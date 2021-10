Nhan sắc ngọt ngào của thí sinh Miss World Vietnam bị hiểu lầm là ‘bông hồng lai’

SVVN - Nguyễn Linh Nhi là sinh viên năm 3, ngành Quản trị Kinh doanh Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Hiện tại ngoài viêc học ở trường, Linh Nhi đang làm chủ sở hữu 5 cửa hàng tại Nghệ An, bao gồm: 1 cửa hàng giày, 1 nhà sách và 3 siêu thị mini. Trong đó có một số mô hình từng đoạt giải thưởng: Quán quân cuộc thi Start-up sinh viên của Tỉnh Đoàn Nghệ An (2018) và Giải Ba khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo của Sở hoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An (2019).