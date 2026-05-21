Nam sinh Thủy lợi và hành trình học tập, rèn luyện để được kết nạp Đảng tại Quảng trường Ba Đình

SVO - Đặng Tuấn Anh (năm cuối, ngành Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Thủy lợi) là sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào của Nhà trường. Trong quá trình học tập và rèn luyện, Tuấn Anh duy trì điểm rèn luyện loại Tốt nhiều học kỳ, tham gia nhiều hoạt động thanh niên và vinh dự được kết nạp Đảng tại Quảng trường Ba Đình, vào đầu tháng 5 năm 2026.

Từng bước trưởng thành từ môi trường đại học

Sinh ra và lớn lên tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, Tuấn Anh xem thời gian học tập tại trường là cơ hội để tích lũy kiến thức chuyên môn, đồng thời trải nghiệm và hoàn thiện bản thân trong môi trường đại học.

Trong quá trình học tập, Tuấn Anh tham gia các hoạt động do Nhà trường, Khoa Điện - Điện tử và tổ chức Đoàn - Hội triển khai. Môi trường học tập cùng các hoạt động sinh viên đã giúp anh có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm. Sự quan tâm, hỗ trợ dành cho sinh viên dân tộc thiểu số cũng tạo điều kiện để Tuấn Anh tiếp tục học tập và định hướng cho kế hoạch phát triển của bản thân.

Tuấn Anh chia sẻ: “Mình luôn cảm nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ thầy cô, Nhà trường cũng như các tổ chức Đoàn - Hội. Điều đó giúp mình có thêm động lực để cố gắng học tập, chủ động hoàn thiện bản thân và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, khoa và nhà trường”.

Không chỉ chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, Tuấn Anh còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể và duy trì tinh thần học tập nghiêm túc. Kết quả học tập và rèn luyện của anh có nhiều chuyển biến tích cực qua từng học kỳ.

Với nam sinh, hành trình trưởng thành tại giảng đường đại học không chỉ được đo bằng điểm số mà còn nằm ở sự thay đổi trong suy nghĩ, ý thức và tinh thần trách nhiệm của bản thân. Từ một sinh viên dân tộc Sán Dìu mang nhiều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường đại học, anh từng bước khẳng định mình bằng sự kiên trì, chủ động và tinh thần không ngừng học hỏi.

Từ phong trào sinh viên đến dấu mốc đứng vào hàng ngũ của Đảng

Bên cạnh việc học tập ngành Kỹ thuật điện tại Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Thủy lợi, Tuấn Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên của Nhà trường. Với anh, mỗi hoạt động không chỉ là cơ hội trải nghiệm mà còn giúp bản thân rèn luyện kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và sự tự tin trong môi trường đại học.

Đặng Tuấn Anh (thứ hai, từ trái sang) cùng các đảng viên Chi bộ Điện 3 tại lễ kết nạp đảng viên tổ chức ở Quảng trường Ba Đình, tháng 5/2026.

Trong thời gian học tập tại trường, Tuấn Anh tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như Ngày hội việc làm (Job Fair) năm 2026, Lễ chào cờ tháng 4/2026, chương trình “Bánh Chưng Xanh” do Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện tổ chức, cùng các hoạt động phong trào, thể thao của lớp và Khoa Điện - Điện tử. Thông qua những hoạt động này, Tuấn Anh dần hoàn thiện kỹ năng làm việc tập thể, nâng cao tinh thần sẻ chia và ý thức cống hiến cho cộng đồng.

Tuấn Anh chia sẻ: “Mình cảm thấy các hoạt động Đoàn - Hội giúp bản thân học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong cuộc sống. Đây cũng là môi trường để mình tự tin hòa nhập và trưởng thành hơn”.

Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình rèn luyện của Tuấn Anh là khi được kết nạp Đảng tại Quảng trường Ba Đình, vào những ngày đầu tháng Năm vừa qua. Với Tuấn Anh, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là kết quả của quá trình phấn đấu, học tập và rèn luyện dưới sự quan tâm, định hướng của Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi.

Đặng Tuấn Anh (thứ ba, từ phải sang) cùng TS Nguyễn Nhất Tùng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Điện - Điện tử, tại Phủ Chủ tịch.

Trong quá trình học tập, Tuấn Anh đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua đó, nâng cao nhận thức chính trị và hiểu rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Việc Nhà trường quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển Đảng trong sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, đã trở thành động lực để Tuấn Anh tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân.

“Mình rất xúc động và tự hào khi được kết nạp Đảng tại Quảng trường Ba Đình. Đây là dấu mốc quan trọng, nhắc nhở mình phải tiếp tục cố gắng trong học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn”, Tuấn Anh chia sẻ.

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, Tuấn Anh luôn giữ tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Trong thời gian tới, Tuấn Anh cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên đến các bạn sinh viên trong môi trường đại học.

(Ảnh: NVCC)