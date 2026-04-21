Tinder sử dụng quét mắt để chống lừa đảo tình cảm ngày càng tăng

SVO - Tinder là một trong số nhiều công ty đang hợp tác với World (trước đây là Worldcoin) để cho phép người dùng chứng minh họ là người thật, không phải bot, thông qua công nghệ quét mắt.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, các đối tượng xấu đã bắt đầu lợi dụng công nghệ này để thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm trên nhiều nền tảng, bao gồm cả ứng dụng hẹn hò. Tinder cảnh báo rằng, những kẻ lừa đảo dạng này thường hoạt động chuyên nghiệp.

Công ty cũng chỉ ra một số dấu hiệu cảnh báo phổ biến như: "Nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện ra ngoài ứng dụng, thể hiện “hoàn hảo đến mức phi thực tế” hoặc có hành vi “love bombing” (tấn công dồn dập bằng sự quan tâm, tình cảm), né tránh gặp mặt trực tiếp, hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay tài chính...".

World cho biết: “Chúng tôi đang đưa việc xác minh con người thật vào các nền tảng nơi người dùng dành phần lớn thời gian. Từ hẹn hò, sự kiện trực tiếp đến trò chơi điện tử, World ID đang dần trở thành lớp xác thực độ tin cậy cho những trải nghiệm quan trọng nhất”.

World hiện đã hợp tác với Match Group, công ty mẹ của Tinder, để triển khai thử nghiệm công nghệ World ID tại Nhật Bản. Người dùng tại Mỹ và Nhật Bản sắp tới sẽ có thể sử dụng phương thức xác minh “bảo toàn quyền riêng tư” nhằm đảm bảo họ đang kết nối với người thật, không phải robot.

Yoel Roth, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách an toàn và niềm tin tại Match Group, cho biết: “Tại Tinder, việc giúp cộng đồng người dùng cảm thấy an toàn và tự tin trong mỗi kết nối luôn là trọng tâm. Việc hợp tác với World ID là bước tiến tự nhiên trong cam kết đó, mang đến cho người dùng một công cụ mạnh mẽ, bảo vệ quyền riêng tư, để xác thực rằng người ở phía bên kia là người thật”.

World là một phần của Tools for Humanity, một startup do Sam Altman đồng sáng lập. Công nghệ xác minh của công ty bao gồm một thiết bị hình cầu có tên “Orb”, sử dụng bộ nhớ tạm thời khi thực hiện việc “xác minh con người”, và theo Tools for Humanity, dữ liệu này không được lưu trữ. Ngoài ra, còn có một ứng dụng di động cho phép người dùng truy cập vào World và World ID.

Người dùng có thể xác minh danh tính thông qua thiết bị Orb và sau đó nhận được một huy hiệu để chứng minh rằng phía bên kia màn hình là người thật. World cho biết việc xác minh này giúp người dùng “nổi bật hơn” nhờ huy hiệu, từ đó dẫn đến “sự gia tăng các kết nối chất lượng cao hơn”. Bên cạnh đó, công ty cho biết trong thời gian giới hạn, những người dùng có huy hiệu sẽ nhận được năm lượt “Boost” miễn phí, một tính năng giúp đẩy hồ sơ của họ tiếp cận nhiều người dùng khác hơn.

Ngoài ra, một số công ty khác cũng đã hợp tác với World để sử dụng công nghệ “xác minh con người” của họ, bao gồm Zoom, DocuSign, Shopify và Coinbase.

Những thỏa thuận hợp tác này cho thấy một xu hướng rộng hơn trong tương lai: "Các công ty đang tận dụng chính công nghệ mà các đối tượng xấu khai thác, nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo ngay từ sớm".