giúp Linh rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh thực tế. Từ nền tảng tích lũy liên tục, Duy Linh đạt IELTS 7.0 và trở thành thủ khoa đầu vào hệ tiên tiến, song xem đây là một cột mốc kỹ thuật trong quá trình học tập dài hạn, không phải điểm kết thúc.

Không dừng lại ở việc học ngoại ngữ trong nước, hành trình học tập của Duy Linh được mở rộng khi Linh nhận học bổng trao đổi TNE tại Italia trong khuôn khổ chương trình Erasmus. Việc học tập và sinh sống tại đây đặt Linh vào môi trường sử dụng hoàn toàn tiếng Italia, nơi ngôn ngữ không còn là môn học mà trở thành phương tiện sinh hoạt hằng ngày. Trong không gian ấy, Linh buộc phải sử dụng tiếng Italia liên tục, từ giao tiếp đời sống đến học tập trên lớp.

Duy Linh giành Top 4 xuất sắc nhất miền Bắc tại Sing Out Loud 2023.

Theo Linh, khác biệt cốt lõi của chương trình trao đổi nằm ở cách ngôn ngữ được tiếp cận và vận hành. Tiếng Italia không còn được học chủ yếu qua giáo trình, mà thông qua những tình huống thực tế, các cuộc trò chuyện thường ngày và cả những lần diễn đạt sai, hiểu nhầm rồi tự điều chỉnh. Quá trình va chạm trực tiếp này khiến việc học trở nên cụ thể và có chiều sâu hơn.

Môi trường quốc tế tạo điều kiện để Duy Linh tiếp xúc với sinh viên đến từ nhiều quốc gia, qua đó nhận diện rõ sự khác biệt trong tư duy và phương pháp học tập. Thái độ chủ động, sẵn sàng đặt câu hỏi và tranh luận trên lớp của bạn bè quốc tế khiến Linh nhìn lại và điều chỉnh cách tiếp cận học tập của bản thân.

Bên cạnh cơ hội, chương trình trao đổi cũng đặt Linh trước không ít áp lực, từ sự thiếu tự tin ban đầu đến cảm giác bỡ ngỡ trong môi trường mới. Tuy nhiên, theo Linh, chính những trải nghiệm này giúp bản thân xác định rõ giới hạn và những kỹ năng cần tiếp tục hoàn thiện. So với việc học trong nước, quãng thời gian tại Italia giúp Duy Linh tiến bộ đồng thời về năng lực ngôn ngữ và phương pháp học tập, từ đó định hình rõ hơn định hướng học thuật và nghề nghiệp trong tương lai.

Duy Linh tham gia lớp học tiếng Italia tại Đại học dành cho người nước ngoài Perugia.

Từ tranh biện, nghệ thuật đến năng lực tổ chức: Những kỹ năng song hành trong hành trình học tập

Bên cạnh kết quả học tập, quá trình phát triển của Duy Linh còn gắn với các hoạt động tranh biện và nghệ thuật. Theo Linh, những trải nghiệm này trực tiếp hỗ trợ việc học ngoại ngữ và giao tiếp chuyên nghiệp, khi tranh biện rèn tư duy phản biện và khả năng lập luận, còn biểu diễn và âm nhạc giúp cải thiện phát âm, ngữ điệu và sự tự tin trước công chúng.

Duy Linh tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Khoa.

Song song với đó, việc đảm nhiệm vai trò lớp trưởng và ủy viên Ban Chấp hành Khoa giúp Duy Linh tích lũy kinh nghiệm tổ chức và điều phối tập thể trong môi trường đại học có tính tự chủ cao. Với Linh, trách nhiệm không chỉ dừng ở việc hoàn thành phần việc cá nhân mà còn là khả năng kết nối, lắng nghe và xử lý các vấn đề chung.

Niềm yêu thích nghệ thuật của Duy Linh bắt nguồn từ gia đình và được nuôi dưỡng qua những trải nghiệm sớm trên sân khấu. Năm 2016, Linh tham gia The Voice Kids với tâm thế trải nghiệm và được đánh giá tích cực. Dù không theo đuổi nghệ thuật như một hướng đi duy nhất, Linh vẫn duy trì hoạt động biểu diễn trong và ngoài trường như một cách rèn luyện kỹ năng và giữ sự gắn bó lâu dài.

Duy Linh tại chương trình The Voice Kids.

Bên cạnh đó, vai trò Phó ban Phóng viên - Podcast của CLB Ngoc Hoi News giúp Duy Linh rèn luyện khả năng lắng nghe, chọn lọc thông tin và truyền đạt nội dung một cách mạch lạc. Quá trình sản xuất podcast hình thành cho Linh thói quen đặt mình vào vị trí người tiếp nhận, từ đó điều chỉnh ngôn ngữ và giọng điệu phù hợp với từng bối cảnh.

Sau giai đoạn học tập trong nước và trải nghiệm trao đổi quốc tế, Duy Linh định hướng phát triển theo các lĩnh vực gắn với ngoại ngữ như biên - phiên dịch hoặc du lịch, đồng thời coi đây là nền tảng tài chính để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Linh cho rằng định hướng nghề nghiệp của người trẻ không nhất thiết phải cố định sớm, mà cần được hình thành qua trải nghiệm và va chạm thực tế. Gửi tới các sinh viên theo học ngành ngoại ngữ, Linh nhấn mạnh: Hãy học ngôn ngữ như một công cụ mở rộng thế giới quan và hiểu chính mình, đúng với tinh thần “HANU brings you to the world” của Trường Đại học Hà Nội, thay vì chỉ xem đó là phương tiện thi cử hay bằng cấp.

(Ảnh: NVCC)