Nhóm bạn trẻ cùng hành trình 'cõng' nước lên bản

SVVN - "TRONG" là dự án thiện nguyện do các bạn học sinh THPT tại Hà Nội khởi xướng, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước và mang nước sạch đến với các bản làng vùng cao, nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

Hành trình mang nước sạch về bản

Nguyễn Quỳnh Anh, 16 tuổi, hiện đang học tập tại trường trung học Bodwel , Canada và là thành viên sáng lập của dự án TRONG, chia sẻ: “Ý tưởng ban đầu xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các em nhỏ và người dân ở vùng sâu, nơi điều kiện nước sạch còn hạn chế. Chúng mình được truyền cảm hứng từ MV Đánh cắp mặt trời, và từ đó quyết tâm thực hiện dự án để lan tỏa thông điệp về bảo vệ nguồn nước đến cộng đồng.”

Dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nước sạch mà còn hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái bảo vệ nước bền vững thông qua việc giáo dục ý thức cộng đồng và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, trẻ em trong việc quản lý và sử dụng nguồn nước. Để tạo được tính bền vững, dự án cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ tổ chức phi chính phủ WARECOD (Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước).

Khác biệt so với những dự án về cung cấp nước sạch khác, TRONG hoàn toàn do các bạn học sinh THPT tự quản lý và điều hành. Phan Quốc Bảo, 17 tuổi, đến từ trường THPT Phan Đăng Lưu, thành viên của dự án cho biết: “Mọi người đều ngạc nhiên khi biết đội ngũ dự án chỉ toàn học sinh cấp ba. Từ việc kêu gọi tài trợ đến việc di chuyển đến các bản làng hướng dẫn lắp đặt hệ thống lọc nước, tất cả đều do một tay chúng mình tự thực hiện.”

Điểm đến trong hành trình lần này của TRONG là xã Quan Hồ Thẩn, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Với thông điệp “Chung tay mang đến môi trường sống tốt hơn cho mầm non tương lai đất nước”, dự án đã trao tặng hệ thống lọc nước cho trường mầm non Số 2 Quan Hồ Thẩn.

Gần đây, khi cơn bão Yagi đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại vùng núi phía bắc, TRONG đã trích thêm quỹ để ủng hộ 5.000.000 VNĐ gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gửi thêm cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 2.000.000 VNĐ tại UBND xã Quan Hồ Thẩn, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn sau bão.

Dự án không chỉ đơn thuần là lắp đặt hệ thống lọc nước, mà còn kết hợp với nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng khác. Vào ngày 19/10, các thành viên đã tổ chức giao lưu, tặng quà và liên hoan bánh kẹo cho các em học sinh từ 2-6 tuổi tại thôn Mản Thẩn, xã Quan Hồ Thẩn.

Sau đó, vào ngày 20/10, các thành viên trong dự án đã chuẩn bị và phục vụ 60 suất ăn trưa cho các em nhỏ và giáo viên tại trường mầm non Số 2 Quan Hồ Thẩn, tạo không khí gần gũi, thân mật giữa các thành viên dự án và người dân địa phương.

Thành viên Nguyễn Tất Thắng, 17 tuổi, học sinh trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, chia sẻ về những khoảnh khắc ý nghĩa ấy: “Khi chúng mình ngồi ăn trưa cùng các em nhỏ và các cô giáo, mình cảm thấy được sự gần gũi và biết rằng những gì dự án làm không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn mang lại niềm vui, sự chia sẻ cho mọi người.”

Với vai trò là một dự án thiện nguyện mang tính tự quản của các bạn học sinh, từ những giai đoạn chập chững đầu tiên, TRONG không tránh khỏi những khó khăn trong việc vận hành, tổ chức dự án, đặc biệt là trong việc kêu gọi tài trợ. Quốc Bảo nhớ lại: “Kêu gọi tài trợ là khó khăn lớn nhất của bọn mình. Vì là học sinh THPT, chúng mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc vận động các tổ chức, doanh nghiệp. Nhưng cả đội đã cùng nhau học hỏi từ các dự án trước, từng bước tiếp cận và thuyết phục nhà tài trợ để dự án có nguồn lực phát triển.”

Chính tinh thần không bỏ cuộc đã giúp các bạn trẻ vượt qua được thử thách ban đầu và dần xây dựng niềm tin với các nhà hảo tâm. Đội ngũ dự án cũng đã nỗ lực xin lời khuyên và sự cố vấn từ các tổ chức thiện nguyện và những người có kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động.

Khi nhiệt huyết trẻ được chuyển hóa thành hành động

MV âm nhạc TRONG VEO do chính các thành viên dự án thực hiện không chỉ là sản phẩm truyền thông của dự án mà còn là kỷ niệm hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa. Quỳnh Anh chia sẻ: “MV này không chỉ ghi lại hành trình lắp đặt hệ thống nước sạch mà còn là lời nhắn nhủ, là minh chứng về sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Những thước phim về hoạt động của dự án muốn truyền tải thông điệp yêu thương, lan tỏa tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ đến với cộng đồng.”

Ngay từ thời điểm đầu ra mắt, MV đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích mọi người chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Trong thời gian tới, dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hệ thống lọc nước mà còn tập trung vào giáo dục cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước. Tất Thắng chia sẻ: “Chúng mình không chỉ muốn giúp cộng đồng có nước sạch mà còn muốn mọi người hiểu về giá trị của nước, cùng nhau bảo vệ và sử dụng nước hợp lý để phát triển bền vững.”

Dự án cũng hướng đến việc phát triển hệ thống lọc nước đơn giản, sử dụng những nguyên liệu dễ kiếm như sỏi, cát, than hoạt tính. Mô hình này đã được triển khai tại một số địa phương với sự hỗ trợ của tổ chức WARECOD, và trong tương lai, TRONG mong muốn có thể nhân rộng mô hình này đến nhiều khu vực hơn, đặc biệt là các bản làng xa xôi còn thiếu nước sạch.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi gắm đến những người quan tâm và nhà hảo tâm, Quốc Bảo xúc động: “Chúng mình rất biết ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, doanh nghiệp và những người yêu mến dự án. Những sự giúp đỡ ấy không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin và động lực để chúng mình tiếp tục sứ mệnh của mình.”

Quỳnh Anh cũng không quên nhắn nhủ đến các bạn trẻ có đam mê thiện nguyện: “Hãy làm từ trái tim, và bắt đầu bằng việc lắng nghe và hiểu nhu cầu của cộng đồng. Đừng chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ, mà hãy cố gắng cùng cộng đồng vượt qua thử thách, giúp họ phát triển bền vững từ chính nguồn lực của mình.”