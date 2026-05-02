Lê Văn Quang - sinh viên Đại học Thủy lợi đạt GPA 3,94/4,0, giành chức vô địch Olympic Tin học quốc gia

SVO - Từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu đại học, Lê Văn Quang (sinh năm 2004) - sinh viên Trường Đại học Thủy lợi đã duy trì GPA 3,94/4,0, đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc ngành Công nghệ thông tin. Đồng thời nam sinh giành nhiều giải thưởng học thuật, trong đó có chức vô địch Olympic Tin học quốc gia năm 2025.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, Văn Quang sớm hình thành nhận thức rõ ràng về giá trị của lòng biết ơn và xem đây như một điểm tựa tinh thần để bản thân nhìn nhận hoàn cảnh cũng như định hướng quá trình học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, khi bắt đầu học tập trong môi trường đại học, Văn Quang phải đối diện với nhiều thay đổi cùng lúc. Việc Văn Quang rời xa gia đình, gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với môi trường mới và đối mặt với các vấn đề cá nhân đã tác động trực tiếp đến kết quả học tập của anh trong học kỳ đầu. Giai đoạn này đặt ra yêu cầu để Văn Quang phải điều chỉnh cả về tâm lý lẫn phương pháp học tập nhằm từng bước ổn định và thích nghi với môi trường mới.

Trong giai đoạn này, sự hỗ trợ từ thầy Trương Xuân Nam - cố vấn học tập cùng sự đồng hành của bạn bè đã giúp Văn Quang từng bước ổn định việc học và xác định lại mục tiêu cá nhân. Những định hướng kịp thời từ giảng viên và môi trường bạn bè tích cực trở thành yếu tố quan trọng giúp nam sinh điều chỉnh phương pháp học tập và củng cố tinh thần. Chia sẻ về khoảng thời gian này, Quang cho biết: “Mình luôn biết ơn thầy và các bạn vì đã giúp mình nhìn rõ hướng đi. Từ đó, mình có động lực để cải thiện bản thân và tập trung hơn vào việc học”.

Sau giai đoạn thích nghi, Văn Quang từng bước cải thiện kết quả học tập. Hiện tại, Quang đạt GPA toàn khóa 3,94/4,0, trong đó năm học 2024-2025 đạt 4,0/4,0 và được công nhận là Sinh viên xuất sắc nhất ngành Công nghệ thông tin. Quang cũng nhận học bổng khuyến khích học tập 5/7 học kỳ và học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm và gia đình” trong các năm 2023, 2024.

Văn Quang cùng nhóm giành chức vô địch Olympic Tin học quốc gia năm 2025.

Ở các cuộc thi học thuật, Văn Quang đạt giải Vô địch Olympic Tin học quốc gia năm 2025, trước đó nhận giải Khuyến khích năm 2024. Trong lĩnh vực khác, Quang đạt giải Nhì Olympic các môn khoa học Mác-Lênin cấp trường năm 2024 và giải Khuyến khích Tiếng Anh cấp trường. Trong nghiên cứu khoa học, Quang đạt giải Ba cấp trường năm 2024 và giải Nhất cấp khoa năm 2023, 2024.

Bên cạnh học tập, Văn Quang tham gia hoạt động phong trào với vai trò Lớp trưởng lớp 64CNTT3, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thông tin và được khen thưởng vì những đóng góp trong giai đoạn 2022-2024. Ở lĩnh vực thể thao, Quang đạt Huy chương Bạc giải bơi truyền thống của trường.

Hiện tại, Văn Quang đang làm việc tại FPT Software với vị trí Kỹ sư hệ thống, từng bước vận dụng kiến thức chuyên môn vào môi trường thực tế. Từ trải nghiệm của mình, Quang cho rằng quá trình học tập không dừng lại ở giảng đường mà cần được tiếp nối bằng việc chủ động học hỏi và thích nghi trong công việc. “Mình sẽ tiếp tục học hỏi để hoàn thiện bản thân và làm tốt hơn trong công việc”, Quang chia sẻ.

Từ hành trình cá nhân, Văn Quang gửi tới sinh viên trẻ thông điệp về việc nhìn nhận khó khăn như một phần tất yếu của quá trình trưởng thành, đồng thời giữ vững sự kiên trì và tinh thần cầu thị. Theo nam sinh, việc xác định rõ mục tiêu, tận dụng sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và duy trì thái độ học tập nghiêm túc là những yếu tố quan trọng giúp mỗi sinh viên từng bước nâng cao năng lực và thích ứng với yêu cầu của môi trường nghề nghiệp.

