Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ bí quyết cho thí sinh dự thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam 2018' Bùi Phương Nga là minh chứng cho câu nói 'tài sắc vẹn toàn'. Kể từ đạt danh hiệu cao tại cuộc thi nhan sắc danh giá cấp quốc gia, cuộc sống của 'nàng Hậu' luôn được công chúng ngưỡng mộ.

Bùi Phương Nga (sinh năm 1998) từng là Hoa khôi trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau đó, cô nổi tiếng với danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau 8 năm, cuộc sống của "nàng Hậu" cùng chồng là diễn viên Bình An luôn được công chúng ngưỡng mộ.

Các cô gái đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Á hậu Bùi Phương Nga sở hữu hai tấm bằng cử nhân ngành Tài chính của ĐH kinh tế Quốc dân và ngành Truyền thông xã hội tại Swinburne Việt Nam. Người đẹp nổi bật với bảng thành tích học tập giỏi với điểm trung bình các môn học là 4.49/5. Điểm luận án tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân của Phương Nga "gây choáng" thời điểm đó khi đạt 9,3.

​Mới đây, khi xuất hiện tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Phương Nga xuất hiện đầy rạng rỡ, nhan sắc vẫn không hề có sự thay đổi. Cô đã chia sẻ, danh hiệu Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội giúp cô đạt được thành công như hiện tại.

"Nàng Hậu" cho biết, khi chưa đăng ký dự thi, cô vẫn còn lo lắng, chần chừ. Nhưng cô luôn tâm niệm, nếu không cho bản thân cơ hội thì làm sao biết mình đi xa tới đâu. Do đó, hành trình của Phương Nga tại cuộc thi năm đó luôn tạo được dấu ấn cho công chúng, bởi sự thông minh trong cách ứng xử lẫn những màn trình diễn ấn tượng.

Sau ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, Bùi Phương Nga còn ghi dấu ấn khi vào top 10 Miss Grand International 2018. Cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như người dẫn chương trình, KOL và người mẫu thời trang. Á hậu Phương Nga luôn là tên tuổi được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Tần suất quảng cáo của cô thuộc hàng top hiện tại.

Ngoài công việc ra, cuộc sống gia đình của Bình An và Phương Nga luôn trở thành đề tài "hot" bởi sự dí dỏm của cả hai. Cặp đôi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc "khó đỡ", thậm chí "troll" nhau trên mạng.

Bình An và Phương Nga còn lan tỏa tình yêu của họ khi luôn dành thời gian chăm sóc đối phương. Trên vlog cá nhân, cả hai cho thấy một phương diện gần gũi, đời thường, không hề tỏ ra xa cách với khán giả. Vì lẽ đó, hai vợ chồng luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi đời tư sạch, hạnh phúc viên mãn.

Hiện tại, câu hỏi Á hậu Phương Nga có trở lại ngồi ghế giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn để ngỏ. Khán giả hy vọng mùa thi năm nay sẽ quy tụ nhiều "nàng Hậu" đình đám từ cuộc thi danh giá quốc gia sẽ góp mặt. Bởi Hoa hậu Việt Nam chính là bệ phóng cho nhiều cô gái thay đổi cuộc đời họ.