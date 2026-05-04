Nhóm sinh viên đứng sau fanpage Hàn Sự Văn Chương, kiên trì chia sẻ kiến thức Ngữ Văn miễn phí đến học sinh THPT

Hàn Sự Văn Chương được sáng lập bởi bốn sinh viên năm 3: Nguyễn Thị Hiền Diệu (Đại học Kinh tế TP.HCM), Lê Thị Yến Nhi (Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng), Trần Thị Như Thảo (Trường Đại học FPT) và Ngô Thị Cẩm Ly (Học viện Ngoại giao). Cả bốn nữ sinh từng là học sinh chuyên Văn tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đà Nẵng) và cùng có chung niềm yêu thích Văn học.

Dự án được ấp ủ từ 2/2023, xuất phát từ những “nhen nhóm rất tự nhiên” trong quá trình đọc sách. “Càng đọc, chúng mình càng nhận ra văn chương không nằm riêng trên trang giấy mà len vào cách nhìn người, nhìn đời. Từ đó, tụi mình muốn viết lại, muốn chia sẻ và giữ lại những suy nghĩ của mình theo một cách gần gũi hơn”, bạn Hiền Diệu chia sẻ.

Theo Hiền Diệu, ngay từ đầu, nhóm đã xác định rõ: đây không phải là một dự án thương mại. Không thu phí, không khóa học, không nội dung “giật tít”. Tất cả bài viết đều được chia sẻ miễn phí, với mong muốn tạo ra một không gian mở để học sinh có thể tiếp cận văn học theo cách gần gũi hơn.

Một điểm sáng giúp Hàn Sự Văn Chương không trở thành "bản sao" của các diễn đàn học thuật khác chính là tinh thần đối thoại đa chiều. Tinh thần này không chỉ dừng lại ở định hướng ban đầu mà được hiện thực hóa qua sự tương tác sâu sắc, liên tục giữa nhóm tác giả và công chúng.

Điển hình cho sự kết nối ấy là câu chuyện về chú Văn Tạ - một độc giả lớn tuổi và trung thành của trang. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, chú thường xuyên để lại những ý kiến phản biện đa góc nhìn, góp phần thay đổi hoàn toàn tư duy làm nội dung của bốn cô gái.

Bạn Yến Nhi chia sẻ: “Chú không chỉ đọc mà còn để lại những bình luận rất dài, rất kỹ, chia sẻ góc nhìn của cá nhân về từng vấn đề chúng mình viết. Nhờ những lần trao đổi thẳng thắn như vậy, chúng mình bắt đầu cẩn trọng hơn trong cách hành văn và tư duy lập luận, làm sao để bảo đảm chất lượng nội dung tốt nhất cho bạn đọc”.

Với các thành viên, những góp ý khách quan từ cộng đồng chính là thước đo giá trị thực tế nhất. “Hàn Sự Văn Chương không chỉ là nơi chúng mình chia sẻ suy nghĩ, mà còn là không gian để học cách lắng nghe. Và đôi khi, chính những người đọc tâm huyết như chú lại là người giúp chúng mình nhìn rõ hơn con đường đang đi”, Nhi kể.

Như Thảo nhớ lại giai đoạn khó khăn nhất khi nhóm vừa bước vào đại học: “Dự án bắt đầu khi chúng mình học lớp 12, mọi thứ đơn giản lắm, chỉ là thích thì viết. Nhưng khi lên đại học, mỗi đứa một môi trường, một ưu tiên khác nhau, tụi mình bắt đầu viết trong trạng thái mất định hướng. Bài đăng thưa dần, ý tưởng cạn kiệt, lượng tương tác giảm sút.”

Đã có lúc, cả nhóm nghiêm túc nghĩ đến chuyện dừng lại. Sự hoài nghi về “chất riêng” và giá trị mà mình đang tạo ra đè nặng lên vai bốn cô gái. Thế nhưng, chính trong những ngày tạm ngưng hoạt động ấy, những tin nhắn hỏi thăm của followers bắt đầu dồn dập gửi về: “Khi nào page quay lại?”, “Mình vẫn đang chờ những bài viết mới của các bạn…”

Những lời nhắn nhủ giản đơn ấy lại là "liều thuốc" hồi sinh mạnh mẽ nhất. Nhóm ngồi lại, đặt ra mục tiêu định hướng rõ ràng hơn, đầu tư chiến lược hơn vào chất lượng bài viết. Họ nhận ra rằng, Hàn Sự Văn Chương giờ đây không còn là tài sản riêng của bốn người, mà là một góc nhỏ tinh thần của hàng ngàn bạn trẻ khác.

Hiện tại, dù bận rộn với các dự án thực tập và học tập, nhóm vẫn duy trì hoạt động tích cực. Với họ, văn chương không phải là đặc quyền của riêng ai. Đó là nơi một sinh viên kinh tế hay kỹ thuật đều có thể tìm thấy sự đồng điệu, sưởi ấm tâm hồn con người giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại.