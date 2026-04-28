Nam sinh đa nhiệm chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương với loạt thành tích học thuật và Đoàn Hội ấn tượng

SVO - Trần Nam Huân (sinh năm 2004) sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng, là gương mặt tiêu biểu với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2023-2024, cùng nhiều thành tích học thuật như Quý quân Banking Professional 2024, Giải Ba Olympic Xác suất và Thống kê 2025, Top 10 EZ Invest 2025. Bên cạnh đó, Nam Huân còn ghi dấu ấn trong nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội với nhiều vai trò, giải thưởng và đóng góp nổi bật.

Từ cậu học trò miền núi đến “Sinh viên 5 tốt” Trung ương

Nam Huân sinh ra và lớn lên tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cậu lớn lên trong “không gian có mây, có núi và có những người đồng bào dân tộc sinh sống chan hòa”, nên sớm nuôi dưỡng tình yêu quê hương cùng niềm say mê học tập. Từ những năm học cấp hai, Nam Huân đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, như giải được các bài toán khó, viết được những bài văn hay và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi.

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm lớp 9, khi Nam Huân quyết định thử sức thi vào Trường THPT Chuyên Sơn La. “Mẹ ơi, con muốn thi ra Chuyên, để xem ngoài đó có gì, con thi thử sức thôi, không được con về học gần nhà”, Nam Huân nhớ lại. Quyết định ấy đã mở ra hành trình ba năm học phổ thông tại ngôi trường mơ ước, nơi cậu từng bước khẳng định bản thân và mở rộng khát vọng khám phá thế giới bên ngoài.

Nam Huân lớn lên tại quê nhà với không gian có mây, có núi và cộng đồng các dân tộc sống chan hòa.

Năm 18 tuổi, đứng trước nhiều lựa chọn, Nam Huân quyết định theo học lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng với niềm tin đây sẽ là môi trường giúp bản thân phát triển toàn diện về kiến thức và trải nghiệm. Tuy nhiên, những ngày đầu đại học không tránh khỏi bỡ ngỡ khi phải đối diện với khối lượng kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là các môn tính toán. “Mình từng nghĩ học đại học sẽ dễ, nhưng thực tế chỉ dễ với những ai thực sự chăm chỉ và nỗ lực”, cậu chia sẻ. Trải qua giai đoạn “trật nhịp”, Nam Huân dần thích nghi, cải thiện GPA, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học và các vai trò trong tổ chức sinh viên.

Quá trình rèn luyện được cụ thể hóa bằng những thành tích nổi bật, trong đó có danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023-2024, cùng danh hiệu cấp Thành phố hai năm liên tiếp và cấp Học viện ba năm liên tiếp. Ngay từ năm nhất, sau khi tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Nam Huân bắt đầu tìm hiểu về danh hiệu này và xây dựng cho mình một lộ trình rõ ràng. “Mình lập một chiếc folder tên ‘Road to SV5T’, đối chiếu từng tiêu chí để xem mình thiếu gì và bổ sung dần”, cậu cho biết. Từ việc tham gia các khóa học kỹ năng, tọa đàm hội nhập đến nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện như Mùa hè xanh hay đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi THPT Quốc gia, mỗi bước đi đều được Nam Huân chủ động lên kế hoạch và kiên trì thực hiện.

Nam Huân nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023-2024.

Ở mỗi giai đoạn, Nam Huân đều duy trì thói quen đặt mục tiêu và tự đánh giá tiến độ hằng ngày để cân bằng giữa học tập, hoạt động và nghiên cứu. “Có những mục tiêu tưởng chừng rất lớn, nhưng nếu mỗi ngày làm một chút, cố gắng một chút thì đến một lúc nào đó sẽ hoàn thành trong sự bất ngờ của chính mình”, Nam Huân chia sẻ. Khi hành trình 4 năm đại học dần khép lại, điều Nam Huân tự hào không chỉ là những danh hiệu đạt được, mà còn là việc chưa từng bỏ cuộc, dám ước mơ và kiên trì theo đuổi đến cùng để hoàn thiện bản thân ở tuổi 22.

Bí quyết cân bằng học tập - hoạt động - nghiên cứu khoa học

Để đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt ở nhiều cấp, Nam Huân cho rằng yếu tố cốt lõi là khả năng cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Trên cơ sở đó, nam sinh chủ động xây dựng cho mình những nguyên tắc rõ ràng trong từng mảng. Với học tập, cậu sắp xếp thời khóa biểu theo hướng liên kết các môn học bổ trợ trong cùng học kỳ, ưu tiên khung giờ phù hợp với khả năng tiếp thu để tối ưu hiệu quả. Đồng thời, Nam Huân chủ động lựa chọn nhóm học tập có cùng tinh thần cầu tiến, phân công công việc theo thế mạnh để đảm bảo chất lượng chung. Bên cạnh đó, việc học nhóm, chia thời gian trong ngày thành các khối hợp lý, chủ động xin tài liệu và kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước, cũng như chuẩn bị bài trước khi lên lớp là những phương pháp giúp Nam Huân duy trì kết quả học tập ổn định.

Nam Huân theo đuổi nghiên cứu khoa học với tinh thần chủ động, kiên trì.

Đối với hoạt động ngoại khóa, Nam Huân bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ bộ tiêu chí, từ đó lựa chọn các chương trình phù hợp để tích lũy. Cậu chủ động xây dựng mạng lưới thông tin đa kênh thông qua các fanpage, nhóm sinh viên nhằm cập nhật kịp thời các cơ hội tham gia hoạt động. Với những chương trình dài ngày như Mùa hè xanh, Nam Huân lên kế hoạch học tập từ sớm để không bị gián đoạn. Không dừng lại ở vai trò tham gia, cậu còn tích cực đề xuất, tổ chức các chương trình nhằm rèn luyện kỹ năng quản lý, điều phối và làm việc thực tiễn.

Trong nghiên cứu khoa học, Nam Huân đạt nhiều kết quả như Giải Nhất cấp khoa Tài chính, Giải Ba cấp Học viện, Giải Nhì Poster năm 2025 và có 10 bài viết tại các hội thảo; Nam Huân cho rằng sự kiên trì trong nghiên cứu đến từ vai trò định hướng của giảng viên, giúp cậu từng bước hoàn thiện kỹ năng và tăng tính chủ động. Nam Huân cũng nhận thấy sự phối hợp trong nhóm là yếu tố quan trọng giúp duy trì tiến độ, khi các thành viên cùng chia sẻ công việc, vượt áp lực và hoàn thiện đề tài.

Nam Huân là một trong ba đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng lần thứ XVI.

Gia đình cũng là điểm tựa tinh thần lớn trong suốt hành trình này. Dù không theo lĩnh vực nghiên cứu, bố mẹ luôn âm thầm ủng hộ, đồng hành và nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe. “Điều bố mẹ quan tâm nhất không phải là mình đạt được gì, mà là mình có khỏe mạnh, vui vẻ hay không”, Nam Huân chia sẻ. Chính sự động viên đó đã giúp cậu thêm vững tin để tiếp tục theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu một cách lâu dài.

Mỗi trải nghiệm là một bước trưởng thành trên hành trình hoàn thiện bản thân

Bên cạnh thành tích học tập, Nam Huân, còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật như Quý quân Banking Professional 2024, Giải Ba Olympic Xác suất và Thống kê 2025, Top 10 EZ Invest 2025. Với Nam Huân, mỗi cuộc thi đều là cơ hội để thử sức và học hỏi. Tại Banking Professional, Nam Huân lần đầu tiếp cận báo cáo tài chính doanh nghiệp, vận dụng kiến thức trên giảng đường để xây dựng phương án hỗ trợ khách hàng trong các tình huống thực tiễn. Trong khi đó, các cuộc thi như Olympic Xác suất và Thống kê hay EZ Invest giúp cậu đi sâu vào tư duy tính toán, rèn luyện khả năng phân tích và giữ sự tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác.

Nam Huân tham dự Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Nhân dân Việt Nam – Trung Quốc năm 2025.

Song song với việc học, Nam Huân từng đảm nhiệm nhiều vai trò như Nguyên Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, đồng sáng lập fanpage Sinh viên 5 tốt và Phó ban Truyền thông Đội Sinh viên Tình nguyện, qua đó rèn luyện tư duy tổ chức, khả năng điều phối và kỹ năng kết nối tập thể.

Từ nền tảng những trải nghiệm đó, Nam Huân tiếp tục mở rộng hành trình của mình khi trở thành đại biểu tham dự Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc năm 2025 và tham luận tại Đại hội Hội Sinh viên Học viện. Tại chương trình quốc tế, cậu có cơ hội chứng kiến không khí hữu nghị giữa hai quốc gia và ấn tượng với thông điệp “Việt Nam luôn là người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc”, qua đó nhận ra bản thân cần tiếp tục cố gắng vì dù ở vị trí nào, việc tạo ra giá trị cho cộng đồng cũng chính là cách đóng góp cho đất nước.

Tại Đại hội Hội Sinh viên, trong vai trò đại diện trình bày tham luận về phong trào Sinh viên 5 tốt, Nam Huân xem đây là dấu mốc đáng nhớ khi cảm nhận rõ sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo. Từ những trải nghiệm trong nước đến quốc tế, cậu nhận ra mỗi cột mốc đều góp phần định hình tư duy, trách nhiệm và khẳng định rằng tuổi trẻ chỉ có ý nghĩa khi biết đóng góp cho cộng đồng.

Nam Huân tham gia Chiến dịch Mùa hè Xanh 2024 tại Tuyên Quang.

Theo đuổi phân tích tài chính và tiếp tục lan tỏa giá trị từ phong trào sinh viên

Nam Huân cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung phát triển theo hướng chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, với mục tiêu trở thành chuyên viên phân tích tài chính sau khi tốt nghiệp. Theo Nam Huân, điều này giúp cậu vận dụng hiệu quả kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn công việc, đồng thời cậu dự định tiếp tục học thêm các chứng chỉ chuyên môn, tham gia các khóa học về phân tích dữ liệu và trau dồi kỹ năng mềm. Nam Huân cho rằng giỏi chuyên môn thôi chưa đủ, mà khả năng truyền đạt, thuyết phục cùng các kỹ năng cơ bản khác sẽ giúp hoàn thiện công việc, tối ưu thời gian và nâng cao chất lượng.

Dù không còn giữ vai trò trong tổ chức Đoàn - Hội, Nam Huân vẫn tham gia hỗ trợ với tư cách cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và đồng hành cùng sinh viên; cậu cho rằng hoạt động phong trào là cách rèn luyện bản thân, không chỉ là tổ chức sự kiện. Từ quá trình đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và các thành tích học tập, Nam Huân nhận định kết quả đến từ sự kiên trì, đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động thử sức và rèn khả năng cân bằng giữa học tập với hoạt động thông qua kỷ luật và cách làm việc có kế hoạch.

Nam Huân nhận khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn khóa 2022-2026.

Nhìn nhận về giá trị của hành trình phát triển bản thân, Nam Huân cho rằng danh hiệu và giải thưởng là những dấu mốc đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là những mối quan hệ, sự thấu cảm với cộng đồng và bản lĩnh trước thất bại. “Phát triển bản thân không chỉ để tỏa sáng cho riêng mình, mà để có đủ năng lực và tâm thế trao đi giá trị cho xã hội. Với mình, tuổi trẻ là một bức tranh rực rỡ và mỗi nỗ lực nhỏ hôm nay chính là một gam màu góp phần hoàn thiện bức tranh đó”, Nam Huân kết lời.

(Ảnh: NVCC)