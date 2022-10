Nhóm sinh viên trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) đoạt hạng Nhất Thế giới trong cuộc thi lập trình

SVVN - Nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) vừa đoạt hạng Nhất Thế giới trong cuộc thi lập trình sinh viên 'IEEExtreme' lần thứ 16, năm 2022.

Nhóm sinh viên “HCMUSBurnedTomatoes”, gồm các sinh viên: Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát đã xuất sắc đoạt hạng Nhất Thế giới trong cuộc thi 'IEEExtreme 2022'.

Trong đó, Hồ Ngọc Vĩnh Phát là người từng liên tiếp đoạt hai Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic tin học châu Á và Olympic Tin học quốc tế 2021.

Nhóm sinh viên "HCMUSBurnedTomatoes" cũng là đội tuyển từng vô địch ICPC khu vực châu Á 2021 và sẽ đại diện Việt Nam tham dự chung kết quốc tế ICPC (World Finals ICPC) tổ chức tại Ai Cập trong năm 2023 tới đây.

'IEEEXtreme' là cuộc thi Programming Competition, do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức, với hơn 12.000 sinh viên từ hơn 600 trường tham dự hằng năm. Năm nay, cuộc thi có 6.373 đội đăng ký và 4.271 đội (gồm hơn 12.000 sinh viên) chính thức dự thi trên toàn thế giới.

Liên tiếp trong 4 năm qua, sinh viên trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) luôn có mặt trong top đầu bảng xếp hạng của cuộc thi 'IEEExtreme'.