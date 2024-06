Nữ sinh xuất sắc giành 2 ngôi vị Á quân của 2 cuộc thi MC chỉ trong 1 tháng

SVVN - Đặng Thị Hồng Hoa đến từ Bắc Giang, đang là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ một cô bé tự ti, nhút nhát, ngại giao tiếp xã hội, Hồng Hoa đã từng bước vượt lên những giới hạn mà bản thân đặt ra để ngày càng phát triển và tỏa sáng với đam mê cầm mic.

Vượt qua giới hạn và “nên duyên” với nghề cầm mic

Hồng Hoa từ bé là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm, nhút nhát, trầm tính, ngại giao tiếp xã hội. Cô gái nhỏ luôn tự giới hạn bản thân, đặt cho mình đủ thứ quy tắc và luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Hồng Hoa nhớ lại: “Trước đây mình là một người hướng nội, luôn tự gò bó mình vào những khuôn khổ để làm hài lòng người khác và nghi ngờ năng lực bản thân”.

Cột mốc quan trọng đầu tiên giúp Hồng Hoa thay đổi suy nghĩ chính là khi học lớp 3 và lớp 4, cô giáo chủ nhiệm đã đề xuất Hoa đại diện lớp tham gia đọc thơ và thi “Kể chuyện Bác Hồ” cấp trường. Nhận được sự tin tưởng ấy, Hoa vừa bất ngờ, vừa tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều cho hai lần biểu diễn. Cuối cùng, cô bạn cũng nhận được một kết quả tuy nhỏ bé nhưng là động lực to lớn để hình thành sự tin tưởng vào bản thân.

Tiếp đến những năm tháng cấp 2, Hoa có nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản thân, đồng thời nhận về nhiều đánh giá tích cực đối với giọng nói của mình. “Niềm tin và sự quyết tâm khẳng định giá trị bản thân của mình xuất phát từ chính sự ghi nhận, ủng hộ, tin tưởng từ những người xung quanh. Đó là điều mà mình luôn trân trọng, biết ơn”, Hoa tâm sự.

Nhận được sự ủng hộ, động viên của mọi người, “cô bé ốc sên” ngày nào trở nên mạnh dạn, năng động và bản lĩnh hơn. Hồng Hoa đã biến sở thích, đam mê thành thế mạnh của mình, chính thức theo đuổi nghề MC chuyên nghiệp. Trên hành trình ấy, cô gái trẻ luôn giữ tinh thần và tư duy tích cực: dám nghĩ, dám thử, dám dấn thân và hết mình với mọi sân chơi.

Hồng Hoa đã bắt đầu với những sân khấu không cát xê, thậm chí, cô nàng còn tự chi trả kinh phí cho trang điểm, thuê trang phục, đi lại phục vụ cho vai trò dẫn chương trình của mình. Thời gian đầu đi dẫn, cô bạn gần như thức suốt đêm để chuẩn bị thật kỹ lưỡng dù đó là sự kiện lớn hay nhỏ, có chi phí hay không. Từ những sân khấu thiện nguyện, dần dần Hoa đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp hơn. Mỗi sự kiện đều để lại những bài học và kỷ niệm riêng mà cô MC trẻ luôn trân trọng.

Hơn 1 tháng - 2 cuộc thi - 2 danh hiệu Á Quân

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi “MC Volunteer 2024” do Hội Máu Hà Nội tổ chức, Hồng Hoa cho biết: “Mình đã có cơ hội tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện nên bản thân rất trân trọng tinh thần đáng quý của các tình nguyện viên, mạnh thường quân và sự cần thiết của việc sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.

Hơn thế nữa, khi mong muốn tham gia hiến máu của mình chưa thể trọn vẹn, mình càng khao khát được dùng tiếng nói cá nhân để có thể được đóng góp vào nghĩa cử nhân đạo này”. Xuyên suốt cuộc thi, Hoa chứng minh màu sắc cá nhân của bản thân là một cô gái “Yêu thiện nguyện và sẵn lòng phụng sự”.

Nữ sinh luôn tâm niệm: “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim”. Điều đó càng được thể hiện rõ nét khi cô nàng cố gắng liên hệ rất nhiều để được sự cho phép vào trải nghiệm quy trình sản xuất chế phẩm máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong khi chỉ còn một ngày để chuẩn bị cho phần thi quan trọng này.

Nữ sinh bộc bạch: “Đây là một sự đánh cược rất lớn đối với phần thể hiện của mình nhưng mình tin rằng, người MC không phải chỉ cần nói hay mà còn phải hiểu, thực sự đặt mình trong hoàn cảnh cụ thể để truyền tải một cách đúng nhất, chân thật nhất và có giá trị nhất đến khán giả”. Với quan niệm làm nghề đáng quý này, Hồng Hoa đã xuất sắc trở thành Á quân cuộc thi MC Volunteer 2024.

Chia sẻ thêm về công tác thiện nguyện, Hoa cho biết: “Tại môi trường tình nguyện mà mình yêu thích, mình không chọn chỉ là người dùng giọng nói để lan tỏa một điều gì đó sáo rỗng, mang tính hình thức nhiều hơn giá trị thực. Bởi vậy, mình đã trải nghiệm và cố gắng trau dồi, bổ sung đa dạng góc nhìn ở nhiều vai trò khác như: Làm trưởng nhóm đội tình nguyện viên, truyền thông, hậu cần, nội dung…”

Nói về cuộc thi MC On Stage (MOS), ban đầu Hoa đăng ký tham gia chỉ vì lời hứa với một người anh thân thiết. Thời gian chuẩn bị cho MOS cũng là lúc cô bạn đang trải qua các thử thách tại MC Volunteer. Đặc biệt, giai đoạn này cô cũng có rất nhiều bài tập, công việc cần hoàn thành. Là người cầu toàn, ngay cả khi ôm đồm nhiều việc, Hoa vẫn muốn hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Điều này khiến nữ sinh viên không tránh khỏi áp lực và đôi khi là cả bất lực trong suy nghĩ.

Tập trung vào cuộc thi MC On Stage song song với giai đoạn cuối của MC Volunteer, Hồng Hoa đã chủ động nâng cao tinh thần đồng đội của top 12 thí sinh chung cuộc để cùng làm việc, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. “Kết nối” là điều mà cô gái trẻ luôn đề cao trong mọi mối quan hệ kể cả là quan hệ vốn dĩ mang tính cạnh tranh, ganh đua như trong một cuộc thi. 12 thí sinh đã trở thành đồng đội, mang đến cho nhau những kỷ niệm đẹp trước, trong và cả sau cuộc thi. Kết thúc cuộc thi, Hồng Hoa đã xuất sắc trở thành Á quân MC On Stage 2024.

Trên từng bước đi, nữ sinh luôn khao khát được lan tỏa đến những người trẻ rằng: “Mỗi hành trình chỉ thực sự ý nghĩa khi chúng mình đặt hết tâm huyết, nỗ lực để đi đến cùng và tự đúc kết bài học để tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân. Chúng mình là những viên ngọc, mài dần rồi sẽ sáng. Chỉ cần chúng mình cố gắng tu dưỡng bản thân mỗi ngày, quyết tâm theo đuổi đam mê thì chắc chắn chúng mình sẽ hoàn thiện, phát triển hơn so với phiên bản quá khứ và chạm đến ước mơ mình mong muốn”.

Một số thành tích nổi bật của Hồng Hoa: Á Quân MC Volunteer 2024;

Á Quân MC On Stage 2024;

Nguyên Chủ nhiệm CLB MC THPT Hiệp Hòa số 3;

Giải Nhất bình chọn Podcast “Inner me”;

Trưởng BTC chương trình “Xuân Ấm Biên Cương” 2024;

BTV, leader mục Giới trẻ - Trang tin điện tử Sóng trẻ;

BTV tại Saoteen, Vanhoagiaitri, Đất Nước.

(Ảnh: NVCC)