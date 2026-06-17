Cử nhân Bách Khoa khẳng định bản lĩnh hội nhập qua cú đúp học bổng châu Á

Nguyễn Song Thái Phan xuất sắc tốt nghiệp Cử nhân loại Giỏi tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nền tảng chuyên môn vững chắc từ ngôi trường kỹ thuật hàng đầu

Hành trình chinh phục những cột mốc ấn tượng của Thái Phan bắt đầu từ sự nghiêm túc và tính kỷ luật cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Lựa chọn một môi trường nổi tiếng với sự khắt khe về học thuật, nam sinh quyết định không đợi đến kỳ thực tập mới cọ xát thực tế. Ngay từ năm thứ hai đại học, anh đã chủ động "gõ cửa" các phòng thí nghiệm chuyên ngành để xin tham gia nghiên cứu. Chính những năm tháng sớm miệt mài bên máy móc và các đề tài thực tiễn đã giúp Thái Phan tích lũy một nền tảng thực tế vững vàng, biến giải Ba tại Cuộc thi "Hóa học Xanh", do Trường Hóa và Khoa học sự sống tổ chức thành một kết quả tất yếu. Thành tích này không đơn thuần là một giải thưởng phong trào, mà là lời khẳng định cho tư duy làm khoa học nghiêm túc và có chiều sâu của nam sinh Gen Z. Chia sẻ về những ngày tháng rèn luyện trên giảng đường, Thái Phan tâm sự: “Môi trường tại Bách khoa rèn luyện cho mình sự bền bỉ và tư duy logic sắc bén. Mình luôn tâm niệm rằng, khoa học không chỉ nằm trên những trang giấy hay gói gọn trong phòng thí nghiệm, mà phải thực sự gắn liền với các vấn đề của đời sống và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng”.

Giải Ba Cuộc thi Hoá học Xanh là bảo chứng cho năng lực nghiên cứu gắn liền với thực tiễn của nam sinh Bách khoa.

Bước ra thế giới với cú đúp học bổng tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Không giới hạn khát vọng học hỏi trong nước, Thái Phan chủ động tìm kiếm cơ hội để cọ xát tại các nền giáo dục hàng đầu châu Á. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kiến thức lẫn kỹ năng đã mang về cho nam sinh Bách khoa những thành quả rực rỡ, đó là Học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc cho chương trình trao đổi một kỳ tại Đại học Ulsan và Học bổng trao đổi ngắn hạn (2 tháng) tại Đại học Osaka, Nhật Bản. Việc liên tiếp đặt chân đến hai quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển bậc nhất khu vực là cơ hội vàng để Thái Phan tiếp cận những công nghệ tiên tiến, đồng thời học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nhớ lại những trải nghiệm tại môi trường quốc tế, chàng trai Gen Z chia sẻ: “Việc bước ra khỏi vùng an toàn để học tập tại Hàn Quốc và Nhật Bản mang đến cho mình những bài học vô giá. Những cú sốc văn hóa ban đầu không làm mình chùn bước, ngược lại, nó rèn giũa cho mình khả năng thích nghi linh hoạt, bồi đắp thế giới quan và sự tự tin để sẵn sàng làm việc trong bất kỳ môi trường đa quốc gia nào”.

Những chuyến trao đổi học tập tại Đại học Osaka (Nhật Bản) và Đại học Ulsan (Hàn Quốc) giúp Thái Phan mở rộng tầm nhìn toàn cầu.

Phá vỡ định kiến bằng sự đa năng và tư duy ngôn ngữ

Nhiều người thường mặc định, sinh viên Kỹ thuật sẽ khô khan và chỉ mạnh về những con số, nhưng Thái Phan đã chứng minh điều ngược lại. Bên cạnh bảng thành tích học tập và nghiên cứu đáng nể, anh còn bộc lộ tố chất lãnh đạo khi đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Pháp, Đại học Bách khoa Hà Nội. Việc đam mê và trau dồi ngoại ngữ trong một ngôi trường kỹ thuật giúp Thái Phan xây dựng một hồ sơ năng lực toàn diện, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Với anh, ngôn ngữ chính là nhịp cầu kết nối tư duy kỹ thuật với thế giới rộng lớn. “Ngôn ngữ là công cụ đắc lực nhất để xóa bỏ mọi rào cản. Việc thông thạo ngoại ngữ giúp một người làm kỹ thuật không bị bó hẹp trong chuyên môn hẹp, mà có thể tự do giao tiếp, trao đổi ý tưởng và khai phá những cơ hội hợp tác không giới hạn trên phạm vi toàn cầu”, Thái Phan khẳng định.

Đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB tiếng Pháp, Thái Phan cho thấy sự toàn diện của một sinh viên Kỹ thuật hội nhập.

Nhìn lại chặng đường từ những ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm Bách khoa đến việc tự tin sải bước tại các trường đại học danh giá ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Nguyễn Song Thái Phan đã tự tay viết nên một định nghĩa mới về người trẻ hiện đại “Giỏi chuyên môn, sắc bén trong tư duy và không bao giờ ngần ngại bước ra thế giới”.

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