Nhật Bản bảo hộ bản quyền giọng nói của người nổi tiếng

Linh Vân

SVO - Một hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản đã nhất trí rằng, tiếng nói của cá nhân cần được bảo vệ theo luật hình sự và quyền hình ảnh, trong bối cảnh gia tăng việc sử dụng trái phép giọng nói của người nổi tiếng bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Thỏa thuận này đạt được trong cuộc họp đầu tiên của hội đồng về các yêu cầu bồi thường dân sự liên quan đến việc sử dụng trái phép hình ảnh và giọng nói của người nổi tiếng bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Bộ dự kiến ​​sẽ biên soạn hướng dẫn về phạm vi và tiêu chuẩn đối với các hành vi bất hợp pháp theo luật hiện hành vào mùa Hè này.

Đã có sự gia tăng các trường hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh được huấn luyện trên giọng nói của các diễn viên lồng tiếng và ca sĩ để tạo ra các bản "cover AI" của các bài hát, và trong đó hình ảnh và video của các diễn viên bị AI chỉnh sửa để tạo ra các video giả mạo khiêu dâm.

Bộ đặt mục tiêu tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nạn nhân trong các trường hợp này khởi kiện bằng cách soạn thảo các hướng dẫn này.

Linh Vân
nippon
