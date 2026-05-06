Niềm đam mê nét đẹp truyền thống của cô họa sĩ trẻ

SVO - Hà Thị Tố Nga (2004) là cô họa sĩ với các tác phẩm minh họa kỹ thuật số mang nét đẹp truyền thống đang thu hút cộng đồng mạng dạo gần đây. Từ bộ tranh “Mỹ vị hầm ngục (phong cách tranh Đông Hồ)” đến “Tố Nữ”, Tố Nga mong muốn thông qua những bức tranh hiện đại để lan tỏa niềm yêu thích mỹ thuật dân gian đến người trẻ.

Sinh ra tại Bắc Giang, từ bé, Tố Nga đã có niềm yêu thích với hội họa. Gia đình Nga không có ai theo nghệ thuật và chỉ xem việc vẽ vời là sở thích cá nhân. Vì thế, để chứng minh cho bố mẹ thấy việc vẽ có thể mang lại thu nhập, Nga đã tự mày mò kiếm tiền từ sớm. “Hồi đấy gia đình tớ và mọi người ở quê không công nhận đây là một ngành kiếm ra tiền. Nhắc đến vẽ mọi người chỉ nghĩ đến ngành kiến trúc sư.” - Nga chia sẻ.

Tố Nga có thể dành hàng giờ chìm đắm vào việc vẽ. (Ảnh: Bảo Long)

“Sau đó, tớ đã tự tìm tòi kiếm tiền bằng việc nhận vẽ tranh theo yêu cầu. Dần dần, bố mẹ cũng nhận ra và ủng hộ con đường của tớ.” Công việc đầu tiên không chỉ giúp Nga thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ, mà còn mở ra hướng đi cho đam mê của bản thân. “Trước đây, tớ cũng không nghĩ là họa sĩ minh họa thì có thể kiếm sống bằng việc vẽ tranh. Sau này tớ nhận ra là những sản phẩm do họa sĩ tạo ra có giá trị nhiều hơn là mình nghĩ. Vì thế, tớ muốn đi theo con đường này.”

Vẽ là ước mơ, là động lực để Nga chứng minh bản thân. (Ảnh: NVCC)

Từ cổ phục Việt và những truyện cổ tích

Ban đầu, tranh của Nga thường được vẽ theo phong cách hoạt họa Nhật Bản (anime). Đến khi lên đại học, được học tập và gặp gỡ những người theo đuổi hội họa chuyên nghiệp, Tố Nga dần tìm ra phong cách vẽ của mình. “Trước khi lên đại học, tớ vẽ giống kiểu anime của Nhật. Lên đại học và được tiếp xúc với ký họa, tớ cảm thấy tớ thích bám sát vẻ đẹp của con người thật hơn là nét cách điệu mạnh như hoạt hình.” - Nga bày tỏ.

Các bức tranh ngày trước của Nga lấy cảm hứng từ các bộ phim truyện Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

Tố Nga chia sẻ rằng các bức tranh của cô chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi truyện cổ tích. “Truyện cổ tích ngày xưa tớ rất thích. Tớ đọc rất nhiều phiên bản của cùng một câu chuyện từ nhiều dân tộc khác nhau, nên cái dân gian đấy cũng ảnh hưởng đến cả nét vẽ của tớ luôn.” - Nga nói.

“Ngày bé, lúc đọc truyện cổ tích và đồng thời xem các bộ phim của Hàn, Trung, tớ đã có thắc mắc: sao trang phục truyền thống của họ thay đổi nhiều như vậy?, sao trong minh họa truyện cổ người Việt mình chỉ mặc khăn đóng và áo dài thôi?, có thật là cổ phục Việt không thay đổi gì suốt cả nghìn năm lịch sử không?” - Nga chia sẻ.

Tranh minh họa cổ phục của người Việt xưa của Tố Nga. (Ảnh: NVCC)

Sự tò mò và mong muốn được hiểu nhiều hơn về cổ phục của người Việt cũng chính là động lực thúc đẩy Tố Nga lựa chọn nghiên cứu và áp dụng nét đẹp truyền thống vào tranh của mình. “Lúc bắt đầu, tớ cảm thấy đây là chuyện chưa có ai làm và tớ muốn làm để có thêm nhiều người cùng làm công việc này.”

Tranh minh họa của Nga về các loại giáp cổ của người Việt. (Ảnh: Bảo Long)

Kết hợp nét đẹp truyền thống trong tranh hiện đại

Đối với Tố Nga, việc đưa những yếu tố truyền thống vào tranh minh họa kỹ thuật số (digital painting) không đơn thuần là sao chép nguyên bản mà là sự tìm hiểu và nghiên cứu nghiêm túc. Theo Nga: để đưa được yếu tố truyền thống vào tranh thì cần bắt đầu từ việc tìm kiếm và đọc các tài liệu liên quan, từ đó chắt lọc và lựa chọn những chi tiết có thể mang vào được trong tranh.

“Khi tìm tư liệu dân gian, tớ luôn cố gắng tìm về tư liệu gốc, ảnh cổ và so sánh với những hiện vật còn hiện diện ngày nay để nắm được những chi tiết nguyên bản của nó như thế nào, đã thay đổi ra sao và làm thế nào để trông nó đẹp nhất.”- Nga chia sẻ.

Bức Thần Bạch Mã trong bộ tranh Ba Con Ngựa của Tố Nga có các họa tiết trang trí được phục dựng dựa trên hiện vật cổ. (Ảnh: NVCC)

“Như bức Thần Bạch Mã này, tớ tham khảo rất nhiều hình ảnh hoa văn thời Lý - Trần, xuất phát từ truyền thuyết khi vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Thăng Long, gặp khó khăn trong việc xây đắp thành và được thần Long Đỗ hiển linh thành ngựa trắng phù trợ.” - Nga thuật lại. “Bức Ngựa Chín Hồng Mao, tớ cũng tham khảo hình ảnh ngựa giấy cổ, ngựa thờ trong các đền ở xung quanh Hà Nội.”

Tranh Ngựa Chín Hồng Mao của Nga được minh họa dựa trên ngựa giấy và tượng ngựa thờ trong các đền. (Ảnh: NVCC)

“Còn khi vẽ bộ Mỹ vị hầm ngục, tớ đã tìm hiểu thêm về dòng tranh Đông Hồ, tìm được cả những bức tranh được sáng tác vào thời kỳ Cách mạng, và cả thời điểm trước đó.”- Nga nói. “Một số người hiểu nhầm và đánh giá sai về tranh Đông Hồ là có nét vẽ ngô nghê và không khó để vẽ. Tớ cảm thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Có thể do mọi người chỉ tiếp xúc được với một số bức tranh còn sót lại sau quá trình đứt gãy của làng nghề, nên không thấy được sự phong phú và giàu có về nội dung của loại tranh này. Trong quá trình nghiên cứu, tớ tìm thấy rất nhiều bức tranh với nhiều chủ đề, qua đó thấy được tranh Đông Hồ có rất nhiều kỹ thuật và chứa đựng sự tài năng, sáng tạo của người nghệ nhân.”

Bộ tranh Mỹ vị hầm ngục của Tố Nga được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ làm sống lại những nét đẹp dân gian qua những bức tranh của mình, Tố Nga còn cố gắng kết hợp những yếu tố hiện đại để mang lại sự gần gũi cho người xem. “Bộ tranh Tố Nữ của tớ là tác phẩm phái sinh từ bộ tranh Hàng Trống. Tớ đã thay đổi ở một số yếu tố để tác phẩm mang tính cá nhân hơn.”

Bộ tranh Tố Nữ của Tố Nga được lựa chọn để trưng bày triển lãm. (Ảnh: Bảo Long)

“Ví dụ như bình hoa trong tranh Hàng Trống có một bình là hoa sen và ba bình còn lại là hoa mẫu đơn. Và tất cả được vẽ bằng tông màu cam đỏ. Nên tớ quyết định đổi hai bình thành hoa dơn và hoa hồng đỏ. Hoa hồng ngày xưa chắc là không có đâu. Nhưng tớ thấy hiện tại hoa hồng rất phổ biến trong đời sống. Thế là tớ đã thêm yếu tố đấy vào.” - Nga chia sẻ.

Tố Nữ minh họa của Tố Nga khi đặt bên cạnh tranh gốc Hàng Trống. (Ảnh: NVCC)

Bộ tranh “Mỹ vị hầm ngục (phong cách tranh Đông Hồ)” là tác phẩm Nga vẽ lại các nhân vật từ bộ anime cùng tên, đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ các bạn trẻ. “Khi vẽ bộ này, tớ cố gắng tái hiện những chi tiết của nhân vật theo phong cách tranh Đông Hồ. Tớ mô phỏng các động tác trong tranh Đông Hồ lên các nhân vật trong phim sao cho phù hợp và chỉ thay đổi những chi tiết gắn với nhân vật.” - Nga nói. “Tớ cũng tìm cách để in tranh lên các chất liệu truyền thống như giấy dó.”

Các nhân vật của bộ Mỹ vị hầm ngục được Nga điều chỉnh phù hợp với tư thế của nhân vật trong tranh Đông Hồ. (Ảnh: NVCC)

Nỗ lực của Nga đã được đền đáp khi các tác phẩm của cô nhận được những lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Trên trang các nhân, những bài đăng đăng tải tranh vẽ của Nga nhận được nhiều bình luận và chia sẻ. “Tớ nhận ra là người lớn rất thích Bộ tranh Ba Con Ngựa” của tớ, không chỉ các có các cô chú mà cả các bác 50 60 tuổi cũng quan tâm và dành lời khen cho tớ.”

Những bình luận dành lời khen cho các tác phẩm của Tố Nga. (Ảnh chụp màn hình)

Tố Nga chia sẻ thêm: “Bức Cộng Mệnh Điểu của tớ còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn, nhiều anh chị vẽ lại Cộng Mệnh Điểu theo phong cách của họ. Có một anh còn bình luận chia sẻ bài thơ anh viết về Cộng Mệnh Điểu, Tớ cảm thấy đấy là sự công nhận dành cho sự cố gắng của mình.”

Bức tranh Cộng Mệnh Điểu của Tố Nga minh họa loài chim linh thiêng có hai đầu, xuất hiện trong Kinh Phật, nhận được nhiều sự yêu thích. (Ảnh chụp màn hình)

Xếp lại những bức tranh chứa đựng bao tâm huyết, điều làm Tố Nga cảm thấy tự hào không chỉ là những tác phẩm hoàn thiện trên tay mà còn là niềm phấn khởi khi điều bản thân cô theo đuổi đã truyền cảm hứng, niềm yêu thích nét đẹp truyền thống cho nhiều người trẻ.

Nga bật mí mong muốn được thử sức với nhiều loại chất liệu truyền thông hơn nữa. (Ảnh: Bảo Long)

Tố Nga chia sẻ thêm: “Nghệ thuật là một dòng chảy và tớ muốn vẻ đẹp truyền thống của ông cha được sống mãi trong dòng chảy đó. Sắp tới, tớ mong muốn được thử sức với tranh lụa thật.”