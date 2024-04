Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.

Tại thời điểm thi đại học, Quốc Huy đã đặt nguyện vọng 1 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân với mong muốn chinh phục ước mơ khoác trên mình bộ quân phục và trên đầu đội chiếc mũ Kê-pi. “Mặc dù mình đã cố gắng học tập hết sức nhưng bản thân chưa thể chạm tới ước mơ này” - Nam sinh nhớ lại. Khi biết kết quả trượt Học viện Cảnh sát Nhân dân, Quốc Huy đã tiếp tục nghiên cứu các ngành khác phù hợp với khối thi đại học. Sau quá trình tìm hiểu, anh quyết tâm lựa chọn theo học nguyện vọng 2 - chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo nam sinh, đây là ngành học đặc thù với các kiến thức liên quan đến lịch sử và chính trị đất nước. Để học tập có hiệu quả, đòi hỏi sinh viên cần có tinh thần chăm chỉ và tính chủ động cao. “Chính từ kiến thức của ngành học đã giúp mình có sự trải nghiệm rất khác. Mình được học chuyên sâu về lịch sử, những kiến thức mà nhiều người cảm thấy hơi khô khan. Đồng thời, bản thân cũng có cơ hội tự tìm hiểu những kiến thức về báo chí, truyền thông, về MC. Đến hiện tại, mình cho rằng đây là một trải nghiệm xứng đáng và bản thân chưa từng hối hận khi lựa chọn.” - Quốc Huy cho biết thêm. Từng là một người hướng nội, ít có nhu cầu nói chuyện và kết giao với những mối quan hệ mới, Quốc Huy đã thay đổi bản thân nhờ sự năng động tại trường Báo. Quá trình học tập, nam sinh được gặp gỡ, kết nối với những sinh viên tài năng, sáng tạo. Đây chính là động lực giúp anh tích cực trau dồi, phát triển và đổi mới bản thân trở nên sôi nổi hơn. “Mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một người tự tin, dám đứng trước đám đông để dẫn chương trình. Nhưng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) chính là cầu nối để bản thân phá vỡ giới hạn này. Vì vậy, mình quyết định đi học những lớp đào tạo về MC và tham gia ứng tuyển vào các câu lạc bộ đội, nhóm ở trường. Khi chính thức là thành viên Câu lạc bộ AMC - Câu lạc bộ người dẫn chương trình của AJC, mình đã bắt đầu trên hành trình theo đuổi nghề cầm mic.” - Quốc Huy bày tỏ. Để có thêm kỹ năng dẫn chương trình, nam sinh không ngừng rèn luyện. Với anh, cách tập luyện hiệu quả nhất là mạnh dạn tìm cơ hội đi dẫn các sự kiện. Đồng thời, Quốc Huy cũng tích cực đọc sách, báo và xem tin tức thường xuyên nhằm tích lũy kiến thức, vốn từ để có thể tự tin hơn dẫn đa dạng thể loại, chương trình. Với sự cố gắng, nam sinh đã có cơ hội trở thành MC dẫn trên nền tảng số của kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đây chính là cơ hội nhưng cũng không ít thách thức khi Quốc Huy phải không ngừng học hỏi từ các anh chị đồng nghiệp để chạm tới ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đồng thời, trong năm 2023, nam sinh cũng mạnh dạn chứng minh năng lực bản thân khi đăng ký tham gia các cuộc thi MC quy mô lớn. Vượt qua nhiều vòng thi mang tính cạnh tranh cao, Quốc Huy đã ghi dấu ấn cá nhân khi chinh phục thành công vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023. Nam sinh bày tỏ: “Đây là động lực tinh thần giúp mình cố gắng trong tương lai. Mình mong rằng bản thân sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.” Bên cạnh học tập và dẫn chương trình, Quốc Huy cũng chủ động dành thời gian, sức trẻ vào các hoạt động tình nguyện. Là thành viên Đội Tình nguyện xung kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nam sinh viên được tham gia các hoạt động xã hội cùng những chuyến tình nguyện đến vùng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đây, chàng sinh viên năm 3 đã có một cái nhìn khác về cuộc sống. Anh nhận thức được bản thân đang may mắn hơn rất nhiều người và giúp đỡ người khác cũng chính là một niềm hạnh phúc. Quốc Huy cho rằng, người trẻ có lợi thế về sức khỏe, động lực và cơ hội khi chưa có quá nhiều gánh nặng đè lên vai. Vì vậy, mỗi người hãy cứ làm và cống hiến để tạo ra những giá trị có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, nam sinh mong muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy giữ “bản lĩnh, tỉnh táo và an yên”. Bản lĩnh để dám đón nhận, đương đầu với những thử thách cuộc sống. Tỉnh táo nhằm hạn chế được tối đa những quyết định sai, để mỗi dấu mốc trong cuộc đời đều gắn với một lựa chọn đúng đắn. Khi ta đã có một tuổi trẻ như vậy, an yên sẽ tự tìm đến chúng ta. (Ảnh: NVCC) Hoa loa kèn về trên phố Vượt qua nghịch cảnh, nữ sinh chinh phục ước mơ đại học Hành trình vượt thử thách để khẳng định mình của nữ diễn viên trẻ Nguyễn Linh Chi