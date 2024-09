Những không gian ‘sống chậm’ dịp Lễ 2/9 dành cho bạn trẻ Sài Gòn

SVVN - Kỳ nghỉ Lễ 2/9 này, thay vì du lịch xa nhà hay tham gia những hoạt động sôi động, nhiều bạn trẻ Sài Gòn đang lựa chọn ‘lối sống chậm’, tìm đến các không gian bình yên ngay trong lòng thành phố để thư giãn và tái tạo năng lượng.

Cà phê sách: Không gian của sự trầm lắng và tri thức

Nếu bạn trẻ đang tìm kiếm một quán cà phê nơi có thể vừa thưởng thức cà phê ngon, vừa đắm mình trong những trang sách thì The Wiselands Coffee là lựa chọn hoàn hảo. Quán được bao trùm bởi không gian xanh của cây cối, một địa điểm yên tĩnh để nép mình trong kỳ nghỉ Lễ 2/9.

Quán không chỉ đơn thuần là một quán cà phê, mà còn là nơi giao thoa giữa tri thức và nghệ thuật. Tại đây, có thư viện miễn phí với hơn 3.000 đầu sách, từ những trước tác văn học nghệ thuật kinh điển đến những tựa sách dành cho giới trẻ khám phá chính mình, sách thiếu nhi và sách ngoại ngữ... Không gian quán được bài trí theo phong cách vintage (cổ xưa) với những kệ sách được xếp ngay ngắn. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê đậm đà, nhẹ nhàng thưởng thức một bản nhạc cổ điển vang vọng trong không gian ấm cúng.

Phạm Thị Ngân Hà (năm thứ ba, trường ĐH Hoa Sen) chia sẻ: “Từ lâu, mình đã không còn đi chơi xa vào các dịp lễ, bởi vào ngày này, các địa điểm luôn đông đúc và phải chen lấn rất mỏi mệt. Việc tận hưởng kỳ nghỉ Lễ 2/9 ở Sài Gòn, với mình là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình thường đi cà phê cùng hội bạn, vừa đọc sách, vừa tận hưởng sự yên ắng khó tìm của phố thị ngày thường”.

Tiếp đến là một góc nhỏ của bình yên, Thành Coffee. Nằm giữa những con phố đông đúc của TP. HCM, Thành Coffee là một điểm đến quen thuộc của những bạn trẻ muốn học tập và làm việc trong một không gian tuyệt đối yên tĩnh. Quán tuy không quá rộng rãi nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi với những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, ánh đèn vàng ấm áp. Nơi đây không chỉ là nơi để uống cà phê, mà còn là nơi để bạn trẻ "sống chậm" và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Quán có những góc nhỏ lý tưởng dành cho những bạn trẻ thích ngồi làm việc hoặc đọc sách. Nơi đây đa dạng với nhiều loại nước uống từ cà phê truyền thống đến các loại trà. Đặc biệt, quán còn có những món bánh ngọt thơm ngon, phù hợp để bạn thưởng thức cùng một ly cà phê trong những ngày nhàn nhã.

Dương Xuân Kiệt (năm thứ ba, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Thành Coffee là quán quen của mình, bình thường mình hay đến đây để làm việc. Mình chọn quán là nơi đến của kỳ nghỉ này là do lười phải đi du lịch xa vào ngày lễ, quá khói bụi và ồn ào. Mình thấy việc bình yên trôi qua ngày Lễ cũng là để bản thân nghỉ ngơi sau những ngày bị cuốn vào guồng quay công việc”.

Chốn thiền môn giữa lòng Sài Gòn

Lấy cảm hứng từ kiến trúc Phật giáo Bắc Tông và phong cách chùa chiền của người Việt xưa, Tu viện Khánh An (Q. 12) sở hữu vẻ đẹp in đậm dấu ấn truyền thống. Tu viện là nơi lý tưởng cho những bạn trẻ muốn tìm về sự tĩnh lặng và an nhiên sau những lo toan, bộn bề thường ngày.

Tại đây, bạn trẻ có thể tham gia vào những khóa thiền ngắn, giúp bạn thư giãn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Ngoài ra, tu viện còn có những khu vườn xanh mát, với những lối đi nhỏ được bao phủ bởi cây cối, là nơi bạn có thể thả hồn vào thiên nhiên, tạm quên đi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Tu viện Khánh An không chỉ thu hút những người yêu thiền, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những bạn trẻ muốn trải nghiệm nét văn hóa Á Đông đến check-in.

Khác với nét Việt xưa của Tu viện Khánh An, chùa Bửu Long (TP. Thủ Đức) lại mang đậm phong cách Thái Lan. Bỏ lại những ồn ào, hối hả của Sài Gòn, đến với chùa Bửu Long, bạn trẻ như hòa vào giữa thiên nhiên xanh mát cùng không gian thanh tịnh, yên bình. Khuôn viên rộng 11 ha được phủ bởi muôn vàn cây lá xanh tươi.

Tháp Gotama Cetiya chính là điểm đặc biệt của ngôi chùa, tháp được phủ bởi màu trắng thanh khiết với những chi tiết chạm khắc tinh tế, bên trên là đỉnh chóp sơn vàng. Đỉnh chóp được gắn chuông gió ngân vang trong gió trời. Đặc biệt, chùa còn có nghi lễ cầu an rất ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Những lời cầu nguyện, những lời chúc phúc được gửi gắm đến cha mẹ từ tận đáy lòng cũng là một việc làm ý nghĩa trong kỳ nghỉ Lễ này.

Không gian xanh giữa lòng phố thị

Nếu bạn trẻ muốn "trốn chạy" khỏi sự náo nhiệt của Sài Gòn trong vài ngày, nhưng không muốn đi xa, thì Homestay Vườn nhà ngoại là lựa chọn hợp lý. Nằm ở khu vực ngoại thành, 'Vườn nhà ngoại' mang đến hơi thở vùng quê, gần gũi với thiên nhiên. Homestay được thiết kế theo phong cách nhà vườn truyền thống, với những căn nhà nhỏ xinh xắn, cây cối và con đường vào nhà lát đá thơ mộng.

Đến với 'Vườn nhà ngoại', bạn trẻ sẽ cảm nhận được sự thư thái, nhẹ nhàng trong từng bước chân. Buổi sáng, bạn trẻ có thể thưởng thức một bữa ăn đơn giản với những món ăn đậm chất quê nhà, buổi chiều có thể ngồi dưới tán cây thưởng thức một tách trà và lắng nghe tiếng chim hót líu lo.

Những năm gần đây, cắm trại cũng là một hình thức được các bạn trẻ ưa chuộng. TP. HCM cũng có một nơi như thế, đó là Trang trại Savora. Savora mang phong cách Cao bồi Viễn Tây, rất hiếm thấy tại phố thị. Tại đây cung cấp các dịch vụ như giao lưu với thú cưng, bắn cung, cưỡi ngựa, câu cá, đốt lửa trại...

Trang trại Sarova có view sông ngắm bình minh và hoàng hôn, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in. Đây cũng là một địa điểm thích hợp để “chill” trong kỳ nghỉ Lễ 2/9 này bởi không quá xa thành phố và hình thức cắm trại mang lại cảm giác mới mẻ.

Những không gian "sống chậm" giữa lòng Sài Gòn vào dịp Lễ 2/9 không chỉ mang lại sự thư giãn mà còn là nơi để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Dù là những quán cà phê sách, tu viện thanh tịnh hay các homestay xanh mát, mỗi địa điểm đều giúp các bạn trẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình, tách mình khỏi nhịp sống hối hả. Thay vì đi xa, việc lựa chọn những không gian gần gũi ngay trong thành phố cũng là cách để bạn trẻ trải nghiệm một kỳ nghỉ lễ nhẹ nhàng.